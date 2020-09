Rusland bemoeit zich volgens de FBI opnieuw met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het land verspreidt vooral "desinformatie", die gericht is tegen de Democratische kandidaat Joe Biden. Dat zei FBI-directeur Christopher Wray donderdag tijdens zijn getuigenis voor een commissie voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Zijn grootste zorg is de "gestage stroom aan desinformatie", waarvan Wray vreest dat die het vertrouwen van Amerikaanse burgers in de verkiezingsuitslag kan aantasten.

Meerdere Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat Rusland bij de vorige presidentsverkiezingen in 2016 probeerde om de campagne van Donald Trump een boost te geven en die van zijn Democratische rivaal Hillary Clinton te ondermijnen.

Trump heeft die bewering lang bestreden. Rusland heeft altijd ontkend.

Naast Rusland proberen volgens de FBI ook China en Iran zich met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien. Volgens het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid zouden deze landen online twijfel proberen te zaaien over de geestelijke gezondheid van Trump. Dat blijkt uit een analyse die is ingezien door The New York Times.