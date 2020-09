Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Wat wist Donald Trump over coronavirus?, Winston Churchill, en Joe Biden die toch een beetje bang is voor de debatten met de president.

Bob Woodward is bekend met grote openbaringen en bekend met presidenten. Hij was een van de onderzoeksjournalisten die het Watergate-schandaal aan het licht bracht, wat president Richard Nixon uiteindelijk in 1974 de kop kostte. Woodward werkte de afgelopen maanden aan een nieuw boek, over Trump.

Hij sprak de president daarvoor meerdere malen, en nam die gesprekken uiteraard op. Het leek Woodward wel een goed idee om al iets naar buiten te brengen uit een conversatie met de president van 7 februari. Op 15 september verschijnt Rage en een beetje opschudding voor de verkoop begint is nooit weg.

Die opschudding was gegarandeerd, omdat Trump op 7 februari al een veel completer beeld van de ernst van de coronacrisis bleek te hebben dan hij op publieke momenten deed voorkomen. Trump gaf toe aan Woodward dat hij al weken voor de eerste coronadode in de VS wist dat het om een gevaarlijk en zeer besmettelijk virus ging, dat zich door de lucht kan verspreiden. "Dit is dodelijk, misschien wel vijf keer zo dodelijk als de griep", liet hij aan de journalist weten.

Tegelijkertijd sloeg Trump tijdens toespraken een heel andere toon aan in die periode. In de maand die volgde op het gesprek, riep hij regelmatig dat het virus onder controle was en dat de besmettingen in de Verenigde Staten zouden verdwijnen. Op 25 februari stelde de president zelfs dat "het aantal gevallen binnen een paar dagen weer omlaag zal gaan, dicht bij nul".

Het liep desastreus anders: het dodental van de coronacrisis in de VS is inmiddels over de 180.000.

Trump gebruikt geromantiseerd beeld van Winston Churchill als verdediging

De kritiek daalt na deze onthulling natuurlijk vooral op Trump neer, die zich verdedigt door te stellen dat hij geen paniek wilde zaaien. Maar ook Woodward krijgt kritiek. Waarom heeft hij deze audio-opnames zo lang voor zichzelf gehouden en gebruikt hij ze nu pas voor de promotie van zijn boek?

Dat was Trump zelf ook opgevallen. Dus kroop hij achter de twitter. "Bob Woodward had mijn quotes maandenlang. Als hij ze zo slecht of gevaarlijk vond, waarom heeft hij het dan niet direct aangekaart om levens te redden? Omdat hij het logische uitspraken vond. Het was beter om geen paniek te zaaien."

Toch wordt vooral Trump verweten dat hij het Amerikaanse volk heeft misleid over de coronacrisis. Ter verdediging gooide hij zijn favoriete joker op tafel: Winston Churchill.

"We moeten kalm blijven. We willen niet doordraaien. Toen Hitler Londen bombardeerde, ging Churchill, een groot leider, vaak op een dak staan om het volk toe spreken", herinnerde Trump zich. "En hij sprak altijd kalm."

Dat Churchill in zijn oorlogstoespraken aan het Britse volk wel degelijk vertelde welke verschrikkingen ze te wachten stond en hij die toespraken bovendien niet tussen de vallende bommen vanaf een dak hield, paste niet in het verweer van Trump.

70 Trump over minimaliseren gevaar coronavirus: 'Wilde geen paniek zaaien'

Biden wil niet in de val van Trump trappen

Joe Biden moet richting november nog een paar keer in debat met zijn rivaal. Hij gaf donderdag toe dat Trump tijdens zo'n confrontatie op televisie een opponent van formaat is.

De Democraat heeft maar één doel voor ogen: "Niet in zijn val trappen."

"Ik moet niet in een woordenwisseling komen, want dat is de enige positie waarin hij zich comfortabel voelt", blikte Biden vooruit. De uitdager van Trump wil tijdens de debatten als een factchecker opereren.

"Hij is niet goed met feiten. En hij is niet op zijn gemak als we het gaan hebben over zijn plannen in een tweede termijn. Trump is een van de slechtst geïnformeerde presidenten waar ik mee heb gewerkt", sneerde de Democraat.

"Iedereen weet wie Donald Trump is, ik ben van plan om te vertellen wie ik ben."

Verder meldde NU.nl deze week...





Buitenlandse hackers proberen digitaal in te breken bij mensen die gelieerd zijn aan Trump of Biden om zo de presidentsverkiezingen te beïnvloeden, zei technologiebedrijf Microsoft donderdag in een verklaring. Microsoft detecteerde de afgelopen weken veel cyberaanvallen op mensen en organisaties die betrokken zijn bij de presidentiële campagnes van Trump en Biden. Volgens Microsoft komt het gros van deze aanvallen uit Rusland, China en Iran.





Het vermogen van Trump is in een jaar tijd gekrompen met zo'n 600 miljoen dollar (ongeveer een half miljard euro). Hij daalde hierdoor van plek 275 naar plek 339 op de lijst van vierhonderd rijkste Amerikanen, die dinsdag door het tijdschrift Forbes is gepubliceerd.

Geweld tijdens de BLM-protesten kan Democraten nog lang achtervolgen

De splijtzwam die de Black Lives Matter-protesten van de afgelopen maanden creëerde, komt tijdens de televisiedebatten ongetwijfeld ook aan bod. De vraag is welke kandidaat in die verhitte discussie de beste kaarten in handen heeft.

De publieke omroep van Oregon hield een peiling onder de inwoners van de staat, kort na het dodelijke geweld in Portland. Dat is de grootste stad in die staat.

Een meerderheid was tegen de protesten tegen systematisch racisme en politiegeweld. Niet zozeer omdat ze tegen het doel van de protesten zijn, maar wel vanwege het geweld dat er uit voortvloeit. Terwijl het weinig lijkt op te leveren.

"De meeste inwoners van Oregon denken dat de protesten de zwarte inwoners van Portland niet hebben geholpen. Laat staan dat relaties tussen verschillende bevolkingsgroepen er beter van zijn geworden of de politie wordt hervormd", liet de hoofdonderzoeker aan OPB weten.

Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek spreekt dan ook liever over rellen dan protesten. En hoewel het optreden van de in Oregon niet populaire Trump door een meerderheid wordt afgekeurd, geldt hetzelfde voor de Democratische burgemeester van Oregon, Ted Wheeler, en gouverneur en partijgenoot Kate Brown.

De Republikeinse lokale politicus Ron Noble stipte aan dat het initiële doel om hervormingen tot stand te brengen werd overschaduwd door "criminele activiteiten" bij de protesten. "Dit gaat niet meer over rassengelijkheid", zei Noble. "Dit is meer anarchie."

Een meerderheid van de inwoners van Oregon is tegen de protesten tegen systematisch racisme en politiegeweld in Portland, vanwege het geweld dat er uit voortvloeide. (Foto: Getty Images)

Biden krijgt deze troefkaarten nog voor zijn kiezen

Het beeld dat de protesten tegen systematisch racisme en politiegeweld vooral bestaan uit extremistisch geweld, past perfect in de Law and Order-aanvalsstrategie van Trump. En een substantieel deel van de Amerikaanse bevolking vindt hij daarbij waarschijnlijk aan zijn zijde.

En hoewel Biden vorige week nog duidelijk maakte dat geweld tijdens protesten voor hem ook uit den boze is, kleven de gevolgen van de protesten vooral aan de Democraten. Die troefkaarten heeft Trump tijdens de komende debatten stevig in handen.