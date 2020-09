Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: in een vloedgolf van nieuwe peilingen werden kiezers onder meer bevraagd over de steeds grimmigere BLM-protesten. Lukt het Donald Trump om zijn achterstand op Joe Biden in te lopen door 'law and order' te beloven?

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek. In deze update geef ik je een overzicht van het grote nieuws van de week, maar behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden.

Deze week kijken we eerst naar de dodelijke schietpartijen rond de protesten in Portland en Kenosha. Daarna dompelen we ons - op populair verzoek - weer eens onder in de wondere wereld van opiniepeilingen. Die lagen even stil tijdens de partijconventies, maar deze week kwam er een golf nieuwe kiezersonderzoeken binnen.

Slaat de focus die president Trump legt op de openbare orde aan bij de kiezer? Heeft Joe Biden zijn voorsprong kunnen vasthouden? Ik heb de antwoorden voor je.

Tot slot lees je in het nieuwsoverzicht welk ander Amerikaans nieuws NU.nl deze week bracht.

De sfeer rond de BLM-demonstraties wordt op een aantal plekken steeds meer gespannen.

Demonstranten en tegendemonstranten gaan met elkaar op de vuist en milities besluiten op eigen houtje de politie bij te staan om brandstichting, vandalisme en plunderingen te voorkomen. Er verschijnen steeds meer vuurwapens rond de betogingen.

Waarschuwingen dat dit escalatie in de hand werkt, werden bewaarheid met dodelijke schietpartijen in Portland en Kenosha. Tegelijkertijd zijn de protesten een belangrijk thema geworden in de verkiezingsrace. President Trump zegt dat een stem op Biden alleen maar zal zorgen voor meer anarchie en hij de enige is die de orde kan herstellen. Op zijn beurt sloeg de Democraat deze week in een toespraak voor het eerst hard terug tegen die claim.

Dinsdag schreef ik een overzicht van de gebeurtenissen in Kenosha en Portland.

De man die het rechtse militielid Aaron Danielson om het leven bracht in Portland, de 48-jarige Michael Reinoehl, zei donderdag in een interview met Vice News dat hij schoot uit zelfverdediging, omdat hij dacht dat het Patriot Prayer-lid hem en een vriend wilde neersteken. Kort na het gesprek met Vice werd Reinoehl doodgeschoten door agenten van de federale US Marshals Service.

De oud-militair was een Antifa-aanhanger en hield zich als vrijwilliger bezig met de beveiliging van BLM-demonstraties. Hij is het eerste lid van het losse collectief van activisten dat betrokken was bij dodelijk geweld in de VS in decennia.

Peiligen, peilingen en, om het af te leren, meer peilingen

De afgelopen maanden zagen er niet goed uit voor president Trump. Biden stond langdurig op een grote voorsprong in de peilingen en Amerikaanse kiezers toonden zich bijzonder ontevreden over Trumps aanpak van de coronacrisis.

Uit vier peilingen die woensdag werden gepubliceerd, bleek dat Biden zijn voorsprong heeft vastgehouden, maar die wel een klein beetje is geslonken.

De voorsprong van de Democratische kandidaat in de swingstaten lijkt ook te hebben gehouden. In een peiling van Monmouth University in Pennsylvania zakte die wel van 13 punten in juli naar 3 punten, wat binnen de foutmarge ligt. Biden staat er beter voor in Arizona, North Carolina en Wisconsin: in peilingen van Fox News behield hij daar de voorsprong die hij had of bouwde hij die zelfs uit. Trump won in 2016 in die drie staten.

Traditioneel krijgen de kandidaten van beide partijen dankzij de conventies een kleine boost in de peilingen. Dit keer lijkt die bijzonder bescheiden: Bidens populariteitscijfers lieten amper beweging zien en Trump kreeg op z'n best (afhankelijk van de gekozen meetmethode) een zetje van 2 punten.

Sommige commentatoren denken dat het uitblijven van de convention boost te maken heeft met de kijkcijfers, die voor beide partijen grofweg een derde lager waren dan in 2016. De acceptatiespeech van Biden trok 24,6 miljoen tv-kijkers, die van Trump 23,8 miljoen.

Het is gebruikelijk dat de afstand tussen de kandidaten in de laatste fase van de campagne kleiner wordt. Zeldzamer is de herverkiezing van een zittende president die vlak na de conventies op achterstand staat in de peilingen: Trump zou de eerste zijn die dat voor elkaar krijgt sinds Harry Truman in 1948.

Verder meldde NU.nl deze week...

Meer dan duizend studenten van de Universiteit van Alabama zijn positief getest op het coronavirus , sinds de colleges daar twee weken geleden weer van start zijn gegaan, werd zondag bekend. Volgens de universiteit vonden de meeste besmettingen plaats tijdens sociale activiteiten op de dichtbevolkte campus.

De 41-jarige zwarte Amerikaan Daniel Prude overleed in maart door verstikking, nadat hij was aangehouden omdat hij in een psychotische toestand over straat ronddwaalde. Dat gebeurde in Rochester, New York. De zaak kreeg niet veel aandacht, tot de familie van Prude woensdag schokkende beelden van zijn aanhouding openbaar maakte. De zeven betrokken agenten werkten gewoon door, tot ze afgelopen donderdag werden geschorst. De familie wil dat ze worden vervolgd wegens moord. Volgens de autoriteiten loopt het onderzoek nog.

De VS stapt op 6 juli 2021 definitief uit de WHO, meldde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag in een verklaring met details over de al aangekondigde uittreding. Geld dat voor de gezondheidsorganisatie bestemd was, zal verdeeld worden over andere programma's van de VN.

Trumps 'Law and Order'-offensief lijkt nog niet echt van de grond te komen

Trump bezoekt een camerawinkel die afbrandde tijdens de protesten in Kenosha. De man die door de president werd voorgesteld als de eigenaar bleek de voormalige uitbater. De huidige eigenaar steunde het bezoek van Trump niet en had bedankt voor de eer.

In een poging het tij te keren, hebben de Republikeinen een koers gekozen die goed zichtbaar werd tijdens de partijconventie. Ze richten hun pijlen op de BLM-protesten en schilderen die af als een anarchistische opstand. Biden en de Democraten zouden aan de leiband van extreemlinks lopen en Amerikaanse steden in een orgie van geweld en criminaliteit storten. Trump, een Law and Order-president, is de enige die het land kan redden.

Met het ontsporen van de situatie in Kenosha nadat een agent Jacob Blake in zijn rug schoot, begonnen de Democraten zich zorgen te maken. Burgerlijke onrust en angst voor criminaliteit aangrijpen om de politieke tegenstander onderuit te halen is een geijkte Republikeinse verkiezingsstrategie, die in het verleden onder meer Richard Nixon en Ronald Reagan de zege bezorgde. Voor Trump is het ook geen onbekende methode: hij beloofde bij zijn inauguratie in 2017 een einde te maken aan 'this American carnage' van een vermeende misdaadgolf onder illegale immigranten.

Volgens een recente peiling van Politico/Morning Consult steunen minder Amerikanen de protesten in Kenosha na de verwonding van Blake (49 procent) dan die na de dood van George Floyd in Minneapolis, begin juni (57 procent). Het aantal mensen dat de protesten ronduit afkeurt, groeide van 23 naar 32 procent.

Dat beeld wordt bevestigd door andere peilingen. Tegen Yahoo News/YouGov zei 54 procent van de ondervraagden dat de protesten uit de hand zijn gelopen. In een onderzoek van The Economist/YouGov betitelde 41 procent van de respondenten de demonstranten in Kenosha als 'grotendeels vreedzaam', terwijl 40 procent hen 'grotendeels gewelddadig' noemde. Begin juni was dat nog 54 procent en 31 procent.

Toch lijkt het er niet op dat de verminderde steun voor de demonstraties in Kenosha zich vertaalt in meer steun voor president Trump. In een YouGov-peiling onder 4.900 Amerikanen van afgelopen woensdag zei 56 procent te verwachten dat het geweld rond de protesten erger zal worden als Trump wordt herkozen. Voor Biden was dat 23 procent.

Tegen Quinnipiac University zei 58 procent te denken dat Biden rassenongelijkheid beter zou aanpakken, tegenover 38 procent voor Trump - vergelijkbare percentages als die uit een peiling van CNN/SSRS (56/38 procent).

Bedankt voor je aandacht! Voor de volgende twee edities van de Verkiezingsupdate laat ik jullie achter in de capabele handen van collega Joost Nederpelt, in verband met mijn vakantie. Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.