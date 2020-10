Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Trump en Biden houden afzonderlijke vragensessies, een lading peilingen en de strijd om de Senaat.

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek.

In deze update behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden. Op andere werkdagen lees je tot 3 november een kortere editie met een overzicht van het verkiezingsnieuws.

Town hall tegen town hall

Donald Trump en Joe Biden namen het gisteren niet tegen elkaar op in een debat, zoals oorspronkelijk was gepland, maar de twee stonden wel op een indirecte manier tegenover elkaar. Biden beantwoordde vragen uit het publiek tijdens een town hall van ABC News, terwijl Trump tegelijkertijd hetzelfde deed op NBC News.

Veel verrassingen leverde het niet op: beide kandidaten gingen voort op het door hen ingeslagen pad.

President Trump ruziede met NBC-moderator Savannah Guthrie, die regelmatig kritisch doorvroeg. Ze wist hem vooral op de kast te krijgen door hem te vragen naar zijn halfslachtige veroordelingen van witte supremacisten. Trump zei uiteindelijk ronduit dat hij hen veroordeelt. De president deed dat eerder op 2 oktober, naar aanleiding van kritiek op zijn optreden tijdens het eerste debat.

Hij weigerde hetzelfde te doen voor de rechtse complotbeweging QAnon, die de Democraten onder meer beschuldigt van een geheim kindermisbruiknetwerk. "Ik weet er niks vanaf", was het enige wat Trump zich daarover wilde laten ontvallen. "Ik heb gehoord dat ze heel erg tegen pedofilie zijn. Ze strijden daar heel hard tegen."

De vragensessie met Joe Biden was een stuk gezapiger te noemen. Onder het bezielende oog van ABC-moderator George Stephanopoulos gaf de Democraat lange antwoorden over zijn plannen om het coronavirus te bestrijden en de economie erbovenop te helpen.

Biden hield wederom de boot af toen hem werd gevraagd of hij van plan is het aantal rechters in het Hooggerechtshof uit te breiden. Nieuw was dat hij leek te beloven de kiezers nog voor 3 november te vertellen hoe hij daarover denkt. "Ze hebben inderdaad een recht om te weten waar ik sta", zei hij. "En ze hebben een recht om dat te weten, voordat ze gaan stemmen."

De oud-vicepresident werd ook geconfronteerd met zijn steun voor een nu omstreden misdaadwet in 1994. Hij leek even de hand in eigen boezem te steken, maar stelde meteen daarna dat de meeste problemen met de wet te wijten waren aan de manier waarop de staten die hadden toegepast.

Joe Biden tijdens de vragensessie op ABC News op donderdag. (Foto: ANP)

Peilingen, peilingen, peilingen

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar de (bomvolle) nieuwsweken die we achter de rug hebben klinken eindelijk door in de peilingen. De brandende vragen zijn of twee zaken de kiezer in beweging hebben gebracht: Trumps coronabesmetting en het eerste presidentiële debat tussen hem en Biden.

In de landelijke peilingen die werden gedaan vlak voor de bovenstaande gebeurtenissen had Biden een comfortabele gemiddelde voorsprong van 10 procentpunten. Er waren wat redenen voor voorzichtig optimisme in kamp-Trump: doorgaans trekken de kandidaten meer naar elkaar toe naarmate 3 november nadert, en de coronabesmetting van de president zou medeleven kunnen opwekken bij de kiezer.

Een flinke bak peilingen haalden de nieuwsstroom deze week eindelijk in en sloegen die hoop de bodem in voor de Republikeinen: Biden heeft zijn voorsprong vrijwel ongewijzigd behouden.

De gebruikelijke bijsluiter gaat onverminderd op: peilingen zijn momentopnames die fouten kunnen bevatten, hoewel de kans beperkt is dat ze er net zo naast zitten als in 2016. Ze zijn een degelijke manier om een beeld van de race te krijgen, maar ik zou er niet mee naar een wedkantoor rennen.

Hé, de Senaat is er ook nog!

De stand van de landelijke campagne begint tot onrust te leiden binnen de Republikeinse partij. Die heeft namelijk ook effect op verschillende senaatsraces. Democratische kandidaten laten hun Republikeinse tegenstanders ver achter zich op het gebied van fondsenwerving, wat er onder meer op duidt dat de Democratische achterban een stuk enthousiaster is dan de GOP had gehoopt.

Volgens een anonieme bron waarschuwde de Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell tijdens een recente telefonische vergadering met partijlobbyisten: "Democrats are on fire", meldde CNN maandag. Als je die nieuwsorganisatie niet vertrouwt: de bezorgde geluiden werden ook gemeld door andere Amerikaanse media, zoals The Washington Post, persbureau AP en Politico.

De Democraten moeten drie of vier senaatszetels toevoegen aan hun huidige aantal om de meerderheid over te nemen. Voor NUweekend schreef ik een stuk over deze wat onderbelichte strijd.

Verder meldde NU.nl deze week...

De Democratische gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan. (Foto: ANP)

De groep mannen die van plan was Gretchen Whitmer, de Democratische gouverneur van Michigan, te ontvoeren overwoog ook haar partijgenoot, gouverneur Ralph Northam van Virginia, te kidnappen. Ook zou binnen de groep discussie zijn geweest over de vraag of Whitmer door het hoofd geschoten moest worden. Dat stelde de FBI dinsdag in de rechtbank.

Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is op het hoogste niveau sinds augustus beland, maakte het ministerie van Arbeid donderdag bekend. In de komende weken wordt weinig verbetering verwacht, aangezien grote bedrijven als WarnerMedia, Walt Disney en telecombedrijf AT&T recentelijk banenverlies aangekondigd hebben. Daarnaast is er nog altijd geen overeenstemming tussen Democraten en Republikeinen over nieuwe economische steunmaatregelen.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat president Trump donderdag voor het eerst witte supremacisten ronduit veroordeelde. Dat klopte niet, hij deed dat begin deze maand ook. De bewuste passages zijn aangepast.

Bedankt voor je aandacht en tot volgende week! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.