Welkom bij deze wekelijkse update in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: de Republikeinen doen 2016 dunnetjes over en waarschuwen voor "totale anarchie".

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek. In deze update geef ik je een overzicht van het grote nieuws van de week, maar behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden.

Keken we in de vorige editie aan de andere kant van het gangpad, deze week staat de Republikeinse Nationale Conventie (RNC) centraal.

Als een blok achter Trump

Als we één hoofdconclusie wegdragen na de partijconventie in Charlotte (North Carolina), laat dat dan deze zijn: de Republikeinse Partij is volledig versmolten met Donald Trump. Dat werd in de aanloop naar het evenement al duidelijk bij het opstellen van een verkiezingsprogramma.

Sinds 1856 heeft de Grand Old Party (GOP) elke vier jaar zo'n programma opgesteld, waarmee de partij een stem kreeg in wat de prioriteiten van haar kandidaat moesten worden bij winst.

Zo'n platform heeft nooit garanties geboden dat een kandidaat tijdens de campagne niet afwijkt van de partijlijn (of het gewenste beleid zal voeren als president), maar het geldt als een belangrijke manier voor een partij om zich te profileren.

Dit jaar werden de zaken omgedraaid en voegde de partij zich helemaal naar de kandidaat. Net voor de start van de conventie nam het leiderschap van de Republikeinse Partij een resolutie aan, waarmee werd afgezien van een nieuw verkiezingsprogramma en het programma van Trump uit 2016 opnieuw werd aangenomen.

Vertegenwoordigers van de GOP hielden deze week vol dat het afstoffen van Trumps oude programma simpelweg betekent dat de Republikeinen in de laatste vier jaar standvastig zijn geweest en dat de komende jaren blijven.

Toch is er ook in Republikeinse hoek kritiek op het besluit. Bill Gribbin, een partijveteraan die medeverantwoordelijk was voor het programma uit 2016, schreef in juni in The Wall Street Journal: "Dit jaar zou het platform meneer Trump de kans moeten bieden de troepen trots te laten zien wat hij voor hen voor elkaar heeft gekregen. De partij zou dat kunnen gebruiken om kandidaten voor andere verkiezingen te werven en te verkopen. Maar hoe zou u reageren op een verkooppitch die vier jaar achterloopt?"

Welke concrete plannen Trump heeft voor een tweede regeringstermijn, blijft onduidelijk. Deze zomer moest de president het antwoord meerdere keren schuldig blijven in interviews met Fox News. Zijn campagneteam kwam zondagavond wel met een lijst met vijftig 'kernprioriteiten', getiteld Vechten voor jou!, maar veel details bevat die niet.

President Donald Trump tijdens zijn acceptatiespeech bij het Witte Huis op donderdag. (Foto: Pro Shots)

Campagne vanuit het Witte Huis

Over verweven gesproken: Trump en zijn partij braken herhaaldelijk met de regel dat een zittende president de privileges van zijn ambt niet mag gebruiken voor een politieke campagne. Dat druist in tegen de Hatch Act uit 1939.

Het Witte Huis werd voor de gelegenheid omgeven door TRUMP/PENCE-borden en verschillende Trumps hielden toespraken in en rond de ambtswoning. Daarnaast voerde de president een naturalisatieceremonie uit en gaf hij een bankrover die zijn leven heeft gebeterd een presidentieel pardon.

"Het feit is dat wij hier zijn en zij niet", zei Trump donderdag tijdens zijn acceptatiespeech.

'Democraten willen socialistische anarchie'

De boodschap van de conventie was duidelijk: Trump is de enige die de Amerikanen kan behoeden voor de totale anarchie.

Veel aandacht ging uit naar het geweld tijdens de Black Lives Matter-protesten in verschillende steden in de VS. Een dodelijke schietpartij tijdens een demonstratie in Kenosha, ook deze week, werd door verschillende sprekers aangevoerd als voorbeeld van door de Democraten gesponsord geweld, maar de verwijzingen verdwenen nadat een witte zeventienjarige tegendemonstrant was opgepakt vanwege het incident.

Afgevaardigde Matt Gaetz uit Florida beweerde dat de Democraten "u zullen ontwapenen, de gevangenissen zullen legen, u in uw huis zullen opsluiten en MS-13 (drugsbende, red.) zullen uitnodigen om in te trekken in het huis naast u".

Daarnaast reageerden de Republikeinen op het beeld van een weinig empathische president dat vorige week werd uitgedragen door de Democraten. Verschillende sprekers vertelden dat Trump eigenlijk heel warm is. Zijn dochter Ivanka sprak over een aantal momenten waarvan zij wilde "dat elke Amerikaan ze kon zien".

In de Amerikaanse media werd opgemerkt dat de oude royals van de GOP - de families Bush, Cheney, Romney - en hun bondgenoten schitteren door afwezigheid, maar de grootste afwezige was het coronavirus.

De economische topadviseur van het Witte Huis, Larry Kudlow, sprak dinsdag in de verleden tijd over de pandemie. "Het was vreselijk", zei hij. "De medische en economische impact was tragisch."

Het virus kwam verder alleen kort voorbij als sprekers, onder wie vicepresident Mike Pence, Trump prezen als de man die de crisis de baas wist te worden door besluitvaardig op te treden. Tijdens de grote slottoespraak van Trump op donderdag zat zijn publiek dicht opeengepakt en droegen weinig mensen een mondkapje.

212 Donald Trump haalt uit naar Joe Biden in acceptatiespeech

Van wie hoorden we?

Een blik op de sprekers die het woord voerden tijdens de vierdaagse conventie bevestigt dat de president de magnetische pool van de GOP is geworden. Zijn familie was veel meer aanwezig dan traditioneel het geval is: elke avond sprak er zeker één lid van de Trump-clan. Voor de vier volwassen kinderen van de president was meer tijd ingeruimd dan voor bijna alle andere sprekers.

Naast de familie van de president, kwamen vooral ferme Trump-getrouwen aan het woord, zoals de Floridiaanse afgevaardigde Gaetz, advocaat Rudy Giuliani en activist Charlie Kirk. Twee leden van de 'oude garde', senaatsvoorzitter Mitch McConnell en Huis-fractievoorzitter Kevin McCarthy, waren gezamenlijk nog geen zes minuten aan het woord.

Het spreekschema liet verder zien wie de Republikeinen vooral willen bereiken met hun boodschap. Vrouwen waren goed vertegenwoordigd en richtten zich tijdens hun toespraken vaak met klem op witte vrouwen uit de buitenwijken - een belangrijke kiezersgroep, waarin de steun voor Trump is afgekalfd sinds 2016.

De Trump-campagne werkte er bovendien hard aan de Democratische beschuldigingen van racisme aan het adres van de president te pareren. Een twintigtal sprekers van kleur - zwart of van Latijns-Amerikaanse afkomst - passeerde de revue om Trump te verdedigen.

Activist Kimberly Guilfoyle spreekt op de eerste dag van de Republikeinse Nationale Conventie. (Foto: Pro Shots)

En dan nog dit

De speech van Kimberly Guilfoyle - de vriendin van Donald jr., Trumps oudste - trok deze week veel aandacht, maar dat kwam niet door de (vrij apocalyptische) inhoud ervan. Nee, op de eerste dag van de conventie toonde Guilfoyle een miljoenenpubliek dat zij een echte aanwinst voor de familie-Trump is, wanneer de kinderen moeten worden binnengeroepen voor het eten (en ze zich twee steden verderop bevinden).

Bedankt voor je aandacht en tot volgende week! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.