Juichende menigtes en ballonnenregens zitten er even niet in, maar dat maakt het doel niet anders. Tijdens de vierdaagse Democratische Nationale Conventie in de Verenigde Staten, dit keer volledig virtueel, wil de partij eenheid uitstralen en enthousiasme wekken voor Joe Biden, die het in november opneemt tegen president Donald Trump.

Onder de sprekers op maandag, de eerste van vier dagen, zijn Bidens grootste rivaal tijdens de voorverkiezingen, Bernie Sanders, oud-first lady Michelle Obama en de Republikein John Kasich, een voormalige gouverneur van Ohio die het in 2016 opnam tegen Trump.

Vanwege het coronavirus ziet de conventie er heel anders uit dan voorheen. Waar tienduizenden gedelegeerden en andere partijleden normaal zouden zijn neergestreken in Milwaukee, een stad in swingstaat Wisconsin, zijn vrijwel alle fysieke bijeenkomsten afgelast. De traditionele ballonnenregens zitten er dit jaar niet in.

Het zwaartepunt ligt nu bij het afleveren van blokken van twee uur durende avondprogramma's, met virtuele toespraken en bijeenkomsten, afgestemd op een primetimepubliek.

Biden, die vicepresident was onder Barack Obama, zal dinsdag formeel worden genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij. De toespraak waarmee hij die nominatie aanvaardt vormt donderdag het sluitstuk van de conventie. Zijn running mate, senator Kamala Harris uit Californië, geeft op woensdag haar eigen acceptatiespeech.

Naast de prominenten zullen maandag ook gewone Amerikanen uit het hele land spreken, over onder meer de gevolgen van de pandemie en de protestbeweging tegen systemisch racisme en politiegeweld.

Verdeeldheid van vier jaar terug vergeten

De Democraten hopen dat de sprekers op de eerste avond de eenheid van een brede coalitie tegen Trump zullen uitstralen. Dat moet 2016 doen vergeten, toen de bittere rivaliteit tussen Sanders, een progressieve senator uit Vermont, en presidentskandidaat Hillary Clinton bijdroeg aan haar uiteindelijke nederlaag tegen Trump.

Dit jaar stapte Sanders in april uit de race en zegde hij vrijwel meteen daarna zijn steun toe aan Biden.

Het spreekschema op de Democratische conventie is niet door iedereen binnen de partij goed ontvangen. Sommige jonge, progressieve leden en leden van Latijns-Amerikaanse afkomst klagen dat het programma de diversiteit binnen de partij niet goed weergeeft en dat er te weinig tijd is uitgetrokken voor jonge talenten.

Afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez uit New York, een belangrijke progressieve stem, heeft één minuut spreektijd gekregen. Samen met zestien andere jonge politici deelt ze de spreektijd die traditioneel was gereserveerd voor een enkele partijbelofte.

190 Kamala Harris: Eerst rivaal van Biden, nu zij aan zij

Laatste fase van de campagne

De Nationale Conventies van de twee grote partijen vormen traditioneel het startschot voor de laatste en intensiefste van de campagne.

Presidentskandidaten vertellen daar voor het eerst het 'grote verhaal' over de toekomst van de VS dat zij in november aan de kiezers willen verkopen. Het wordt gezien als een uitgelezen moment voor minder geïnformeerde kiezers om kandidaten beter te leren kennen.

Het zal voor de politici wennen zijn dat hun speeches dit keer niet worden gegeven ten overstaan van juichende menigtes.

Gevecht om aandacht

Momenteel heeft Biden in de peilingen een voorsprong op Trump, die zelf volgende week zijn partijnominatie in ontvangst zal nemen op de Republikeinse conventie, van 24 tot 27 augustus in Charlotte (North Carolina). De plannen daarvoor zijn ook aangepast wegens het coronavirus.

De president probeert de Democraten maandag wat media-aandacht te ontnemen met bezoeken aan de swingstaten Wisconsin en Minnesota, en een dag later aan Arizona. Op donderdag, de dag waarop de Democratische kandidaat zijn grote slottoespraak geeft, bezoekt de president Bidens geboortestad, Scranton in Pennsylvania.