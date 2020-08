Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Onderhandelingen over coronasteun nog steeds muurvast en hoe houd je een nationale conventie in coronatijd?

Dinsdag schreef ik een kort overzicht van de stand van zaken rond het coronavirus in de VS. Directe aanleiding waren alarmerende geluiden van Witte Huis-coronacoördinator Deborah Birx, vorig weekend, en het veelbesproken interview (video) met president Trump door Axios-journalist Jonathan Swan, dat zijn campagneteam de nodige slaap zal hebben gekost.

Trump blijft volhouden dat de VS het in de coronacrisis beter doet dan de meeste andere landen. Volgens peilingen zijn veruit de meeste Amerikanen dat niet met hem eens.

We kijken in deze editie van de Verkiezingsupdate eerst kort naar de onderhandelingen over coronasteun in het Congres en de financiële gezondheid van de beide campagnes. Daarna lees je het nieuwsoverzicht en zoomen we in op de nationale conventies van de Democraten en Republikeinen. Die vinden later deze maand plaats, maar zullen er heel anders uitzien dan normaal.

Dems en GOP worden het maar niet eens over coronasteun

Het Witte Huis en de Democraten lieten donderdagavond weten dat de onderhandelingen over een nieuw economisch steunpakket om de coronacrisis het hoofd te bieden nog steeds muurvast zitten.

Minister van Financiën Steve Mnuchin, Witte Huis-stafchef Mark Meadows en de Democratische leiders in het Congres, Nancy Pelosi en Chuck Schumer, spraken drie uur lang met elkaar, maar dat leidde niet tot een doorbraak.

Beide partijen geven elkaar de schuld en beweren het meest bereid te zijn geweest tot concessies, tekende The Hill op.

De twee grootste meningsverschillen: aanvullende werkloosheidsuitkeringen (die eind vorige maand verliepen) en financiële steun aan staten en lokale overheden, die hun belastinginkomsten door de crisis hebben zien teruglopen. De Democraten willen voor beide doeleinden flink meer geld uittrekken dan de Republikeinen.

De Democraten willen ook 3,6 miljard dollar uittrekken om veilige en eerlijke verkiezingen te garanderen in november. Dat geld moet onder meer het uitbreiden van de mogelijkheid om per post te stemmen uitbreiden. De Republikeinen willen daar weinig van weten.

President Trump zei deze week dat hij zelf een en ander zal regelen, via presidentiële decreten, als er niet snel een akkoord wordt bereikt. De Democraten zeggen die decreten te zullen aanvechten voor de rechter.

Trekt u de knip maar

Het campagneteam van Trump kondigde woensdag aan in juli meer dan 165 miljoen dollar te hebben binnengehaald. Daarmee wint het de fondsenrace voor het eerst in de afgelopen drie maanden van team-Biden, dat uitkwam op 140 miljoen dollar.

Het zijn duizelingwekkende bedragen. Ter vergelijking: in 2016 haalden Trump en Hillary Clinton in juli beiden minder dan 90 miljoen dollar op.

Het team van Biden liet op dezelfde dag weten 280 miljoen dollar uit te trekken voor een advertentiecampagne in vijftien staten, waaronder swingstaten als Pennsylvania en Michigan, maar ook traditionele Republikeinse bolwerken zoals Arizona en Texas. Het is bijna het dubbele van het advertentiebudget dat de Trump-campagne tot nu toe heeft vrijgemaakt voor de herfst.

Trump-campagnewoordvoerder, Tim Murtaugh, noemde Bidens grote aankoop een teken van wanhoop. "Dit is duidelijk een poging te verhullen dat hij in de verdediging is gedwongen. Advertenties vertonen in Colorado, Nevada, New Hampshire, Minnesota en Virginia? Slechte voortekenen voor Biden."

Kredietbeoordelaar Fitch stelde afgelopen zaterdag de vooruitzichten van de kredietwaardigheid van de VS bij, van stabiel naar negatief. Het land behoudt vooralsnog wel zijn AAA-rating. Het ratingbureau baseert de negatieve vooruitzichten op het groeiende begrotingstekort en het gebrek aan financiële middelen om de coronacrisis tegen te gaan.

Storm Isaias eiste dinsdag de levens van zeker zes Amerikanen en veroorzaakte flinke schade op de Amerikaanse oostkust. Aanvankelijk werd gevreesd dat de storm als orkaan aan land zou komen in Florida, maar die staat werd rakelings gemist en Isaias zwakte op zee af naar een tropische storm.

President Trump tekende donderdag een decreet dat Amerikaanse transacties met de moederbedrijven van de populaire videoapp TikTok en de chatapp WeChat binnen 45 dagen verbiedt. De zet maakt deel uit van de oplopende spanningen tussen China en de VS, maar deskundigen wijzen erop dat TikTok ook het platform is waar tieners zich verenigden om een Trump-rally te verstieren en een katalysator voor de BLM-protesten

Anything but conventional

We weten steeds niet wie Biden's running mate wordt, hoewel de presidentskandidaat vorige week schalks liet weten dat het besluit deze week zou vallen en de aankondiging snel zou volgen. De koortsachtige speculatie rond zijn keuze brengt welkome media-aandacht met zich mee - een front waarop Biden duidelijk achter president Trump aanhinkt.

Mogelijk kan die aandacht ook worden gebruikt om een andere klap te verzachten: de teloorgang van de nationale conventies in tijden van corona.

Normaal gesproken strijken tienduizenden partijleden strijken een dag of vier neer in een Amerikaanse stad (tot vreugde van de - ahum - plaatselijke middenstand). Daar kijken ze toe hoe de gedelegeerden uit de staten de presidentskandidaat van de partij selecteren. Die stelt vervolgens de running mate voor en lanceert formeel de campagne.

Doorgaans zijn de conventies inhoudelijk niet zo interessant, maar zijn ze wel de plek bij uitstek voor de kandidaten om hun Grote Verhaal over het Amerika van de komende jaren te presenteren. Dankzij het bijgaande mediacircus levert dat hen meestal een boost van enkele procentpunten op in de peilingen. (Die is nu onwaarschijnlijk, waarschuwde Geoffrey Skelley van FiveThirtyEight donderdag.)

Het circus zal er dit keer heel anders uitzien: de spreekstalmeester is niet te verstaan door zijn mondkapje, de tijger zit in quarantaine en de clowns mogen onder geen beding met z'n twintigen in één piepklein autootje.

De Democratische partijconventie, op 17-20 augustus, vindt in naam plaats in Milwaukee, maar praktisch niemand komt daarheen. Biden ook niet, werd deze week bekend. De conventie zal vrijwel geheel online plaatsvinden. Volgende week vertel ik je hoe het programma eruitziet.

De Republikeinen trekken elkaar in Charlotte op 24-27 augustus. Het is nog onduidelijk hoe dat er precies uit al zien. De plannen zijn al meerdere keren aangepast. Zo wilde president Trump een deel van de conventie in Jacksonville, Florida, houden, omdat daar grotere bijeenkomsten waren toegestaan. Vanwege stijgende coronabesmettingen werd dat weer afgeblazen. Vooralsnog is het wel de bedoeling dat alle gedelegeerden in Charlotte bij elkaar komen. Of daar ook pers bij mag zijn, is nog een open vraag, meldde Fox News dinsdag.

