Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Trumps campagnedirecteur Brad Parscale ruimt het veld en Kanye West lanceert zijn poging om Wakanda te recreëren in het Witte Huis.

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek. In deze update geef ik je een overzicht van het grote nieuws van de week, maar behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden.

We beginnen kort in Hongkong, wuiven dan Trump's oude campagnemanager uit en maken kennis met de nieuwe. Tot slot krijg je ons gebruikelijke nieuwsoverzicht en nemen we de kansen van rapper en presidentskandidaat Kanye West onder de loep.

Trump kondigde deze week aan dat de VS Hongkong voortaan net zo zal behandelen als het Chinese vasteland. "Geen speciale privileges meer, geen economische voordelen en geen export van gevoelige technologieën", aldus de president. Aanleiding is de strikte nieuwe veiligheidswet die China de semi-autonome regio heeft opgelegd.

In onze podcast Dit wordt het nieuws praatte ik met presentator Carné van den Brink over de verhouding tussen de VS en China, die er bepaald niet beter op wordt.

Bye, Brad

Zijn positie stond al bijna een jaar stevig ter discussie, maar toch kwam de aankondiging deze week als een verrassing voor vriend en vijand: Trumps campagnemanager, Brad Parscale, verruilt het grote hoekkantoor met het statige mahoniehouten bureau voor een flexplek in de buurt van de serverruimte. Vier maanden voor de verkiezingen neemt een nieuwe manager het roer van de kwakkelende campagne over.

Tijdens de campagne van 2016 stond Parscale aan het hoofd van de afdelingen online en dataverzameling, taken die hij tot grote tevredenheid van Trump vervulde. Die stelde hem in 2018 dan ook aan als campagnemanager - zijn rechterhand.

Critici wezen er meteen op dat Parscale, ondanks zijn successen als 'big data'-chef in 2016, geen enkele politieke ervaring had. Trumps tevredenheid verdampte, naarmate de peilingen ongunstiger werden. Toen kwam de campagnebijeenkomst in Tulsa in juni, waar de honderdduizenden aanhangers die Parscale de president had beloofd, niet kwamen opdagen.

Parscale kwam daarnaast in opspraak door de onthulling van The Huffington Post dat zijn bedrijven vanaf januari 2017 tot en met maart van dit jaar maar liefst 38,9 miljoen dollar opstreken van de Trump-campagne.

Hij keert terug naar zijn oude rol als digitaal adviseur.

Oud-Trump-campagnemanager Brad Parscale (met baard) en Witte Huis-adviseur Jared Kushner, schoonzoon van de president. (Foto: ProShots)

Hi, Bill

Parscale wordt opgevolgd door zijn voormalige nummer twee, Bill Stepien. Hij is een Republikeinse routinier, die onder meer de drijvende kracht was achter twee campagnes van oud-gouverneur van New Jersey Chris Christie.

Christie stuurde Stepien in 2014 de laan uit nadat zijn naam werd genoemd in verband met 'Bridgegate' - het veroorzaken van een verkeersinfarct op de George Washington Bridge (die New Jersey verbindt met New York City) als politieke wraakoefening. Zijn betrokkenheid bij dat schandaal is echter nooit bewezen.

Waar Parscale zelf regelmatig op de voorgrond trad (een ander kritiekpunt aan zijn adres), zullen we Stepien waarschijnlijk minder vaak zien. Daar liep ik meteen tegenaan: de fotopersbureau's die NU.nl gebruikt hebben nog geen foto van hem in de aanbieding. "Hij weet dat het zijn rol is om de man achter de man te zijn", zei een Republikeinse bron tegen Fox News.

De expertise van Stepien is het verkopen van de successen van de regering-Trump aan specifieke doelgroepen. Die vaardigheid kan van pas komen, nu de Trump-campagne alle zeilen moet bijzetten om de achterstand op Biden in te lopen in de swingstaten.

Verder meldde NU.nl deze week...

Dr. Anthony Fauci, directeur infectieziekten bij de Centers for Disease Control, en president Trump. (Foto: ProShots)

Het Witte Huis heeft de staten opdracht gegeven ziekenhuisgegevens over het coronavirus niet langer naar het Amerikaanse RIVM, de Centers for Disease Control (CDC), te sturen, maar naar een database van het ministerie van Gezondheid. Dat werd woensdag bekendgemaakt. Medische deskundigen erkennen dat de CDC-database een upgrade nodig heeft, maar zeggen ook te vrezen dat de regering gegevens zal achterhouden voor politieke doeleinden.

niet langer naar het Amerikaanse RIVM, de Centers for Disease Control (CDC), te sturen, maar naar een database van het ministerie van Gezondheid. Dat werd woensdag bekendgemaakt. Medische deskundigen erkennen dat de CDC-database een upgrade nodig heeft, maar zeggen ook te vrezen dat de regering gegevens zal achterhouden voor politieke doeleinden. CDC-topviroloog Anthony Fauci kreeg te maken met aanvallen op zijn persoon vanuit het Witte Huis. De regering voorzag verschillende Amerikaanse media maandag van een intern document, dat een lijst citaten van Fauci bevat, die zouden aantonen dat hij zichzelf regelmatig tegenspreekt. Commentatoren merkten al snel op dat de uitspraken in kwestie nogal selectief waren bijgeknipt. Handelsadviseur Pete Navarro kwam met een opiniestuk in USA Today, waarin hij schreef dat de viroloog "ongelijk had over alles waarover ik met hem heb gesproken". Het Witte Huis nam afstand van dat stuk (evenals USA Today).

Fauci omschreef de "bizarre" aanvallen op zijn reputatie woensdag als "nonsens" en "totaal verkeerd" in The Atlantic en zei niet te begrijpen waar ze vandaan komen.

kreeg te maken met aanvallen op zijn persoon vanuit het Witte Huis. De regering voorzag verschillende Amerikaanse media maandag van een intern document, dat een lijst citaten van Fauci bevat, die zouden aantonen dat hij zichzelf regelmatig tegenspreekt. Commentatoren merkten al snel op dat de uitspraken in kwestie nogal selectief waren bijgeknipt. Handelsadviseur Pete Navarro kwam met een opiniestuk in USA Today, waarin hij schreef dat de viroloog "ongelijk had over alles waarover ik met hem heb gesproken". Het Witte Huis nam afstand van dat stuk (evenals USA Today). Fauci omschreef de "bizarre" aanvallen op zijn reputatie woensdag als "nonsens" en "totaal verkeerd" in The Atlantic en zei niet te begrijpen waar ze vandaan komen. De familie van George Floyd daagt de stad Minneapolis en de vier agenten die betrokken waren bij zijn dood voor de rechter. Het gaat om een civielrechtelijke zaak, die naast de strafrechtelijke zaak tegen de agenten komt te liggen en kan resulteren in schadevergoedingen voor de nabestaanden van Floyd

daagt de stad Minneapolis en de vier agenten die betrokken waren bij zijn dood voor de rechter. Het gaat om een civielrechtelijke zaak, die naast de strafrechtelijke zaak tegen de agenten komt te liggen en kan resulteren in schadevergoedingen voor de nabestaanden van Floyd Joe Biden was een van de slachtoffers van een cyberaanval op Twitter die deze week plaatsvond. Zijn account was een van een tiental dat werd overgenomen door een bende die uit was op geld. "Alle Bitcoins die naar het adres hieronder worden gestuurd, worden verdubbeld en teruggestuurd!", beloofde een bericht dat onder Bidens naam werd geplaatst. Ook Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk en 's Neerlands eigen Geert Wilders werden getroffen. Biden was zelfs niet de enige presidentskandidaat in het vizier van de bende, als je Kanye West meetelt.

Kanye West. (foto: BrunoPress)

Nou vooruit dan, we gaan het één keer over Kanye hebben

Het gonsde deze week dat de rapper afzag van zijn bod op het presidentschap, maar West stelde zich woensdag toch officieel kandidaat en diende donderdag het eerste benodigde papierwerk in bij de Amerikaanse federale kiescommissie. Hij is kandidaat voor zijn partij BDY (Birthday Party).

De rapper maakte op 4 juli bekend dat hij het wil opnemen tegen Trump en Biden. Hij wordt in ieder geval gesteund door zijn echtgenote, Kim Kardashian, en Tesla-topman Elon Musk. Of West op veel plekken kan meedingen is nog onzeker: in verschillende staten heeft hij de inschrijvingstermijn gemist en andere staten stellen bepaalde voorwaarden aan deelname. Deze week miste West de deadline voor het verzamelen van de benodigde 132.781 handtekeningen in Florida. In Oklahoma verschijnt hij in ieder geval wel op het stembiljet.

Wat is precies het politieke programma van West? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij wil de coronacrisis in ieder geval aanpakken door "God niet meer boos te maken", zei hij in een interview met Forbes. Vaccins vertrouwt hij niet, want die dienen om ons microchips in te spuiten. Verder zou West het Witte Huis runnen naar voorbeeld van het fictieve Afrikaanse Wakanda uit de Marvel-film Black Panther.

De rapper zegt het prima te vinden als hij Trump helpt door zwarte kiezers weg te lokken bij Biden. Als de marges in de strijd tussen Trump en Biden héél klein zijn, kan dat iets uitmaken. Maar de kans dat veel zwarte Amerikanen zitten te wachten op een onafhankelijke kandidaat, die z'n campagne te laat begint en (op z'n zachtst gezegd) weinig concrete plannen heeft, wordt heel klein geacht.

Bedankt voor je aandacht en tot volgende week! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.