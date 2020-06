Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Onrust binnen de Trump-campagne en, verrek, is Ohio stiekem toch weer een swingstaat?

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek. In deze update geef ik je een overzicht van het grote nieuws van de week, maar behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden.

In het Trump-kamp werd al met enige zorg gekeken naar de voortgang van de herverkiezingscampagne van de president, die zijn achterstand op Joe Biden in de peilingen ziet groeien. Het gemor daarover werd luider na de verkiezingsbijeenkomst die Trump vorige week zaterdag hield in Tulsa, Oklahoma, de eerste sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Op voorhand meldde de Trump-campagne meerdere keren dat een miljoen kaarten waren gereserveerd, ondanks de pandemie. Er werd een duur buitenpodium gebouwd, waarmee de mensen moesten worden bediend die niet meer in het negentienduizend zitplaatsen tellende Bank of Oklahoma Center zouden passen. Trump en vicepresident Mike Pence verschoven afspraken om daar te kunnen spreken.

Oorspronkelijk zou de rally plaatsvinden op Juneteenth, 19 juni, de onofficiële feestdag waarop de afschaffing van de slavernij in de VS wordt gevierd. Dat lag gevoelig, gezien de protesten rond de dood van George Floyd en de locatie van de bijeenkomst. Tulsa was in 1921 het toneel van een massaslachting van zwarte inwoners door witte meutes.

De bijeenkomst werd een dag verschoven om tegemoet te komen aan die kritiek - maar daarmee waren de problemen niet ten einde. Het tweede podium bleek compleet overbodig, want grote delen van het stadion bleven leeg. Trump was daar woedend over, schreef The New York Times, aangezien hem honderdduizenden aanhangers waren beloofd. Zijn toorn werd ook gewekt door de media-aandacht voor een klein tiental campagnemedewerkers dat aanwezig was in Tulsa en het coronavirus onder de leden bleek te hebben.

Brad Parscale, Trumps campagnemanager, lijkt de meest voor de hand liggende kop van jut. Hij maakte naam als Trumps sociale media- en data-expert, maar leidt nu voor het eerst een presidentscampagne. Andere bondgenoten van Trump vragen zich hardop af of hij wel geschikt is voor die baan.

Niet iedereen vindt dat de bijeenkomst in Tulsa een sof was, ondanks de controverse rond de timing, de lege tribunes en een online offensief door K-pop minnende tieners. Campagnewoordvoerder Samantha Zager wees erop dat de president toch duizenden aanhangers wist te trekken, en het evenement 10 miljoen dollar (ongeveer 8,91 miljoen euro) opbracht voor zijn campagne. Bovendien werd de rally door miljoenen mensen gevolgd op Fox News.

President Trump kwam zaterdag wat bedremmeld over na zijn terugkeer naar het Witte Huis vanuit Tulsa. (Foto: Pro Shots)

Zoals ik eerder schreef: de peilingen zijn niet gunstig voor de president en de Republikeinen

Biden gaat in alle zes cruciale swingstaten aan de leiding - in drie daarvan zelfs met meer dan 10 procentpunten verschil.

Neem een van die staten, Wisconsin. Drie nieuwe peilingen, die donderdag werden gepubliceerd, zetten Trump daar op achterstand. Die was het grootst in het onderzoek van het Republikeinse onderzoeksbureau Hodas & Associates.

Een peiling van Marquette University liet bovendien zien dat de steun voor Trump onder kiezers uit Wisconsin die zichzelf identificeren als Republikein in de afgelopen maand een flinke knauw heeft gekregen. Keurde in mei 93 procent van hen het optreden van de president nog goed, nu is dat gezakt naar 83 procent.

Sommige bondgenoten van Trump willen dat hij afstapt van zijn harde toon als hij het heeft over de coronacrisis of de protesten tegen politiegeweld.

Ed Rollins, voorzitter van het politiek actiecomité Great America, dat de campagne van Trump steunt, is een van hen. Hij zei tegen The Hill dat de president zijn koers moet wijzigen. Als hij niet meer medeleven uitstraalt en geen boodschap weet te brengen die vrouwen en zwevende kiezers aanspreekt, zal hij geheid verliezen, aldus Rollins. "De boodschap is zwak of niet-bestaand. Het onsamenhangende gepraat over Biden en Pelosi of Clinton en Obama is oud en sleets. Het moet over de toekomst gaan, niet over het verleden."

Joe Biden blijft ondertussen in de relatieve luwte

De Democratische kandidaat brengt bezoeken aan swingstaten en probeert zichzelf daar vooral neer te zetten als een competente, kalme leider. Tot veel headlines leidt dat niet, maar met een oog op de ontwikkelingen in de peilingen zal Biden daar waarschijnlijk niet wakker van liggen.

De Democraten richten hun pijlen inmiddels vooral op een traditioneel belangrijk verkiezingsthema, dat dit jaar extra lading heeft gekregen: de gezondheidszorg.

Tijdens een bezoek aan Pennsylvania reageerde Biden donderdag op het verzoek om de Affordable Care Act ('Obamacare') te ontmantelen, dat de regering-Trump deze week bij het Hooggerechtshof neerlegde. Coronapatiënten komen daardoor "klem te zitten tussen de twee nalatenschappen van Donald Trump: zijn onvermogen om het Amerikaanse volk te beschermen tegen het coronavirus en zijn harteloze kruistocht om de zorgverzekeringen van Amerikaanse families weg te nemen."

Verder meldde NU.nl deze week...

Een federale rechter mag de verdere vervolging van Donald Trumps voormalige veiligheidsadviseur, Michael Flynn , niet laten onderzoeken, besloot het gerechtshof in Washington woensdag. Het is de recentste ontwikkeling in de politiek beladen rechtszaak tegen Flynn, die tot tweemaal onder ede toegaf tegen de FBI te hebben gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur. Het ministerie van Justitie besloot af te zien van vervolging - volgens critici vanwege druk uit het Witte Huis.

Het Huis van Afgevaardigden keurde vrijdag een wetsvoorstel met een pakket politiehervormingen goed. Dat komt hoogstwaarschijnlijk niet door de Senaat. De Republikeinen vrezen dat het de wetshandhaving zou schaden. Woensdag blokkeerden de Demcoraten in de Senaat een minder ingrijpend Republikeins voorstel. Senator Kamala Harris omschreef dat als "leeg" en zonder concrete oplossingen.

COVID blijft zich verspreiden

Texas, Florida en Arizona hebben de versoepeling van de coronamaatregelen deze week op pauze gezet. De staten hebben allemaal te kampen met een flinke besmettingspiek.

Het virus heeft zich vanuit de eerste brandhaarden aan de oost- en westkust door het land verspreid. De VS noteerde donderdag 40.000 nieuw vastgestelde ziektegevallen - het hoogste dagelijkse aantal sinds het begin van de crisis.

Swingstate Spotlight: Oh hi, Ohio!

"Ohio picks the president", zeggen de inwoners van die staat graag (en vaak). Vanaf 1896 schonken zij in 28 van de 30 presidentsverkiezingen hun kiesmannen aan de winnende kandidaat (1944 en 1960 uitgezonderd). Geen enkele andere staat deed Ohio dat na.

Daar bovenop hebben de winnaars in Ohio vaak een voorsprong op hun concurrent die in de buurt van het landelijk gemiddelde ligt. Daar is de staat trouwens sowieso goed in, 'gemiddeld zijn': de economie spiegelt er ook vaak de nationale trends, net als de verdeling tussen stedelijke gebieden en platteland. Ohio geldt dan ook als een goede afspiegeling van het moderne Amerika.

Even leek het alsof Ohio dit jaar geen battleground state zou worden. Donald Trump won er in 2016 met 8 procentpunten verschil van Hillary Clinton. Die overwinning was zo groot, zeker voor Ohio, dat de Democraten zich afvroegen of ze de staat als verloren moesten beschouwen.

Maar de 'spiegel van Amerika' stelt niet teleur: in een recente peiling van Quinnipiac University gaat Biden weer ouderwets nek-aan-nek met Trump (46 procent tegen 45 procent). Welkom terug in de Swingstate Spotlight, Buckeye State!

Bedankt voor je aandacht en tot volgende week! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.