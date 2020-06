Bij de eerste verkiezingsrally in maanden van de Amerikaanse president Donald Trump was de opkomst een stuk lager dan werd verwacht. Van tevoren hadden inwoners al hun zorgen geuit over de mogelijke coronabrandhaard die de rally zou kunnen veroorzaken.

Het buitenprogramma van de verkiezingsrally werd op het laatste moment afgezegd omdat er nauwelijks publiek kwam opdagen, aldus CNN. Ook binnen bij het hoofdprogramma was de zaal met capaciteit voor 19.000 mensen niet vol.

Eerder had Trump op Twitter gezegd dat een miljoen mensen van tevoren een order hadden geplaatst voor een kaartje.

Volgens de president hebben de media mensen ontmoedigd om naar de rally te komen. Een paar uur voor de rally werd bekend dat zes campagnemedewerkers positief waren getest op het coronavirus.

Alle bezoekers van de campagnebijeenkomst moesten temperatuurcontroles ondergaan, voordat zij het campagneterrein opgaan. Zij kregen bij de ingang een polsbandje, een mondmasker en desinfecterende handzeep, aldus de Trump-campagne.

In de zaal was ruimte voor 19.000 toeschouwers, maar zoveel waren er niet. (Foto: Reuters)

'We moeten maar minder gaan testen'

In zijn eerste campagnerally sinds het uitbreken van de coronacrisis suggereerde de Amerikaanse president onder andere dat er wellicht minder getest moet worden op het coronavirus.

"Als je zoveel test, dan zul je ook meer besmettingen vinden. Ik heb mijn mensen maar verteld dat we minder moeten gaan testen", aldus Trump.

Volgens het Witte Huis was de opmerking van Trump bedoeld als een grap. De Verenigde Staten heeft wereldwijd het hoogste aantal besmettingen en dodental door corona.

Trump uitte kritiek op neerhalen standbeelden.

Verder uitte Trump kritiek op de vernielingen die zijn aangebracht door sommige demonstranten tijdens de Black Lives Matter-protesten van afgelopen weken.

"De losgeslagen linkse meute probeert onze geschiedenis te vernielen en onze standbeelden neer te halen. We passen ons niet aan", aldus de Amerikaanse president. Hij ging verder niet in op de inhoud van de demonstraties.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden plaats op 3 november. Trump (74) neemt het namens de Republikeinen op tegen de Democratische kandidaat Joe Biden (77), voormalige vicepresident van oud-president Barack Obama.