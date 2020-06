Zes campagnemedewerkers van de Amerikaanse president Donald Trump hebben positief getest op het coronavirus in Tulsa, de stad waar Trump zaterdag een campagnebijeenkomst houdt. Dat bevestigt Trumps campagneteam, melden verschillende Amerikaanse media.

De zes besmette medewerkers zijn volgens protocol direct in quarantaine gegaan. Het zou gaan om personeelsleden, die zich bezig hielden met de voorbereidingen van de bijeenkomst zaterdag.

Het campagnepersoneel van Trump is van tevoren uit veiligheidsoverwegingen getest op het virus. In totaal zijn enkele honderden tests uitgevoerd. Trump houdt zaterdag zijn eerste 'rally' sinds de corona-uitbraak in de Verenigde Staten

Alle bezoekers van de campagnebijeenkomst moeten temperatuurcontroles ondergaan, voordat zij het campagneterrein opgaan. Zij krijgen bij de ingang een polsbandje, een mondmasker en desinfecterende handzeep, aldus de Trump-campagne. Er zijn tienduizenden Trump-supporters op de bijeenkomst afgekomen.

Zorgen om besmettingsgroei in Tulsa

In Tulsa, gelegen in de Amerikaanse staat Oklahoma, is het aantal coronabesmettingen de afgelopen periode gestegen. Critici wilden daarom dat de Trump-rally niet door zou gaan, omdat deze een nieuwe besmettingshaard zou kunnen zijn.

Het hooggerechtshof in Oklahoma besloot vrijdag echter dat de bijeenkomst ondanks coronazorgen door mag gaan.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden plaats op 3 november. Trump (74) neemt het namens de Republikeinen op tegen de Democratische kandidaat Joe Biden (77), voormalige vicepresident van oud-president Barack Obama.