Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Mr. Bolton wrote a book, en dat zullen we weten ook.

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek. In deze update geef ik je een overzicht van het grote nieuws van de week, maar behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden.

Dit keer staat de Verkiezingsupdate helemaal in het teken van The Room Where It Happened, de memoires van oud-veiligheidsadviseur John Bolton, die volgende week worden gepubliceerd.

De onthullingen in het boek zijn namelijk niet mals, bleek deze week uit besprekingen en een voorpublicatie in The Wall Street Journal (€). Dat geldt ook voor de kritiek op de schrijver.

Waar beschuldigt Bolton Trump precies van?

Bolton beschrijft in The Room Where It Happened zijn tijd als nationaal veiligheidsadviseur in het kabinet van president Donald Trump, waar, zo schrijft hij, "belemmering van de rechtsgang werd gezien als leefstijl". Trump zou alleen oog hebben voor zijn herverkiezing.

De oud-VN-ambassadeur, vooral bekend als dé buitenlandhavik van de Amerikaanse politiek, stapte vorig jaar september op uit onvrede over Trumps aanpak van Iran, die hij te soft vond. De president stelt overigens dat hij zijn veiligheidsadviseur ontsloeg.

In een interview met ABC News gaf Bolton donderdag zijn hoofdconclusie over zijn voormalige werkgever. "Ik denk niet dat hij geschikt is voor zijn ambt", zei hij. "Ik denk niet dat hij de competentie heeft om dat uit te voeren."

Bolton stelt onder meer dat Trump:

De Chinese president Xi Jinping vroeg hem te helpen bij zijn herverkiezing , door de Chinese import van sojabonen en graan uit belangrijke swingstaten te vergroten. Dat is een aantijging vergelijkbaar met die rond Oekraïne, die leidde tot Trumps impeachment. "Trump wendde het gesprek toen, verbijsterend, naar de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen, verwees naar China's economische macht en pleitte dat Xi ervoor moest zorgen dat hij zou winnen."

, door de Chinese import van sojabonen en graan uit belangrijke swingstaten te vergroten. Dat is een aantijging vergelijkbaar met die rond Oekraïne, die leidde tot Trumps impeachment. "Trump wendde het gesprek toen, verbijsterend, naar de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen, verwees naar China's economische macht en pleitte dat Xi ervoor moest zorgen dat hij zou winnen." China's onderdrukking van de Oeigoeren, die onder meer in concentratiekampen worden gezet, aanmoedigde. "Trump zei dat Xi moest doorgaan met de bouw van de kampen, waarvan Trump vond dat het precies de juiste zet was."

"Trump zei dat Xi moest doorgaan met de bouw van de kampen, waarvan Trump vond dat het precies de juiste zet was." Aanbood strafrechtelijke onderzoeken stop te zetten als gunst aan autoritaire leiders. Trump zou de Turkse president Erdogan bijvoorbeeld hebben beloofd een Turks bedrijf, dat in de VS werd onderzocht, uit de wind te houden, door de aanklagers in kwestie te laten vervangen.

Het boek bulkt uit van dit soort schokkende claims over het gedrag van de president en schetst ook op minder gewichtige fronten een onflatteus portret. Zo zou Trump niet hebben geweten dat het Verenigd Koninkrijk kernwapens heeft en hebben gedacht dat Finland deel van Rusland was. Leden van zijn eigen kabinet zouden hem achter zijn rug uitlachen.

Bolton rekent bovendien ongekend hard af met andere voormalige collega's, zoals minister van Financiën Steve Mnuchin ('praktisch een Democraat') en Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner (die had 'geen idee waar hij mee bezig was').

Wat Trump van het boek vindt, zal niemand verrassen

De president en het Witte Huis stellen beurtelings dat het boek niks dan leugens, dan wel vertrouwelijke informatie bevat. Het ministerie van Justitie heeft op last van het Witte Huis een rechtszaak aangespannen om publicatie op die laatste grond te voorkomen.

"Bolton's boek, dat vreselijke beoordelingen oogst, is een verzameling van leugens en verzonnen verhalen, allemaal bedoeld om mij zwart te maken", schreef Trump donderdag op Twitter. "Veel van de belachelijke uitspraken die hij aan mij toeschrijft zijn nooit gedaan, pure fictie! Hij probeert gewoon z'n gram te halen, omdat ik hem ontslagen, zieke geest die hij is!"

Leden van Trumps kabinet die in The Room Where It Happened figureren, zoals de ministers Mnuchin en Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken), lieten weten dat de "verrader" Bolton een boek vol "leugens" heeft geschreven, "ter zelfpromotie", meldde Politico.

Handelsadviseur Pete Navarro krijgt de prijs voor de meest creatieve reactie. Hij noemde Boltons boek "wraakporno uit het diepe moeras".

Republikeinen: 'Bolton wil gewoon wraak en geld'

De meeste Republikeinen in het Congres halen hun schouders op over de beschuldigingen in het boek en richten hun toorn vooral op de schrijver. Ook is er kritiek omdat het boek vertrouwelijke informatie zou bevatten.

"Geld drijft heel veel mensen om heel veel dingen te zeggen", zei Kevin McCarthy, de Republikeinse fractievoorzitter in het Huis. "We hebben eerder gezien hoe mensen leugens vervaardigden over de president."

"Elke president heeft, op de een of andere manier, gevonden dat hij herkozen moest worden", zei senator en fervent Trump-verdediger John Barasso. "[Bolton] beschuldigt de president ervan te hebben geprobeerd landbouwproducten aan China te verkopen. Nou, ik kom uit Wyoming, een landbouwstaat, en ik ben voor."

Sommige Republikeinse senatoren lieten weten nog steeds achter hun besluit te staan om geen getuigen te horen tijdens het afzettingsproces in de Senaat. Anderen ontweken vragen daarover.

Volgens The Hill geeft een aantal senatoren in privégesprekken wel toe veel van de inhoud van het boek niet in twijfel trekken. Bolton heeft een slechte reputatie in Washington (omdat hij onbehouwen, neerbuigend en arrogant zou zijn), maar hij staat niet bekend als leugenaar, juist eerder als een straight shooter (lees: ontzettend bot).

Democraten zijn ook laaiend, maar wel over andere dingen

Om te beginnen stellen Democraten dat Boltons boek bevestigt dat Trump had moeten worden afgezet. "Hij verkocht het nationale belang voor zijn persoonlijke politieke interesses", zei Chuck Schumer, fractievoorzitter in de Senaat, donderdag. "Klinkt dat bekend, mijn Republikeinse collega's? Klinkt dat bekend?"

Bolton weigerde tijdens het afzettingsonderzoek te getuigen in het Huis van Afgevaardigden. De Democraten besloten af te zien van een langdurig juridisch gevecht om hem daartoe te dwingen. In zijn boek bekritiseert de oud-veiligheidsadviseur hen voor dat besluit. Er was immers nog genoeg dirt te vinden, aldus Bolton.

Tijdens de rechtszaak in de Senaat zei Bolton wel bereid te zijn te verschijnen, maar de Republikeinse meerderheid besloot geen getuigen meer te horen, met als veelgehoord argument dat dit in het Huis had moeten gebeuren.

Extra pijnlijk: bij de vrijspraak van Trump zeiden veel Republikeinen dat geen van de getuigen die door het Huis waren gehoord ooggetuigen waren. Bolton was daarentegen wel 'in the room where it happened'.

"Het feit dat hij niet bereid was voor het Huis te getuigen en klaar was om ons daar langdurig over te bevechten in de rechtbank, maar hij wel bereid was zijn verhaal in een boek te vertellen, om geld te verdienen aan dat boek, zegt een hoop over het karakter van John Bolton", zei afgevaardigde Adam Schiff, die destijds optrad als impeachment manager, tegen CBS News.

De Democratische partijleiders lieten weten zich te beraden op vervolgstappen naar aanleiding van Boltons onthullingen over Trump.

"President Trump is duidelijk ethisch ongeschikt en te intellectueel onvoorbereid om president van de Verenigde Staten te zijn", zei Huisvoorzitter Nancy Pelosi. "Dat lijkt de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat niet uit te maken. Het lijkt John Bolton niet te hebben uitgemaakt. Hij verkoos loyaliteit boven vaderlandsliefde."

Senator Marco Rubio uit Florida. (Foto: ProShots)

En dan nog dit

De Republikeinse senator Marco Rubio was de drijvende kracht achter een recent aangenomen wet, die China's repressie van de Oeigoeren veroordeelt en voorziet in sancties tegen Chinese officials. Trump zette daar afgelopen woensdag zijn handtekening onder. Journalisten vroegen de senator wat hij vond van Boltons claim dat Trump, in gesprek met Xi, de bouw van concentratiekampen voor de Oeigoeren aanmoedigde.

Rubio deed een koorddansje. Hij zei dat hij geen reden heeft om te geloven dat Bolton liegt, maar ook geen bewijs heeft dat diens verhaal waar is, meldde CNN. "Ik weet niet of dat is gebeurd, omdat ik niet bij die vergadering was", zei hij. "Ik kan geen mening geven over een vergadering waar ik niet bij was."

Bedankt voor je aandacht en tot volgende week! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.