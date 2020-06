Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Trumps campagne dreigt met juridische stappen wegens CNN-peiling, en hoe vind je 'Joe en Kamala' klinken?

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek. In deze update geef ik je een overzicht van het grote nieuws van de week, maar behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden.

We beginnen deze week met een ruzie over de recentste peilingen. Daarna filteren we de ruis weg en kijken we of er brede trends zijn te ontwaren. Tot slot lees je hoe Kamala Harris de leiding lijkt te hebben gepakt in Bidens zoektocht naar een running mate en pronkt Michigan in de Swingstate Spotlight.

Battle of the Pollsters

Deze week praktiseerden prikkelbare peilers een pittige polemiek. Vergeef mij deze lofzang op plofklanken, en laat ons snel doorgaan met de vaste bijsluiter. Peilingen zijn een momentopname. Mogelijke bijwerkingen: vals vertrouwen, soms resulterend in desillusie.

Toch blijven het blikvangers, zowel voor de media als voor campagneteams, want veel andere instrumenten om wat grip te krijgen op het publieke sentiment zijn er niet.

De onderstaande (landelijke) peilingen werden gehouden tussen 31 mei en 9 juni.

Economist/YouGov: Biden 49 procent, Trump 41

CNN/SSRS: Biden 55 procent, Trump 41 procent

NPR/PBS/Marist: Biden 50 procent, Trump 43 procent

Emerson: Biden 47 procent, Trump 43 procent

The Hill/HarrisX: Biden 47 procent, Trump 37 procent

IBD/TIPP: Biden 45 procent, Trump 42 procent

Gemiddelden: Biden 50 procent, Trump 42 procent

De CNN/SSRS-peiling is de uitschieter van het stel, met een voorsprong van maar liefst 14 procentpunten voor Biden. Dat noopte Trump en zijn campagneteam tot felle kritiek op de nieuwsorganisatie, toch al niet hun favoriet.

De president liet op Twitter weten dat hij het bureau dat de interne Republikeinse peilingen verzorgt, McLaughlin & Associates, heeft gevraagd de peiling in kwestie en andere "NEPPE" peilingen te analyseren.

De Trump-campagne stuurde een brief naar CNN-baas Jeff Zucker, waarin werd gesteld dat de peiling was "ontworpen om Amerikaanse kiezers te misleiden middels een vooringenomen vragenlijst en scheve steekproeven" en rectificatie werd geëist. Die eis werd kracht bijgezet met kritiek op de CNN-peiling door McLaughlin.

In een artikel schreef de nieuwsorganisatie dat de brief "verschillende incorrecte en misleidende beweringen bevat". Dat werd gevolgd door stevige kritiek op de kritiek van McLaughlin en de vaststelling dat president Trump doorgaans alleen twijfels over onderzoeksmethodes heeft als de uitkomst hem niet aanstaat.

"Naar mijn weten is dit de eerste keer in zijn veertigjarige bestaan dat CNN met juridische stappen wordt bedreigd omdat een Amerikaanse politicus of campagne de resultaten van een CNN-peiling niet leuk vonden", schreef vicedirecteur en hoofd juridische zaken David Vigilante in een antwoordbrief aan Trumps campagneteam. "Uw aantijgingen en eisen zijn in hun volledigheid afgewezen."

In een beoordeling van opiniepeilers door de statistische nieuwssite FiveThirtyEight scoort CNN-partner SSRS een mager zeventje en behaalt de Republikeinse huispeiler McLaughlin met de hakken over de sloot een voldoende.

Trump lijkt steun te verliezen bij onafhankelijke kiezers

Zijn populariteitscijfers zijn nog steeds stabieler dan die van welke andere president ook: hij zweeft sinds zijn inhuldiging meestal tussen 40 en 45 procent, met weinig grote uitschieters naar boven of naar beneden. Een fors deel van de kiezers die zeggen dat hij zijn werk goed doet behoort tot zijn harde achterban, die onwrikbaar achter hem is blijven staan, terwijl een groot deel van de kiezers die hem afkeuren ook niet in beweging te brengen is.

Wat is er dan niet in beton gegoten? De meeste analisten zijn het erover eens dat de president de laatste tijd steun verliest bij de onafhankelijken: kiezers die zich niet identificeren als Democraat of Republikein. Dat is vooral te wijten aan zijn aanpak van de coronacrisis en de protesten rond de dood van George Floyd.

Trumps populariteitscijfers verschuiven niet veel, maar wel een beetje. Dat kan doorslaggevend zijn tijdens een verkiezingsrace met kleine marges. Zeker als je in aanmerking neemt dat de president weliswaar een trouwe achterban heeft, maar die nauwelijks weet uit te breiden. Kortom, als Trump in november rond de 45 procent zit, is de kans dat hij herkozen wordt een stuk groter dan als dat 40 procent is.

Verder meldde NU.nl deze week...

President Trump bezoekt de Sint-Janskerk nabij het Witte Huis, vergezeld door onder meer generaal Mark Milley (in uniform), op 1 juni. (Foto: Pro Shots)

De Democraten in het Congres presenteerden maandag een wetsvoorstel voor politiehervorming . Die moeten het onder meer makkelijker maken wangedrag door agenten te vervolgen. Of het voorstel door de Republikeinse meerderheid in de Senaat zal worden omarmd is zeer de vraag, zei ik daarover in onze podcast Dit wordt het nieuws. Dankzij de protesten was wel veel beweging te zien op lokaal en regionaal niveau.

in het Congres presenteerden maandag een wetsvoorstel voor . Die moeten het onder meer makkelijker maken wangedrag door agenten te vervolgen. Of het voorstel door de Republikeinse meerderheid in de Senaat zal worden omarmd is zeer de vraag, zei ik daarover in onze podcast Dit wordt het nieuws. Dankzij de protesten was wel veel beweging te zien op lokaal en regionaal niveau. President Trump kondigde donderdag aan dat zijn regering ook met plannen komt. Hij voegde daaraan toe dat hij niks voelt voor grootschalige hervormingen. "Politieagenten moeten nog steeds de straten domineren."

kondigde donderdag aan dat zijn regering ook met plannen komt. Hij voegde daaraan toe dat hij niks voelt voor grootschalige hervormingen. "Politieagenten moeten nog steeds de straten domineren." Over domineren gesproken: de hoogste militair van de VS, generaal Mark Milley , verontschuldigde zich donderdag voor zijn deelname aan de omstreden voettocht die president Trump vorige week maakte, van het Witte Huis naar een nabijgelegen kerk. De straten werden op voorhand hardhandig vrijgemaakt van demonstranten, onder meer door de militaire politie, en Milley droeg tijdens de wandeling een gevechtsuniform. "Ik had daar niet moeten zijn", aldus de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff.

, verontschuldigde zich donderdag voor zijn deelname aan de die president Trump vorige week maakte, van het Witte Huis naar een nabijgelegen kerk. De straten werden op voorhand hardhandig vrijgemaakt van demonstranten, onder meer door de militaire politie, en Milley droeg tijdens de wandeling een gevechtsuniform. "Ik had daar niet moeten zijn", aldus de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff. Wat is de Black Lives Matter-beweging eigenlijk, wat wil die en hoe verhoudt die zich tot All Lives Matter? Collega Tom van Marrewijk leverde ons de antwoorden op die vragen en Michael Royall schreef een profiel van George Floyd , de man wiens vreselijke dood de protesten in gang zette.

eigenlijk, wat wil die en hoe verhoudt die zich tot All Lives Matter? Collega Tom van Marrewijk leverde ons de antwoorden op die vragen en Michael Royall schreef een profiel van , de man wiens vreselijke dood de protesten in gang zette. Het aantal bevestigde coronabesmettingen in de VS passeerde woensdag de 2 miljoen. Volgens experts heeft de versoepeling van lockdowns in verschillende staten geleid tot een heropleving van de epidemie. Mogelijk zullen de grootschalige demonstraties van de afgelopen weken daar ook aan bijdragen. De autoriteiten roepen alle deelnemers op zich te laten testen.

Senator Kamala Harris spreekt tijdens de presentatie van een Democratisch wetsvoorstel voor politiehervormingen op 8 juni. (Foto: Pro Shots)

Team-Biden zoomt in op Kamala Harris als Veep pick

The Washington Post meldde deze week dat campagneadviseurs van Biden vinden dat een keuze voor Harris "steeds aannemelijker" lijkt.

De senator en oud-justitieminister van Californië is de enige zwarte vrouw op de shortlist van Biden met de politieke ervaring die doorgaans van een vicepresident wordt verwacht. Haar scherpe aanvalsinstincten kunnen bovendien van pas komen tijdens de campagne.

Ze heeft daarnaast een persoonlijke connectie met de kandidaat, wat voor Biden erg belangrijk is. Harris was goed bevriend met Beau Biden en bouwde een band met zijn vader op na zijn overlijden.

Aarzelingen zijn er ook. Harris maakte aan het begin van haar loopbaan naam als law and order-aanklager. Dat zal de linkervleugel van de partij - zeker nu - niet met enthousiasme doen overlopen. Daarnaast ging haar eigen presidentscampagne als een nachtkaars uit, omdat ze ondanks een sterke start niet veel Democratische kiezers aan zich wist te binnen. Harris is een pragmatische politicus, niet iemand met een sterk eigen ideologisch verhaal dat kiezersharten beroert.

Harris' talenten als leidinggevende staan ook ter discussie. Haar campagneteam viel uiteen in ruziënde facties en een gepensioneerde jurist die onder Harris werkte in haar tijd als justitieminister van Califiornië vertrouwde me ooit toe dat ze een vaardige politicus, maar ook een enorme micromanager is.

President Trump inspecteert een spatmasker tijdens een bezoek aan een Ford-fabriek in Ypsilanti, Michigan, op 21 mei. (Foto: Pro Shots)

Swingstate Spotlight: 'Maakstaat' Michigan

De 46 kiesmannen uit de staten Wisconson, Pennsylvania en Michigan bezorgden Trump in 2016 de overwinning. In de peilingen loopt hij op dit moment in alle drie deze staten achter op Biden, maar die ontwikkeling lijkt het sterkst te zijn in Michigan.

'The Great Lakes State' met zo'n 10 miljoen inwoners in het middenwesten van de VS leunt traditioneel meer richting de Democraten dan richting de Republikeinen. Sinds 1994 heeft Michigan geen Republikeinse senator meer naar Washington gestuurd. Het maakte Trumps overwinning in de staat dé klapper van zijn zegetocht in 2016.

De Democraten kunnen zich echter nog niet rijk rekenen: medio juni 2016 had Hillary Clinton volgens de peilingen een voorsprong van 8 procentpunten op Trump.

Technisch gezien zouden Trump en de Republikeinen zich kunnen terugtrekken uit Michigan om hun aandacht volledig op Wisconson en Pennsylvania te richten. Een overwinning in die twee staten zou genoeg kunnen zijn.

Politiek is dat minder aantrekkelijk. Trump gaat prat op zijn aandacht voor blue collar workers, de arbeidersklasse, en stelt dat de Democraten de Amerikaanse maaksector - en specifiek de auto-industrie - om zeep hebben geholpen. Laat Michigan daar nou juist om bekendstaan.

De president lijkt aan te sturen op een gevecht om de staat: hij had in de afgelopen maandag veel aandacht voor de Democratische gouverneur Gretchen Whitmer, die hij fel bekritiseerde voor haar aanpak van de coronacrisis. Vorige maand voerde een van zijn eerste reizen sinds het uitbreken van de coronacrisis hem naar een fabriek van autofabrikant Ford in Michigan.

En dan nog dit

Trump zorgde dinsdag voor opschudding met een tweet over Martin Gugino, de 75-jarige activist uit Buffalo die hersenletsel opliep toen hij omver werd geduwd door agenten. De president schreef te vermoeden dat Gugino een 'Antifa-provocateur' was, die zich opzettelijk extra hard liet vallen.

Verschillende Republikeinse bondgenoten van Trump zeiden eerst het bericht niet te hebben gezien en weigerden commentaar nadat journalisten dat voor hen afdrukten, schreef onder meer Business Insider.

Bedankt voor je aandacht en tot volgende week! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.