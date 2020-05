Welkom bij je wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Biden reageert alsnog op aantijgen van misbruik en Trump snapt niet waarom hij zakt in de peilingen.

De verkiezingsupdate ziet er deze week een beetje anders uit dan je inmiddels gewend bent.

Voor NUweekend schreef ik over de grootste uitdagingen voor Donald Trump en Joe Biden en wat we komende tijd van hun campagnes kunnen verwachten. Dat is vooral gericht op lezers die de grote lijnen even kwijt zijn.

Omdat we die mensen ook graag kennis willen laten maken met deze wekelijke update, richt ik me hier op het bieden van extra context en analyse bij elementen uit dat weekendverhaal. Dat betekent dat je deze week als trouwe lezer wat herhaling kunt tegenkomen, maar ik zal ook interessante nieuwe inzichten behandelen. Bedankt voor je geduld.

Trump geeft Obama z'n eigen 'gate'

Het nieuws werd deze week gedomineerd door 'Obamagate', Trumps naam voor een samenzwering onder zijn voorganger, die na zijn verkiezingsoverwinning in 2016 zou hebben geprobeerd om zijn inkomende regering te saboteren.

De president en zijn bondgenoten eisen een onderzoek naar "met afstand de ergste politieke misdaad uit de Amerikaanse geschiedenis". De Democraten zeggen dat ze de aandacht proberen af te leiden van hun wanbeleid in de coronacrisis.

Mijn collega's Joris Knikkink, Marko Mikic en ik maakten deze uitlegvideo over Obamagate.

Alle ogen op de battleground states

Als je een kaart van de VS voor je pakt, kun je de meeste staten zonder veel problemen rood of blauw kleuren. Alabama gaat voor de Republikein en Californië voor de Democraat, dat is weinig verrassend. De strijd spitst zich daarom toe op een handvol swingstaten, die zo heten omdat niet duidelijk is wie daar met de winst vandoor zal gaan. Joe Biden mag in de landelijke peilingen een aardige voorsprong op Trump hebben, maar dat beeld is gecompliceerder in deze battleground states.

Veel van de staten in kwestie leunen demografisch gezien naar de Republikeinse kant. Witte kiezers zonder wo-opleiding zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd in het industriële Midwesten, vergeleken met het landelijke gemiddelde. Veel van hen stemden in 2012 op Obama, maar liepen in 2016 over naar Trump. Volgens een aantal recente peilingen is Joe Biden er nog niet in geslaagd hen terug te winnen: 32 procent steunt hem, tegenover 61 procent voor Trump.

Bidens zoektocht naar een running mate hangt sterk samen met de strategie die zijn team zal kiezen voor de kantelstaten, schreef Politico eind vorige maand. Kandidaten zoals senator Amy Klobuchar uit Minnesota en Gretchen Whitmer, de gouverneur van Michigan, zijn beiden gematigde witte politici uit het Midwesten, die de witte 'arbeidersklasse' mogelijk kunnen teruglokken.

Voormalige campagnemedewerkers van Obama en prominente zwarte bondgenoten van Biden dringen er juist op aan dat hij een zwarte vrouw kiest (Kamala Harris of Stacey Abrams). Zij zeggen dit hem niet alleen zou helpen in staten waar een groot deel van de bevolking behoort tot een minderheid, zoals Florida en North Carolina, maar ook in overwegend witte staten als Wisconsin en Michigan. Daar verloren de Democraten in 2016 onder meer omdat veel zwarte kiezers uit de grote steden thuisbleven.

15 procent van Democratische kiezers gelooft Tara Reade

Het beeld dat de beschuldiging van Tara Reade aan het adres van Biden (hij zou haar in 1994 hebben aangerand) nog niet veel zoden aan de dijk zet in de publieke opinie, bleef ook deze week van toepassing.

De Democratische kiezers die deelnamen aan twee recente peilingen (HuffPost/YouGov en Economist/YouGov) waren niet onder de indruk. Slechts zo'n 15 procent vindt het verhaal van Reade geloofwaardig, en ongeveer de helft zei dat niet te weten en/of nog niet goed genoeg te kunnen beoordelen. Bij de Republikeinse respondenten zei grofweg de helft Reade te geloven.

Dat Biden vijf weken wachtte voordat hij persoonlijk op de beschuldiging reageerde zette weliswaar kwaad bloed op de linkervleugel van de partij, maar het is makkelijk om te vergeten dat de gemiddelde Democratische kiezer minder progressief is dan vaak wordt aangenomen.

Een jaar na het ontstaan van de #metoo-beweging - en vlak na de controversiële benoeming van opperrechter Brett Kavanaugh - liet een onderzoek door peiler Morning Consult bijvoorbeeld zien dat een meerderheid van de Amerikanen (57 procent) zich net zoveel zorgen maakte over valse beschuldigingen tegen mannen als over seksueel misbruik van vrouwen.

Tara Reade. (Foto: Pro Shots/MSNBC)

Polarisatie gaat diep

Politieke verdeeldheid speelt ook een rol. In een lopend onderzoek naar de rol van politieke partijdigheid in de #metoo-beweging stellen politicologen Mirya Holman en Nathan Kalmoe dat Democraten en Republikeinen voor 2016 niet heel anders dachten over seksuele intimidatie. Die tijd is voorgoed voorbij. Een grote meerderheid van de Republikeinen bleef achter rechter Kavanaugh staan, tot woede van de Democraten, en een grote meerderheid van de Democraten lijkt in kamp-Biden te blijven, tot woede van de Republikeinen.

Bidens tegenstander, Trump, is zelf door zeker 25 vrouwen is beschuldigd van ongewenste intimiteiten, in een periode die teruggaat tot de jaren zeventig. Dat bezorgt sommige Democratische kiezers een dilemma dat waarschijnlijk wordt beslecht in het voordeel van Biden. Die geldt immers niet als veelpleger.

Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.