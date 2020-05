Welkom bij je wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Joe Biden ondervindt nog niet veel hinder van de beschuldiging van seksueel misbruik aan zijn adres en Donald Trump kiest voor de economie.

Laten we met het pure verkiezingsnieuws beginnen. Dat was deze week mager, omdat ontwikkelingen rond het coronavirus duidelijk de overhand hadden.

Het gevecht om de gunst van swingstaten gaat door. Kwam de Democratische kandidaat Joe Biden daar in de afgelopen weken goed uit de bus in verschillende peilingen, deze week was er een kleine opsteker voor president Trump. Een peiling van Change Research/CNBC, die woensdag werd gepubliceerd, gaf hem een voorsprong van gemiddeld zo'n drie procentpunten in Arizona, Florida, Michigan, North Carolina en Wisconsin.

Wat Trump minder zal bevallen, zijn de landelijke peilingen. Die geven Biden inmiddels een voorsprong van bijna vijf procentpunten, blijkt uit een lopend overzicht van RealClearPolitics.

Beschuldiging doet Biden nog geen pijn in de peilingen

De beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van Biden, door zijn voormalige medewerkster Tara Reade, hebben sinds vorige week niet veel terrein gewonnen in de Amerikaanse media.

Het verhaal van Reade lijkt ook niet veel effect te hebben op Bidens positie in de peilingen. Veel onderzoekers zeiden tegen Vox dat zelfs Democraten die zeggen te geloven dat Biden zich schuldig maakte aan seksueel misbruik, toch van plan zijn op hem te stemmen.

Op de linkervleugel van de Democratische Partij wordt wel gemord over de zaak-Reade, zo schreef Politico, maar vooralsnog heeft Biden niet met een interne revolte te maken.

Coronavirus blijft om zich heen grijpen

De VS ging deze week de 1,2 miljoen bevestigde besmettingen met het coronavirus voorbij. Bijna 75.000 Amerikanen zijn overleden aan COVID-19, volgens de officiële tellingen.

De situatie in twee van de grootste hotspots, New York City en New Jersey, lijkt te stabiliseren. Het aantal dodelijke slachtoffers is daar inmiddels gehalveerd ten opzichte van het hoogtepunt van de crisis. Ook andere steden, zoals Chicago en New Orleans, hebben de besmettingscurve wat platter weten te slaan, hoewel het totale aantal bevestigde ziektegevallen daar vaak nog steeds groeit.

Dat is echter niet het hele beeld. Buiten die eerste Amerikaanse brandhaarden verspreidt het virus zich heel snel. In plattelandsgebieden waar een maand geleden nog weinig aan de hand was, neemt het aantal besmettingen exponentieel toe en eiste het virus al duizenden levens. Vooral verpleeghuizen, vleesverwerkingsfabrieken en gevangenissen blijken bijzonder kwetsbaar voor uitbraken.

Bioscoopbezoekers in Kyle, Texas. In die staat mochten filmhuizen vanaf maandag weer open. (Foto: Pro Shots)

'Grootste deel van Amerika heeft eerste golf nog niet echt gevoeld'

De grafieken blijven alarmerend. Als de cijfers uit New York buiten beschouwing worden gelaten, tonen die dat de epidemie in de VS nog niet heeft gepiekt.

Het Institute for Health Metrics and Evaluation van de Universiteit van Washington voorspelt dat het Amerikaanse dodental op 4 augustus 134.475 zal bedragen - dubbel zoveel als de oorspronkelijke schatting van hetzelfde instituut, die op 20 april nog door president Trump werd aangehaald.

Kwart van de Amerikanen is werkloos

Tegelijkertijd zijn de gevolgen van lockdowns in de vijftig staten fnuikend voor de economie. Het aantal Amerikanen dat vanwege de coronacrisis een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd, steeg deze week tot 33 miljoen, bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid. Deskundigen schatten dat een op de vier Amerikanen nu zonder werk zit en verwachten een golf van faillietverklaringen door bedrijven.

In ongeveer de helft van de staten, veelal in Republikeinse handen, zijn de lockdowns inmiddels versoepeld. Een merendeel voldoet niet aan de (niet-bindende) richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld door de deskundigen van het coronacrisisteam van het Witte Huis, meldde The New York Times donderdag.

Volksgezondheid/Economie (doorhalen wat minder belangrijk is)

Zoals de meeste regeringsleiders ter wereld, staat president Trump voor moeilijke keuzes. De tol die de epidemie eist op de volksgezondheid is afschuwelijk, maar de economie kan niet voor eeuwig kunstmatig in coma worden gehouden.

Daarbovenop komt dat Trump voor zijn herverkiezing in grote mate afhankelijk is van de economische vooruitzichten. Voor het uitbreken van de pandemie was de destijds uitstekende staat van de Amerikaanse economie het pronkstuk van zijn campagne.

Trump heeft nooit een geheim gemaakt van zijn verlangen om de VS zo snel mogelijk te 'heropenen'. Eind maart stelde hij al dat hij de economie het liefst weer volop zag draaien rond Pasen.

Deze week bevestigde hij openlijk dat de focus van het Witte Huis verschuift van de gezondheidscrisis naar de economische crisis die daar het gevolg van is. De aankondiging van die wijziging van focus ging gepaard met de nodige chaos.

Einde coronacrisisteam?

"We brengen ons land terug", zei Trump tijdens een (ongemaskerd) bezoek aan een maskerfabriek in Arizona. "Mike Pence en het crisisteam hebben geweldig werk geleverd, maar nu kijken we naar een vorm die een beetje anders is, en die vorm is veiligheid en heropening. Daar gaan we waarschijnlijk een andere groep voor opzetten."

De aankondiging dat het Witte Huis overwoog het landelijke coronacrisisteam af te bouwen zorgde voor de nodige oproer in de media.

Immunoloog Anthony Fauci, die als 'de Amerikaanse Jaap van Dissel' een belangrijk lid is van het crisisteam, leek er ook door te zijn verrast. Hij vertelde CBS-journalist Paula Reid dat er volgens hem niets van klopte. "Ik ben bij elke vergadering van het crisisteam geweest, en dat is niet wat ze aan het doen zijn."

Acteur Brad Pitt imiteert immunoloog Anthony Fauci in het sketchprogramma Saturday Night Live. (Foto: Pro Shots)

'Ik wist niet dat het crisisteam zo populair was'

Trump krabbelde woensdagochtend enigszins terug. In een serie tweets stak hij opnieuw de loftrompet over de verrichtingen van het crisisteam en voegde hij daaraan toe: "Vanwege dit succes, zal het crisisteam voor onbepaalde tijd doorgaan [...]. We zullen er mensen aan toevoegen of uithalen, wanneer dat gepast is."

"Ik had geen idee hoe populair het crisisteam is, totdat ik gister begon te praten over het afbouwen ervan", zei de president later tegen journalisten.

Artsen maken plaats voor economen

Nu het Witte Huis zich openlijk richt op de economie, zullen medische deskundigen, zoals de populaire immunoloog Anthony Fauci en teamcoördinator Deborah Birx , vaker plaatsmaken voor mensen zoals minister van Financiën Steven Mnuchin en Trumps schoonzoon Jared Kushner.

"Trump heeft het niet aangedurfd Fauci en Birx echt opzij te zetten, want beiden zijn mensen van naam en faam", zei Amerika-deskundige Willem Post woensdag in onze ochtendpodcast Dit wordt het nieuws. "Ze blijven dus wel in een soort adviseursrol, maar wat we niet meer zullen zien, zijn die persconferenties waar gezondheid echt op nummer één stond en waar Trump deze mensen achter zich had staan."

Tijdens een persmoment in het Oval Office kreeg de president woensdag de vraag of Amerikanen moeten accepteren dat veel meer van hen aan het coronavirus zullen overlijden. Hopelijk kan dat worden vermeden, antwoordde Trump, maar mogelijk ook niet. "We moeten strijders zijn. We kunnen ons land niet jarenlang gesloten houden."

Minder testen = minder bevestigde gevallen

Hoewel medische deskundigen erop hameren dat 'testen, testen, testen' nog steeds het devies moet zijn, liet Trump donderdag op geheel eigen wijze zien wel een beetje klaar te zijn met het aanhoudende geklaag over testtekorten. "De media houdt ervan om te zeggen dat wij de meeste gevallen hebben, maar wij doen ook, veruit, de meeste tests", zei hij. "Als we heel weinig zouden testen, zouden we niet het grootste aantal gevallen hebben. Dus door al dat getest, staan we er juist slecht op."

In absolute aantallen voert de VS inderdaad de meeste coronatests uit, maar wanneer wordt gekeken naar het aantal tests per miljoen inwoners, lopen de Amerikanen achter op landen zoals Italië en Duitsland.

Bedankt voor je aandacht. Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.