Het campagneteam van Joe Biden kondigde begin deze week aan dat de Democratische kandidaat dinsdag een virtuele bijeenkomst zou houden om te praten over de invloed van de coronacrisis op Amerikaanse vrouwen. Met een special guest.

Journalisten gingen rechtop zitten en Twitter sloeg op hol. Biden zei vorige week dat zijn proces om een running mate te kiezen pas net was begonnen, maar zou het dan stiekem toch..?

Nee, dat zou het niet. De gast in kwestie was, zoals Biden haar introduceerde, "de vrouw die nu president van de Verenigde Staten had moeten zijn": Hillary Clinton. "Ik wilde mijn stem toevoegen aan de vele die steunen dat jij onze president wordt", zei Clinton, die Biden verder omschreef als een "vriend", die "zich al zijn hele leven op dit moment voorbereidt".

De zoektocht naar de perfecte 'Veep' gaat gewoon door. Biden presenteerde donderdag een comité van vier huidige en voormalige Democratische prominenten, dat in de komende maanden een "netwerk van doorlichtingsteams" zal aansturen.

'President Trump heeft haar al een keer verslagen'

De steun van Clinton lag in de lijn der verwachtingen. Ze zei maanden geleden al dat ze zich achter de uiteindelijke Democratische kandidaat zou scharen. De voormalige first lady en minister van Buitenlandse Zaken geniet nog steeds grote populariteit bij delen van de Democratische achterban, won vier jaar geleden meer dan 65 miljoen stemmen en geldt als een bijzonder geroutineerd fondsenwerver.

De keerzijde voor Biden is dat de Republikeinen nu alle wapens die ze in 2016 tegen Clinton gebruikten weer uit de kast kunnen pakken. "Er is geen grotere concentratie van het Democratische establishment dan Joe Biden en Hillary Clinton samen", liet Trumps campagnemanager Brad Parscale weten in een verklaring. "President Trump heeft haar al een keer verslagen en nu gaat hij de kandidaat van haar keuze verslaan.

Tara Reade: 'Hij zette me gewoon tegen een muur'

Voor sommigen was de virtual town hall op dinsdag niet alleen een teleurstelling op het vicepresidentiële front. Biden liet zich namelijk niet horen over een beschuldiging van seksueel misbruik aan zijn adres. Progressieve activisten en verdedigers van vrouwenrechten dringen er al weken op aan dat de kandidaat daar iets over zegt.

Tara Reade werkte in 1992-'93 voor Biden, toen hij senator voor de staat Delaware was. Ze vertelde vorige maand in de podcast The Katie Halper Show dat Biden haar op een dag in 1993 tegen een muur drukte in het Capitool, zijn handen onder haar kleding bracht en haar geslacht met zijn vingers penetreerde.

Drie mensen - haar broer, een voormalige buurvrouw en een oud-collega - zeggen dat Reade haar in de jaren die volgden over het incident vertelde.

'Geen patroon van seksueel ontoelaatbaar gedrag'

The New York Times deed onderzoek naar de beschuldigingen en sprak andere oud-medewerkers van Biden, die volgens Reade door haar op de hoogte waren gesteld. Zij zeiden zich niets te kunnen herinneren. De krant trof ook geen "patroon van seksueel ontoelaatbaar gedrag" aan.

Hoewel Biden zich dus zelf nog niet heeft laten horen, stelde zijn campagneteam begin april in een verklaring dat het vermeende incident "absoluut niet heeft plaatsgevonden".

Of de beschuldiging van Reade politieke gevolgen gaat hebben, is nog te bezien. De media zijn afgeleid door de coronacrisis en op dit moment zijn er geen andere vrouwen die Biden beschuldigen van ontoelaatbare avances.

De kandidaat zei vorig jaar te begrijpen dat zijn gewoonte om schouders te wrijven en hoofden te kussen tegenwoordig niet meer door de beugel kan, en veel Democratische kiezers lijken daar genoegen mee te nemen. Donald Trump wegkrijgen lijkt voor hen nu de allergrootste prioriteit te hebben.

Over Trump gesproken; die zal het verhaal van Reade ongetwijfeld gebruiken om Biden aan te vallen tijdens de campagne. Dat hijzelf door zeker 25 vrouwen is beschuldigd van seksueel misbruik (en op band opschepte dat hij vrouwen graag bij hun kruis greep), zou zo'n aanval wel minder geloofwaardig maken.

President Trump beschouwt zijn coronabriefings als een groot succes. Zijn eigen adviseurs en de peilingen zijn dat niet met hem eens. (Foto: Pro Shots)

Trump is nerveus vanwege slechte economie en duik in de peilingen

De president heeft het ook druk met de coronacrisis, maar de stembusgang in november lijkt nooit ver uit zijn gedachten. Trump heeft geen beste week achter de rug: de Amerikaanse economie (zijn favoriete totempaal) bleef in vrije val en de kritiek over zijn suggestie dat injectie van desinfectiemiddelen moet worden bekeken als mogelijke coronakuur was niet-aflatend.

Amerikaanse media meldden op grond van betrokkenen dat Trump zijn campagnemanager de huid volschold, nadat interne peilingen door de Republikeinse Partij en zijn campagneteam lieten zien dat de president terrein verliest aan Biden in een aantal belangrijke swingstaten.

Trump wil weten hoe het kan dat een campagne die in de afgelopen twee jaar nagenoeg onverslaanbaar leek, het nu aflegt tegen een Democratische kandidaat die hij beschouwt als zwak, en die door de coronacrisis nagenoeg onzichtbaar is geworden. Hij is ervan overtuigd dat het in ieder geval niet aan hem ligt, want de dagelijkse coronabriefings zijn volgens de president een enorm succes. Dat zijn de peilingen alleen niet met hem eens.

Geen Republikein, geen Democraat - wel kandidaat

Afgevaardigde Justin Amash uit Michigan kwam in 2011 als Republikein het Huis van Afgevaardigden binnen op een golf van Tea Party-sentiment. Nadat Trump president werd, groeide Amash uit tot een van zijn felste critici binnen de Republikeinse Partij. Hij stapte in juli 2019 uit de partij en ging verder als onafhankelijk Congreslid.

Amash kondigde dinsdag aan dat hij een presidentscampagne lanceert als kandidaat van de Libertarische Partij. Zowel Republikeinen als Democraten zijn bang dat hij een spelbreker wordt, die stemmen afsnoept bij hun kandidaat. In een volgende update nemen we deze in Nederland relatief onbekende politicus nader onder de loep.



