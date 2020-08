De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft dinsdag bekendgemaakt dat Kamala Harris zijn running mate wordt. Zij wordt de vicepresident als Biden op 3 november de verkiezingen wint.

Bovendien maakt Harris kans om als eerste vrouw, eerste zwarte Amerikaan en eerste Amerikaan met een Aziatische achtergrond, het ambt te gaan bekleden.

Met Harris (55), senator voor de staat Californië, heeft Biden gekozen voor een van de meest prominente zwarte Amerikaanse politici van het moment, ondanks haar door problemen geplaagde presidentscampagne. Harris heeft bovendien goede contacten met grote donoren in haar thuisstaat.

De Democratische kandidaat had al eerder laten weten dat hij het liefst een vrouw naast zich heeft tijdens de campagne in aanloop naar november.

Andere mogelijke running mates die in de afgelopen maanden werden genoemd waren zijn andere voormalige rivalen, de senatoren Amy Klobuchar en Elizabeth Warren.

'Zij is in staat morgen president te worden'

"De eerste en belangrijkste eigenschap is dat het om iemand gaat die, als ik plotseling uit mijn ambt stap, om wat voor reden dan ook, president kan worden. Iemand over wie het publiek kan zeggen: 'Zij is in staat morgen president van de Verenigde Staten te worden'", zei Biden eerder over zijn selectiecriteria in een talkshow.

Biden heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ook politieke verwantschap een belangrijke eis was. Hij wilde iemand die hij "compleet vertrouwt" met zijn politieke agenda, zei hij bij meerdere gelegenheden.