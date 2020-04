Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Trump verliest in de peilingen terrein aan Biden in belangrijke swingstaten en grijpt terug op een oude favoriet.

De Amerikaanse week begon met een demonstratie bij het Capitool van de staat Washington in Olympia op zondag. Zo'n tweeduizend betogers riepen op tot 'rebellie' als de Democratische gouverneur Jay Inslee het verbod op het verlaten van de woning (behalve voor boodschappen, medische hulp of een ommetje) niet opheft. Drie Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden - Jim Walsh, Vicki Kraft en Robert Sutherland - traden op als spreker tijdens de demonstratie.

Washington werd zo de achtste staat waar werd gedemonstreerd tegen de plaatselijke lockdown, na Michigan, Ohio, North Carolina, Minnesota, Utah, Virginia en Kentucky. Soms kwamen daarbij enkele tientallen mensen opdagen en soms waren het er duizenden. Er staan ook in andere staten betogingen op de agenda.

President Donald Trump wekte eind vorige week opzien door zijn aanhangers op te roepen zich te "bevrijden" van de strenge maatregelen tegen het coronavirus die in hun staat gelden. "LIBERATE MINNESOTA!" schreef hij op Twitter, gevolgd door dezelfde aansporing voor Michigan. In een derde bericht voor Virginia verwees hij ook naar het recht om wapens te dragen. " Bevrijd Virginia en bevrijd uw geweldige Tweede Amendement. Dat wordt belegerd!"

Campagne in tijden van corona

Hoewel de pandemie de presidentsverkiezingen van de voorpagina's heeft verdrongen, gaat de campagne in crisistijd gewoon door. Trump sprak zijn steun uit voor demonstranten in staten met een Democratische gouverneur, maar liet zich niet horen over betogingen in staten waar een Republikein aan het roer staat, zoals Texas en Ohio.

Voor het uitbreken van de coronacrisis hadden Trump en zijn campagneteam één verkiezingsstrategie op het oog: de vruchten plukken van de uitstekend draaiende Amerikaanse economie. Die bodem is op spectaculaire wijze weggeslagen door COVID-19. Daar komt bovenop dat Amerikanen niet onverdeeld positief zijn over het optreden van de federale regering in de crisis.

Trump kreeg in 2016 niet de meeste stemmen, maar had zijn overwinning te danken aan de kiesmannen die hij won in een aantal belangrijke swingstaten, waar hij beter presteerde dan zijn landelijke gemiddelde. De beste route naar zijn herverkiezing in november loopt via diezelfde staten. Recente peilingen in Florida, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin, die in 2016 heel nipt werden gewonnen door Trump, wekken de indruk dat de president langzaam terrein verliest aan Joe Biden.

Geen economie? Immigratie!

In de zoektocht naar een nieuwe verkiezingsstrategie grijpt Trump terug op de thema's die de harde kern van zijn achterban van energie voorzien. Dat doet hij niet alleen door aan te haken bij de sentimenten van betogers met rode Make America Great Again-petten bij de verschillende staatsparlementen, hij valt ook terug op een oude favoriet: immigratie.

De president kondigde maandag aan dat hij alle migratie naar de VS tijdelijk zal stopzetten, in eerste instantie voor zestig dagen. Hij voegde woensdag de daad bij het woord. "Om onze geweldige Amerikaanse werkenden te beschermen, heb ik zojuist een decreet ondertekend dat migratie naar de VS tijdelijk opschort. Dit zal ervoor zorgen dat Amerikaanse werklozen van alle achtergronden vooraan in de rij voor banen staan, zodra onze economie weer draait", zei hij tijdens een persconferentie. Ook zou de maatregel de verspreiding van het coronavirus beperken en de druk op de gezondheidszorg verlichten.

Medische deskundigen trekken dat laatste in twijfel, omdat de VS momenteel al met afstand de grootste coronabrandhaard wereldwijd is. Andere critici wijzen erop dat immigratie onder de huidige maatregelen al zo goed als onmogelijk is. Het verbod is symboolpolitiek, zeggen zij.

Oud-first lady Michelle Obama werd deze week genoemd als mogelijke running mate van Joe Biden. (Foto: BrunoPress)

Biden zoekt geld én een vicepresident

Trump mag zich dan in een lastige positie bevinden, aan Democratische zijde heerst geen onverdeelde feeststemming. De Democraten scharen zich nu achter één kandidaat, maar die blijft moeite hebben om zich tijdens de huidige crisis in de kijker te spelen.

De fondsenwervers van de Biden-campagne en de partij hebben ook aardig wat werk te doen. Biden begon april met 57,2 miljoen dollar in zijn oorlogskist, terwijl president Trump 244 miljoen dollar tot zijn beschikking heeft.

Ondertussen wacht iedereen vol ongeduld tot Biden een knoop doorhakt: wie wordt zijn running mate? Biden heeft alleen toegezegd dat hij een vrouw naast zich zal hebben en laat zich niet opjagen. "We beginnen het proces pas net", zei hij maandag tegen CBS. "We zullen spoedig het comité aanstellen dat dit gaat bekijken en door de achtergronden van de verschillende mogelijke kandidaten. Dat komt pas net op gang."

De speculaties over die kandidaten zijn niet van de lucht, en één naam sprong deze week meteen in het oog: Michelle Obama. "Ik zou geen seconde twijfelen", zei Biden maandag. "Ze is briljant en ze kent de kneepjes van het vak. Ze is een heel fijne vrouw. De Obama's zijn goede vrienden. Maar ik denk dat ze geen enkel verlangen heeft opnieuw in de buurt van het Witte Huis te wonen."

Oud-adviseurs en andere bekenden van de voormalige first lady lieten weten dat Biden er volgens hen niet naast zit: ze zou de baan absoluut niet willen.

Bedankt voor je aandacht. Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.