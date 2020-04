Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: zwaargewicht Obama zet zijn eerste stappen als Biden-booster, Biden heeft centen nodig en Trump vindt het maar niks als iedereen per post stemt.

Joe Biden moet een warm gevoel hebben overgehouden aan de afgelopen week. Twee van zijn voormalige rivalen én zijn oude baas vertelden Amerika dat zij hem volgend jaar in het Witte Huis willen zien. De Democraten lijken eindelijk (en voor het eerst in jaren) weer één front te vormen.

Nadat Bernie Sanders zijn campagne beëindigde, was het de vraag wanneer hij zich achter Biden zou scharen en met hoeveel enthousiasme. Hij bevocht Hillary Clinton in 2016 tot in juni en kwam een maand later met een magere steunbetuiging. Dit keer liep het heel anders. Sanders verscheen maandag - vijf dagen na zijn vertrek uit de race - in een livestream van Biden en sprak daar zijn volmondige steun uit. "We hebben je nodig in het Witte Huis. Ik zal alles doen wat ik kan om daarvoor te zorgen, Joe", zei hij tegen zijn oud-rivaal.

De kust was daarna veilig voor Barack Obama, die zich een dag later dan ook achter zijn oude running mate schaarde. De oud-president hield zich tijdens de campagne publiekelijk op de vlakte, maar toen Biden na zijn historische comeback begin maart de gedoodverfde winnaar werd, begon Obama achter de schermen druk uit te oefenen "om het eindspel te versnellen", onthulde The New York Times. Hij had onder meer vier lange onderonsjes met Bernie Sanders.

Elizabeth Warren maakte het rijtje woensdag compleet met een endorsement op Twitter. Ze maakte het Sanders maandenlang moeilijk, als zijn enige directe concurrent op de linkerflank van de partij. In de laatste maanden van 2019 en de eerste van 2020 ontspoorde haar campagne, als een treinongeluk in slow motion. De meeste deskundigen zijn het erover eens dat dit gedeeltelijk lag aan zaken buiten haar controle, zoals seksisme, maar ook aan strategische misrekeningen. Ze was bijvoorbeeld te rechts voor veel aanhangers van Sanders en te links voor veel gematigde Democraten.

Show Joe the money

De openlijke steun van Barack Obama is meer dan welkom voor team Biden. Hij is een populair partij-icoon en een publiciteitskanon van formaat.

Het is nog wel even zoeken naar de beste manieren om zijn talenten te benutten tijdens een 'coronacampagne'. Obama is op zijn best als je hem met een microfoon voor een stadion vol mensen zet, niet als hij video's opneemt aan zijn keukentafel. Maar het is aannemelijk dat donoren gevoelig zijn voor de star power van de oud-president, en dat is hard nodig.

Maart was niet alleen de maand die Biden zijn wederopstanding bracht, maar ook die waarin hij werd gedwongen zijn campagne bijna volledig naar het internet te verplaatsen. Uiteindelijk boekte zijn campagne een recordopbrengst aan donaties in de eerste helft maart: 33 miljoen dollar. De cijfers voor de rest van de maand zijn nog niet bekend.

Biden en de Democraten staan in het totaalplaatje echter op flinke achterstand. Vanaf het begin van de campagne tot eind februari verzamelden Trump en zijn partij ongeveer 459 miljoen dollar, blijkt uit gegevens van de kiesraad. De Democraten haalden in die periode 203 miljoen dollar op - minder dan de helft.

Inmiddels zijn medewerkers van Biden op zoek naar mensen die de fondsenwerving een impuls kunnen geven, meldde CNBC eind vorige maand op basis van anonieme bronnen. Ze zouden azen op oud-medewerkers van de uitgestapte kandidaten Kamala Harris en Pete Buttigieg.

Medewerkers van een stembureau in Racine verwerken kiesbiljetten die per post werden ingestuurd tijdens de verkiezingen in Wisconsin in april. (Foto: ProShots)

Is een poststem vrijbrief voor fraude?

Wisconsin liet de Democratische voorverkiezingen (plus een set lokale en regionale verkiezingen) op 7 april doorgaan, na chaotisch geruzie tussen de Democratische gouverneur en het door de Republikeinen gedomineerde parlement van de staat. Het werd een puinhoop. Veel (de vaak bejaarde) medewerkers van stembureaus kwamen niet opdagen en er ontstonden op verschillende plekken lange rijen. Kiezers klaagden bovendien massaal over de gezondheidsrisico's waaraan ze werden blootgesteld en de resultaten lieten lang op zich wachten.

Dat soort toestanden wil je niet op de dag van een presidentsverkiezing. Omdat niet duidelijk is of het coronavirus in november zal zijn verdwenen (of dan juist weer oplaait) en de verkiezingen niet voorbij het einde van het jaar kunnen worden uitgesteld, moet worden nagedacht over hoe je naar de stembus gaat in een anderhalvemetersamenleving.

Stemmen per post kan mogelijk uitkomst bieden, maar de voorbereidingen moeten dan wel ruim een half jaar van tevoren beginnen, zeggen experts. Er moeten dus op korte termijn knopen worden doorgehakt.

President Trump en zijn bondgenoten liggen dwars. "Stembiljetten per post zijn heel gevaarlijk", zei Trump eerder deze maand op een wat moeilijk volgbare wijze. "Ze halen ze op. Ze zijn in heel veel gevallen frauduleus. Biljetten per post - ze frauderen, oké? Mensen frauderen."

Deskundigen maken korte metten met de stelling dat stemmen per brief onveilig is. Het News21-project van Arizona State University onderzocht kiesfraude tussen 2001 en 2012 en trof slechts 491 gevallen van vermeend gesjoemel met een poststem, op een totaal van miljarden stemmen.

In vijf staten (Colorado, Hawaii, Oregon, Utah en Washington) worden alle verkiezingen al exclusief per post gehouden, en in verschillende andere staten mogen burgers zelf bepalen of ze gebruik willen maken van die mogelijkheid.

'Hogere opkomst is beter voor Democraten'

Wat voor Trump en de Republikeinen het werkelijke probleem lijkt te zijn, is het geloof dat het verkeerd kan uitpakken voor hun partij als stemmen per post landelijk de norm wordt. De president zei eind vorige maand onomwonden dat "je dan nooit meer een Republikein verkozen krijgt in dit land".

De Democraten hebben een demografisch overwicht, maar krijgen hun achterban een stuk minder makkelijk naar de stembus. Stuur je kiezers een stembiljet en een retourenvelop, dan wordt die drempel kleiner, luidt de redenering.

In verschillende studies is vastgesteld dat stemmen per brief hoogstens een klein voordeel oplevert. Zowel Democraten als Republikeinen kunnen daarvan profiteren. Sommige Democraten maken zich zelfs zorgen dat het juist de opkomst voor hun partij zal schaden: zwarte kiezers en kiezers van Latijns-Amerikaanse afkomst, zeer belangrijk voor de Democraten, zijn minder geneigd per post te stemmen dan witte kiezers.

De Republikeinse Partij moedigt ondertussen in zeker zestien staten de eigen achterban aan tot inschrijving voor stemmen per post.

"Er is een heel duidelijk verschil tussen een stem per post aanvragen als je niet in staat bent ter plekke te stemmen en automatisch elke geregistreerde kiezer een stembiljet toesturen", zei woordvoerder Tim Murtaugh van de Trump-campagne, toen hij daar maandag mee werd geconfronteerd.

Bedankt voor je aandacht. Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl