Bernie Sanders, die tot vorige week nog in de race was als presidentskandidaat voor de Democraten, heeft zijn steun uitgesproken voor zijn voormalig tegenstander Joe Biden. Sanders plaatste maandagavond een videobericht op sociale media waarin hij alle Amerikanen opriep Biden te steunen in zijn strijd tegen president Donald Trump.

Sanders meldde woensdag dat hij zijn presidentscampagne staakt. Het staat daarmee vrijwel vast dat zijn rivaal Joe Biden het als Democratische kandidaat zal opnemen tegen de zittende Amerikaanse president Donald Trump.

De progressieve politicus liep al enige tijd achter op Biden, die van 2009 tot 2017 vicepresident onder Barack Obama was. De 78-jarige Sanders viel vooral op met zijn progressieve pleidooien voor toegankelijke zorg en onderwijs.

Biden erkende na het staken van de campagne door Sanders dat zijn concurrent een krachtige beweging heeft gecreëerd, die belangrijk is voor zowel het land als de toekomst.

Sanders deed voor tweede maal mee als presidentskandidaat

De politicus deed in 2016 voor het eerst mee aan de Democratische voorverkiezingen, maar werd toen verslagen door Hillary Clinton. Zij verloor uiteindelijk van de Republikein Trump.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden op 3 november gehouden. Eerder stapten onder anderen miljardair Michael Bloomberg, senator Elizabeth Warren en burgemeester Pete Buttigieg al uit de race.

De Democratische presidentskandidaat wordt pas over enkele maanden officieel gekozen. De laatste stemmen worden op 6 juni uitgebracht. Hoewel Sanders niet meer meedoet aan de verkiezingen, laat hij zijn naam wel op de kieslijst staan. Met de stemmen die hij krijgt, hoopt hij invloed op de Democratische partij uit te kunnen oefenen.