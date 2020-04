Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Sanders gooit het bijltje erbij neer, maar hij heeft zijn stempel gedrukt en Biden nog iets te bieden - zijn achterban.

"De weg naar een overwinning is vrijwel onmogelijk", zei Sanders in een videoboodschap gericht aan zijn aanhangers, verwijzend naar zijn achterstand van ruim driehonderd gedelegeerden op Joe Biden.

De senator uit Vermont was in februari kort de topfavoriet, na goede resultaten in Iowa en New Hampshire en een grote zege in Nevada.

Daarna liep Sanders tegen een muur. Andere gematigde kandidaten stapten uit de race en gaven Biden ruim baan om die vleugel van de partij achter zich te verenigen.

Sanders won met het grote Californië formeel de hoofdprijs op Super Tuesday, maar Biden eindigde zelfs daar met slechts 49 gedelegeerden minder (op een totaal van 393). In de staten die volgden bouwde Biden zijn voorsprong verder uit.

Waarom juist nu, Bernie?

De achterstand in gedelegeerden zal niet de voornaamste reden zijn geweest dat Sanders juist nu uit de race is gestapt, want die was al langer bekend. De kans werd groot geacht dat hij tot het bittere eind zou volhouden. Het zou hem in een betere positie plaatsen om Biden verder naar links te dwingen.

De noodsituatie rond het coronavirus legde niet alleen de Democratische voorverkiezingen nagenoeg stil, maar noopte Sanders ook om zijn prioriteiten bij te stellen.

"Als ik zie hoe een crisis de natie in haar greep neemt, verergerd door een president die niet bereid of niet in staat is enige vorm van geloofwaardig leiderschap te leveren, en hoeveel werk er nodig is om anderen te beschermen, dan kan ik niet in goed geweten doorgaan met een campagne die ik niet kan winnen", zei hij woensdag.

Bernie Sanders en Hillary Clinton, voor aanvang van een debat tijdens de Democratisch voorverkiezingen in 2016. (Foto: ProShots)

Het is geen 2016 meer

Er zijn overeenkomsten tussen de nederlaag van Sanders in 2020 en die in 2016. Ook toen sneuvelde zijn campagne omdat de gematigde vleugel van de partij de rangen tegen hem sloot. Maar de verschillen lijken belangrijker. Verweten de aanhangers van Sanders vier jaar geleden (niet onterecht) de Democratische partijleiding op de hand van Hillary Clinton te zijn, dit keer is het duidelijk de kiezer die hem deed struikelen.

Sanders kon Clinton niet luchten of zien. Ze was ook zo impopulair onder zijn achterban. De relatie tussen Biden en Sanders is een stuk beter. De twee zijn geen vrienden, maar er is wederzijds respect en ze gaan meestal hoffelijk met elkaar om. Sanders stelde het volgens bronnen binnen zijn campagneteam bijvoorbeeld zeer op prijs dat Biden hem niet "onder de gordel" aanviel na diens ongeëvenaarde comeback, begin maart.

In de aankondiging van het einde van zijn campagne noemde Sanders Biden een "heel fatsoenlijke man" en zei hij uit te kijken naar een mogelijke samenwerking. Dat hij al in april enige openheid toont naar zijn voormalige rivaal is een duidelijk verschil ten opzichte van 2016, toen een wrokkige en weinig enthousiaste Sanders pas in juli achter Clinton ging staan.

Sanders wil Biden verder naar links duwen

Belangrijk is dat Sanders Biden nog geen volledige endorsement heeft gegeven. Hij spoort zijn aanhangers nog steeds aan op hem te stemmen tijdens de voorverkiezingen die nog op het programma staan. Zo kan Sanders druk blijven zetten.

Het verkiezingsprogramma van Biden is al een stuk linkser is dan dat van Clinton in 2016. Daarmee komt de oud-vicepresident tegemoet aan een nieuwe realiteit: de Democratische Partij als geheel is opgeschoven naar links. Door de aanwas van jonge kiezers en het presidentschap van Trump, maar ook door de invloed van de beweging rond Sanders.

Jonge Democraten wonen een campagnebijeenkomst van Sanders in Iowa bij in februari. (Foto: ProShots)

Kan Biden de Sanders-aanhangers binnenboord houden?

Biden kan niet voorbijgaan aan de overweldigende populariteit van Sanders bij jonge Democraten. Sanders benadrukt ook dat hij de strijd voor het presidentschap misschien heeft verloren, maar die voor de volgende generatie niet.

Victor Vlam: "Veel populaire jonge Democratische politici, zoals Alexandria Ocasio-Cortez, werden groot in de Bernie-beweging. Je zou kunnen bedenken dat Biden dat soort mensen betrekt."

Dat lijkt de oud-vicepresident ook te willen. In een reactie op de aankondiging van Sanders liet hij weten dat zijn deur voor hem en zijn aanhangers openstaat.

Een makkelijke taak wordt het niet om de harde kern van de Sanders-beweging warm te maken voor een establishmentfiguur als Biden. Hij wordt weliswaar minder gehaat dan Hillary Clinton, erg populair is hij niet.

Biden is overigens niet de enige die op de Sanders-fans aast. President Trump wachtte woensdag niet lang, voordat probeerde hij de verdeeldheid bij de Democraten op te stoken en hen weg te lokken met een van de weinige overeenkomsten tussen zijn programma en dat van Sanders: een hang naar een protectionistisch handelsbeleid.

"Bernie Sanders is ERUIT! Dank voor Elizabeth Warren. Als zij er niet was geweest, had Bernie bijna elke staat gewonnen op Super Tuesday!" schreef hij op Twitter. "Dit eindigde precies zoals de Democraten en hun partijleiding wilden, hetzelfde als het fiasco met Crooked Hillary. De Bernie-mensen moeten naar de Republikeinse Partij komen, HANDEL!"

Volgende week kijken we onder meer naar stemmen per post in november, vanwege de coronacrisis. De Republikeinen zien dat niet zitten. Te onveilig, zeggen zij. Klopt dat, of staat er iets anders op het spel?

Bedankt voor je aandacht. Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl