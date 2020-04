Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week de snel groeiende rampsituatie in de VS en de positie van 'wartime' president Donald Trump in de peilingen.

Het nieuws in de VS werd beheerst door bijzonder grimmige cijfers - en de ommekeer die zij teweegbrachten bij Trump.

Schreef ik in de vorige update dat het Amerikaanse (bevestigde) dodental als gevolg van het coronavirus ruim 1.300 bedroeg, precies zeven dagen later is dat bijna 6.100. Er werd een gruwelijk record verbroken: de VS werd van woensdag op donderdag het land met het hoogste aantal bevestigde dodelijke coronaslachtoffers binnen een etmaal: 1.169.

Het aantal bevestigde besmettingen stijgt landelijk met zo'n 25.000 per dag en dat cijfer blijft groeien.

De schok voor de Amerikaanse economie is ook immens. Meer dan 6,6 miljoen mensen verloren in de afgelopen week hun baan, waarmee het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering binnen twee weken met bijna 10 miljoen is gestegen.

Uitbraak groeit ook snel buiten New York

New York City is nog steeds veruit de zwaarst getroffen plek in Amerika. Het dodental verdubbelt er elke drie dagen en de bevestigde besmettingen elke vijf dagen. De ziekenhuizen in de stad kampen met zulke grote tekorten, dat op verschillende plekken twee patiënten aan één beademingsapparaat worden gelegd (wat technisch mogelijk is, maar als risicovol wordt beschouwd).

Inmiddels verspreidt de uitbraak zich ook in andere grote Amerikaanse steden. Zo stijgt het aantal bevestigde besmettingen nu even snel als in New York (of zelfs sneller) in:

Detroit

Chicago

Philadelphia

Miami

Boston

New Orleans

Atlanta

Testen, testen, testen

De regering heeft beloofd dat 'iedere Amerikaan die een test wil, een test kan krijgen', maar die belofte wordt nog niet waargemaakt. Per miljoen inwoners zijn momenteel zo'n 3.300 mensen getest.

Er is reden voor wat optimisme: farmaceut Abbott Laboratories kondigde eind vorige week aan een coronatest te hebben ontwikkeld die binnen 15 minuten uitsluitsel kan bieden. Het bedrijf verwacht 50.000 testkits per dag te kunnen produceren.

Een koeltruck op straat doet dienst als mortuarium bij The Brooklyn Medical Center in New York. (Foto: ProShotS)

Twaalf staten zonder beperkende maatregelen

De meeste Amerikaanse staten hebben inmiddels een vorm van lockdown afgekondigd, maar toch zijn er nog twaalf die hun burgers niet adviseren zoveel mogelijk thuis te blijven.

De gouverneur van Florida ging woensdag wel overstag. Republikein Ron DeSantis kreeg in de afgelopen weken veel kritiek, onder meer omdat hij weigerde drukke stranden te sluiten.

Daarmee zijn de critici overigens niet tevreden gesteld: ze hekelen het feit dat lokale overheden zelf geen strengere regels meer mogen instellen en dat kerken en andere gebedshuizen niet worden gesloten.

De ommekeer van Trump

Het Witte Huis heeft een zwalkende koers gevoerd in de coronacrisis, valt te zien in de tijdlijn die ik afgelopen week maakte. President Donald Trump voorspelde eind februari nog dat het coronavirus op wonderbaarlijke wijze "zal verdwijnen" en stelde eind maand dat de Amerikaanse economie rond Pasen weer volop moet draaien, omdat het platleggen ervan "waarschijnlijk meer doden zou veroorzaken dan het virus zelf".

De toon veranderde afgelopen dinsdag. Het crisisteam van het Witte Huis presenteerde een aantal mogelijke scenario's op basis van statistische modellen. De gunstigste van die prognoses voorspelt dat het coronavirus de levens van 100.000 tot 200.000 Amerikanen zal eisen. Naar verwachting zal het dodental pas over twee tot drie weken een piek bereiken.

"Het is niet zoals de griep, het is wreder", zei Trump, terugkomend op een vergelijking die hij minder dan een maand eerder zelf nog maakte. "Dit worden twee heel pijnlijke, heel, heel pijnlijke twee weken."

President Donald Trump en immunoloog en adviseur Anthony Fauci tijdens een persmoment in het Witte Huis. (Foto: ProShots)

Voorverkiezingen-nieuws (echt waar)

De Democratische Nationale Conventie in Milwaukee, waar bekend moet worden wie het in november gaat opnemen tegen Trump, zou oorspronkelijk in juli worden gehouden. De Democratische Partij kondigde donderdag aan dat de belangrijke politieke bijeenkomst wordt verschoven naar medio augustus.

De meeste staten waar voorverkiezingen op het programma stonden hebben die uitgesteld. Niet Wisconsin: een rechter besloot vrijdag dat de stembusgang, komende dinsdag, daar gewoon mag doorgaan. Wel krijgen kiezers langer de tijd om een stem per volmacht te regelen als zij zelf niet kunnen komen.

De rechter toonde zich niet gevoelig voor de noodkreet van burgemeesters en kiesambtenaren, die stellen dat de stembureaus niet genoeg medewerkers kunnen vinden. De gouverneur van Wisconsin, Tony Evers, heeft al aangekondigd dat hij de Nationale Garde zal mobiliseren om het tekort te compenseren.

Krijgt Trump in de peilingen een 'corona-bump'?

In de vorige update keken we naar verschillende peilingen, die een lichte stijging in de populariteit van Trump lieten zien. Uitschieter was een peiling van Gallup, waarin 60 procent van de respondenten de presidentiële aanpak van de coronacrisis goedkeurde, maar ook in andere opinieonderzoeken bleek ongeveer de helft van de Amerikanen tevreden.

De stijging van Trumps populariteit was vooral toe te schrijven aan onafhankelijke kiezers die centrumrechts op het politieke spectrum liggen. De politieke scheidslijnen in de VS zijn zo diep, dat Democraten en Republikeinen weinig opschuiven in hun oordeel over Trump, wat er ook gebeurt.

In tijden van nationale crisis gaan Amerikanen traditioneel achter een 'wartime' president staan, maar een gewogen gemiddelde van een groot aantal peilingen door de politieke website FiveThirtyEight laat zien dat Trump op z'n best kan rekenen op beperkt heil van dat effect: 49,3 procent van de Amerikanen keurt zijn optreden in de coronacrisis goed.

Wie staat er straks naast Joe?

Joe Biden zoekt intussen naar de ideale running mate. De Democratische presidentskandidaat heeft al laten weten dat hij de voorkeur geeft aan een vrouw en deze week werd bekend dat hij zich onder meer heeft laten adviseren door Barack Obama, de man onder wie hij zelf vicepresident was.

De twee namen die het vaakst worden genoemd zijn Bidens oud-rivalen Kamala Harris en Amy Klobuchar, schrijft The New York Times op basis van gesprekken met betrokkenen. De aanhangers van Biden zouden verdeeld zijn over de vraag of hij moet kiezen voor een zwarte vrouw of voor een vrouw die de (veelal witte) bevolking van het industriële Amerikaanse Midden-Westen aanspreekt.

Biden zei dinsdag in een interview met MSNBC dat hij een lijst met zo'n zes tot tien kandidaten in zijn hoofd heeft. Naast Harris en Klobuchar, noemde hij Elizabeth Warren en Gretchen Whitmer, de gouverneur van Michigan, die zich momenteel nationaal in de kijker speelt vanwege haar voortvarende aanpak van de coronacrisis.

Bedankt voor je aandacht. Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.