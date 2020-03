Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. We kijken of er afgelopen week iets te melden was dat niets te maken had met COVID-19. (Spoiler: nee.)

Het coronavirus beheerste - hoe kan het ook anders - afgelopen week het nieuws in de VS. Het aantal bevestigde besmettingen liep op naar bijna 86.000, waarmee het land China en Italië achter zich liet en het nieuwe wereldwijde epicentrum van de uitbraak werd. Ruim 1.300 Amerikanen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De stad New York verandert in hoog tempo in een rampgebied: bijna de helft van het totale aantal bevestigde besmettingen betreft patiënten uit het dichtst bevolkte stedelijke gebied van Amerika. De coronaviruscoördinator van het Witte Huis, Deborah Birx, waarschuwde maandag dat de besmettingsgraad er vijf keer hoger ligt dan in andere delen van het land. De zorgsector in de stad is gevaarlijk overbelast en sluitende oplossingen voor dat probleem hebben zich nog niet aangediend.

'Ongeëvenaard' is een woord dat vaak viel. Het ene na het andere grimmige record sneuvelt. Soms sprongen de cijfers daarbij zelfs van het ene uiterste naar het andere: donderdag werd bekend dat 3,3 miljoen Amerikanen in de voorgaande week een beroep hadden gedaan op een werkloosheidsuitkering. Drie weken geleden waren dat er nog 200.000 - juist een historisch laagterecord. Zelfs de meest optimistische economen verwachten dat miljoenen anderen ook hun baan zullen verliezen.

De aandelenbeurzen in New York lieten deze week een licht herstel zien, toen bekend werd dat het Congres een akkoord over een ongeëvenaard economisch steunpakket naderde. (Foto: Pro Shots)

It's the economy, stupid

De Senaat werd het na lange onderhandelingen eens over een economisch steunpakket ter waarde van 2 biljoen dollar (1,85 biljoen euro) om de crisis het hoofd te bieden. Je raadt het al: ongeëvenaard. Het geld is onder meer bestemd voor leningen aan bedrijven, werkloosheidsuitkeringen en directe betalingen aan Amerikaanse gezinnen.

Het plan moet vrijdag of zaterdag door het Huis van Afgevaardigden worden geloodst. Spreker Nancy Pelosi wil een mondelijke stemming, zodat de politici niet fysiek aanwezig hoeven te zijn. Technisch gezien kan het Huis geen wetten aannemen zonder een quorum, de fysieke aanwezigheid van een meerderheid van de afgevaardigden. Enkelen van hen, onder wie Democraat Alexandria Ocasio-Cortez en Republikein Thomas Massie, lieten doorschemeren te willen vasthouden aan die regel.

Het kwam Massie op een woedende tweet van zijn partijgenoot Dean Philips te staan. "Als u van plan bent het aannemen van het noodpakket morgenochtend te vertragen, stel dan alstublieft uw 428 collega's ONMIDDELLIJK op de hoogte, zodat we vluchten kunnen boeken en zo'n 200.000 dollar aan belastinggeld kunnen uitgeven als antwoord op uw principiële maar vreselijk misplaatste stunt."

Hoe speelt Biden zichzelf weer in de kijker?

Het is illustratief dat we pas nu aankomen bij de Democratische voorverkiezingen. Tien staten en territoria hebben die inmiddels uitgesteld. (Connecticut, Delaware, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Ohio, Rhode Island en Puerto Rico.)

De verhoudingen zijn onveranderd. Joe Biden heeft 1.214 van de 1.991 gedelegeerden die hij nodig heeft om de nominatie van zijn partij veilig te stellen, terwijl Bernie Sanders, met 910 gedelegeerden, op een vrijwel niet te overbruggen achterstand staat.

Biden heeft het desondanks even moeilijk. De voormalige vicepresident heeft geen officiële rol binnen de regering en zit zelfs niet meer in het Congres, dus hij heeft weinig middelen om relevant te blijven tijdens de coronacrisis. Biden gaf maandag een toespraak over het virus vanuit zijn huis in Delaware, maar de Amerikaanse media lijken hun interesse in de Democratische presidentskandidaat grotendeels te hebben verloren.

In tegenstelling tot Biden weet Bernie Sanders de aandacht wel op zich te vestigen, vooral dankzij slim gebruik van sociale media. In livestreams die worden bekeken door miljoenen (vooral jonge) Amerikanen spreekt Sanders met experts en andere politici over de maatregelen die volgens hen nodig zijn om het virus het hoofd te bieden.

De Amerikaanse president Donald Trump spreekt tijdens een persconferentie over het coronavirus in het Witte Huis op 25 maart. (Foto: Pro Shots)

Trump ziet populariteit stijgen

In tijden van nationale crisis, bijvoorbeeld tijdens oorlogen, scharen Amerikanen zich doorgaans achter hun president. De regering van Donald Trump verdeelt het land tot op het bot, maar hij lijkt toch wat van de vruchten van die traditie te mogen plukken. In verschillende peilingen (zoals die van Gallup, Monmouth University en Pew) bereikten zijn populariteitscijfers deze week een recordhoogte voor zijn presidentschap. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat nog steeds meer dan de helft van de ondervraagden een ontkennend antwoord gaf op de vraag of de president zijn werk goed doet.

Trump scoort nog iets beter op zijn aanpak van de coronacrisis. De peiling van Gallup was een uitschieter naar boven (60 procent van de respondenten keurde het optreden van de president goed, onder wie ruim een kwart van de ondervraagde Democraten), maar ook volgens andere opinieonderzoeken is ongeveer de helft van de Amerikanen die mening toegedaan.

De Amerikaanse president kreeg deze week veel kritiek, omdat hij de economie boven de gezondheid van kwetsbare Amerikanen lijkt te stellen. Hij sloeg de adviezen van deskundigen dinsdag in de wind en zei tijdens een interview dat hij wil dat de Amerikaanse economie rond Pasen weer volop in bedrijf is. Economen waarschuwen dat dit averechts kan werken als het een nieuwe besmettingspiek veroorzaakt en medici waarschuwen voor honderdduizenden doden.

Trump beloofde verder dat hij het virus niet langer het 'Chinese virus' zal noemen, na protesten van China en Amerikanen van Aziatische afkomst. De president zei tegen Fox News dat hij de ophef niet snapt, maar toch overstag gaat. "Iedereen weet dat het uit China is gekomen, maar ik heb besloten dat we er geen grote kwestie meer van moeten maken."

