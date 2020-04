Bernie Sanders heeft woensdag bekendgemaakt dat hij zijn presidentscampagne staakt. Het staat daarmee vrijwel vast dat zijn rivaal Joe Biden het als Democratische kandidaat zal opnemen tegen de zittende Amerikaanse president Donald Trump.

"De weg naar overwinning is vrijwel onmogelijk", zegt de senator in een videoboodschap aan zijn aanhangers. "Ik heb geconcludeerd dat de strijd om de Democratische nominatie niet tot succes zal leiden. Daarom kondig ik vandaag aan dat ik mijn campagne staak."

De progressieve politicus liep al enige tijd achter op Biden, die van 2009 tot 2017 vicepresident onder Barack Obama was. "Het was een moeilijke en een pijnlijke keuze", zegt hij over zijn besluit om uit de race te stappen.

Sanders laat in de video ook weten dat hij dankbaar is voor alle steun. Daarin pleit de 78-jarige Amerikaan ook opnieuw voor toegankelijke zorg en onderwijs. "Onze campagne draaide om gerechtigheid, en dat is ook waar onze beweging voor zal blijven staan." Ook feliciteert hij Biden, met wie hij wil samenwerken om zijn ideeën verder uit te werken.

Biden zegt in een eerste reactie op Sanders' besluit dat zijn concurrent een krachtige beweging heeft gecreëerd, die belangrijk is voor zowel het land als de toekomst. Ook zegt Biden dat hij contact zal opnemen met Sanders.

Sanders deed eerder mee aan verkiezingen

De politicus deed in 2016 voor het eerst mee aan de Democratische voorverkiezingen, maar werd toen verslagen door Hillary Clinton. Zij verloor uiteindelijk van de Republikein Trump.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden op 3 november gehouden. Eerder stapten miljardair Michael Bloomberg, senator Elizabeth Warren en burgemeester Pete Buttigieg al uit de race.

De Democratische presidentskandidaat wordt pas over enkele maanden officieel gekozen. De laatste stemmen worden op 6 juni uitgebracht. Hoewel Sanders niet meer meedoet aan de verkiezingen, laat hij zijn naam wel op de kieslijst staan. Met de stemmen die hij krijgt, hoopt hij invloed uit te oefenen binnen de Democratische partij.