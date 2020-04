Bernie Sanders heeft woensdag bekendgemaakt dat hij zijn presidentscampagne staakt. Het staat daarmee vrijwel vast dat zijn rivaal Joe Biden het als Democratische presidentskandidaat zal opnemen tegen Donald Trump.

Het campagneteam van senator meldt dat het besluit woensdag is besproken tijdens een conference call met zijn medewerkers. Sanders laat in een videoboodschap aan zijn supporters weten dat hij dankbaar is voor alle steun.

De 78-jarige Sanders deed in 2016 voor het eerst mee aan de Democratische voorverkiezingen, maar werd toen verslagen door Hillary Clinton. Zij verloor uiteindelijk van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden op 3 november gehouden.

Dit bericht wordt aangevuld.