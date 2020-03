De Amerikaanse ex-vicepresident Joe Biden heeft woensdagochtend zijn tegenstander Bernie Sanders verslagen bij de Democratische voorverkiezingen in de staten Arizona, Florida en Illinois. Hiermee wordt de kans steeds groter dat Biden namens de Democraten een gooi mag doen naar het presidentschap van de Verenigde Staten.

Biden staat momenteel op 1.086 kiesmannen, waarvan hij er 233 woensdag heeft gewonnen. Sanders staat op 772 kiesmannen. Om presidentskandidaat te worden, zijn 1.991 kiesmannen nodig.

Biden won in Florida met een voorsprong van bijna 40 procentpunt. Ook in Illinois (20 procentpunt meer stemmen) en in Arizona (10 procentpunt meer stemmen) won hij ruim. In Florida won Biden in ieder kiesdistrict. Volgens peilingen ging Sanders alleen onder kiezers tussen de 18 en 44 aan de leiding.

Meerdere staten stellen voorverkiezingen uit

In de staat Ohio zou ook gestemd worden, maar daar werden de stembussen gesloten om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De gouverneur van Ohio, Mike DeWine, had om uitstel van de stembusgang gevraagd, maar een rechter keurde dit af. Hierna besloten lokale gezondheidsautoriteiten de stemlokalen toch te sluiten.

Ook in meerdere andere staten zijn de voorverkiezingen vanwege het coronavirus uitgesteld. Onder meer de inwoners van Georgia, Louisiana, Maryland en Kentucky gaan later dan gepland naar de stembus.

De verkiezingen voor het presidentschap van de VS staan gepland voor 3 november 2020. De winnaar van de Democratische voorverkiezingen neemt het dan op tegen de huidige president Donald Trump.