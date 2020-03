De Democratische presidentskandidaten Joe Biden en Bernie Sanders gingen zondag met elkaar in debat in een lege televisiestudio. Dat illustreerde niet alleen de strijd tussen de twee politici, maar gaf ook inzicht in het zware stempel dat op de Amerikaanse presidentsrace wordt gedrukt door de crisis rond het coronavirus.

Ze hielden twee meter afstand van elkaar, begroetten elkaar met een elleboogje en stonden niet voor een publiek, maar toch gingen Joe Biden en Bernie Sanders, de twee laatste serieuze Democratische presidentskandidaten, zondagavond met elkaar in debat in Washington DC.

Het hoofdonderwerp van het debat zal niemand verbazen. Beide Democratische kandidaten vinden dat de Amerikaanse regering strengere maatregelen moet treffen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te bestrijden.

Ze verschillen wel van mening over de precieze invulling daarvan. De revolutionaire Sanders ziet de crisis vooral als opnieuw een teken dat de economie en de zorg flink op de schop moeten, terwijl de gematigde Biden het bestaande systeem liever verstevigt.

Zowel de uitslagen uit staten waar de Democratische voorverkiezingen al zijn gehouden als peilingen uit de staten waar dat moet gebeuren zijn duidelijk: Biden is na zijn historische comeback op Super Tuesday weer de gedoodverfde favoriet. Tenzij er heel gekke dingen gebeuren, kan de winst hem eigenlijk niet meer ontgaan.

Campagne gaat online door

Sanders (78) en Biden (77) bevinden zich in een risicogroep. Ze hebben inmiddels het gros van hun geplande campagnebijeenkomsten afgeblazen en proberen die online voort te zetten. De Trump-campagne doet hetzelfde.

Intussen dringt de vraag zich op of het nog wel verantwoord is om Democraten naar de stembus te laten gaan. De staten Louisiana en Georgia hebben de voorverkiezingen al uitgesteld. Wyoming heeft bekendgemaakt dat kiezers alleen per brief kunnen stemmen of een al ingevuld stembiljet kunnen komen inleveren.

In Arizona, Florida, Illinois en Ohio, waar dinsdag wordt gestemd, gaan de voorverkiezingen wel door zoals gebruikelijk, hoewel er verschillende preventiemaatregelen worden genomen.

Regering-Trump krijgt veel kritiek voor aanpak coronacrisis

Het COVID-19-virus zal ook invloed hebben op de strijd die de uitverkoren kandidaat in aanloop naar de verkiezingen in november zal voeren met president Donald Trump. Die wilde de goede staat van de Amerikaanse economie gebruiken als belangrijkste steunpilaar van zijn campagne. Maar nu de economie hapert door het virus en een wereldwijde recessie op de loer ligt, heeft die strategie aan waarde ingeboet.

Er is veel kritiek op de wijze waarop de regering-Trump de coronacrisis aanpakt. De VS loopt flink achter op andere ontwikkelde landen als het aankomt op het in kaart brengen van de epidemie. Een gebrek aan testkits en kwakkelend beleid zijn daar de oorzaken van.

Medewerkers in beschermende pakken betreden een verzorgingshuis in Kirkland, Washington. Dat is het toneel van de ernstigste uitbraak van het COVID-19-virus in de VS tot nu toe. (Foto: Reuters)

President erkende ernst van uitbraak pas laat

Trump bleef tot vorige week beweren dat het nieuwe coronavirus minder ernstig is dan de jaarlijkse griepgolf en vanzelf zal verdwijnen. Hij gaf onder meer de Democraten, de media en Europa de schuld voor de paniek rond het virus.

De president riep afgelopen vrijdag een nationale noodtoestand uit. Dat geeft de federale overheid meer middelen om het virus te bestrijden.