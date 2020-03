De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden wint opnieuw van zijn directe concurrent Bernie Sanders tijdens een belangrijke test bij de Democratische verkiezingen. In navolging van 'Super Tuesday' stonden er deze dinsdag opnieuw een aanzienlijk aantal kiesmannen op het spel, in zes staten. Biden pakt in vier staten sowieso de winst.

Volgens verschillende Amerikaanse media wint Biden in Michigan, Idaho, Missouri en Mississippi. Michigan wordt met 125 kiesmannen als de hoofdprijs van deze dinsdag gezien en gaat overtuigend naar de ex-vicepresident, met om en nabij de 53 procent van de stemmen.

De overwinning van Biden doet Sanders extra pijn, aangezien hij bij de vorige Democratische voorverkiezingen in 2016 de staat nog won van Hillary Clinton. De zwarte kiezers spreken zich dit keer echter uit in het voordeel van Biden, die ook in Missouri en met name Mississippi afgetekende overwinningen boekt.

In totaal waren er 352 kiesmannen te verdelen. Ongeveer een derde daarvan, 89 gedelegeerden in Washington en 14 in North Dakota, moeten nog verdeeld worden. Laatstgenoemde staat gaat hoogstwaarschijnlijk naar Sanders, maar in de meest belangrijke staat Washington zit Biden hem op de hielen nadat 70 procent van de stemmen waren geteld.

Biden bezig aan opmerkelijke comeback

Het momentum in de verkiezingen ligt sinds maart bij Biden, nadat kiezers bij de eerste voorverkiezingen hem afrekenden op een enigszins fletse campagne. Een overtuigende overwinning in South Carolina bracht hem terug in de race en na steun van diverse ex-presidentskandidaten pakte hij ook in tien van de veertien staten tijdens 'Super Tuesday' de winst.

Om de presidentiële nominatie van het Democratische kamp te winnen, moet een kandidaat 1.991 kiesmannen achter zich krijgen. Biden komt door de nieuwe overwinningen op zo'n 823 kiesmannen, tegenover 663 van Sanders. Er zijn in totaal 3.979 gedelegeerden te winnen.

Beide presidentskandidaten schrapten dinsdag een campagnebijeenkomst in de Amerikaanse staat Ohio vanwege het coronavirus. Naar verwachting zullen de komende tijd meer verkiezingsbijeenkomsten worden geschrapt.