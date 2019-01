De Democratische politicus Pete Buttigieg (37) heeft zich woensdag beschikbaar gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezing in 2020.

De openlijk homoseksuele burgemeester van South Bend in de staat Indiana geldt als een groot talent binnen de partij. Hij werd in het verleden onder meer geprezen door oud-president Barack Obama.

Buttigieg kondigde zijn campagne aan via een videoboodschap die werd verspreid door persbureau AP. "De realiteit is dat we nooit terug kunnen", stelt Buttigieg. "Er is geen 'opnieuw' in de echte wereld. We kunnen grootsheid niet zoeken in het verleden. Ons land heeft behoefte aan een schone lei en een nieuwe start."

In zijn boodschap erkent hij dat het een grote stap is van de lokale politiek naar het landelijke podium. Maar Buttigieg zegt graag deel te willen uitmaken van een nieuwe generatie jonge Democratische politici die zich in Washington hard wil maken voor een ander beleid in het Witte Huis.

Veteraan zou eerste lhbt-kandidaat van grote partij zijn

Buttigieg werd op 29-jarige leeftijd gekozen tot burgemeester van South Bend. Hij was daarmee de jongste burgervader van een Amerikaanse stad met meer dan 100.000 inwoners. Hij is bovendien Afghanistanveteraan. De Democraat diende als luitenant in het leger. In de lokale media wordt hij vaak 'Mayor Pete' genoemd, vanwege zijn lastig uit te spreken achternaam.

Als Buttigieg daadwerkelijk de presidentskandidaat wordt voor de Democraten, zou hij de eerste openlijk homoseksuele kandidaat voor een van de twee grote partijen zijn.

Meerdere Democraten lieten de afgelopen weken al weten mee te willen doen aan de presidentverkiezingen in 2020. De grootste namen tot nu toe zijn alllemaal vrouw: senatoren Kamala Harris (Californië), Elizabeth Warren (Massachusetts) en Kirsten Gillibrand (New York) en vertegenwoordiger in het Huis van Afgevaardigden Tulsi Gabbard (Hawaï).

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!