De Democratische senator Kamala Harris heeft zich maandag beschikbaar gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

De 54-jarige Harris zit in de senaat voor haar staat Californië. Zij geldt als een grote rijzende ster binnen de partij. Ze heeft felle kritiek op de Republikeinse president Donald Trump en zijn immigratiebeleid.

Zij kondigde de aftrap van haar campagne maandag aan in het programma Good Morning America. Harris is de dochter van immigranten uit Jamaica en India.

Volgens kenners is Harris een uitstekende kandidaat, omdat zij veel jongeren, vrouwen en minderheden aanspreekt. De Democratische partij heeft zich bij de tussentijdse verkiezingen in november meer geprofileerd als een partij die meer diversiteit in Washington wil.

'Laten we het samen doen, voor onze kinderen'

"Laten we het samen doen", stelt Harris in haar eerste campagnefilmpje. "Laten we de toekomst veiligstellen. Voor onszelf, voor onze kinderen en voor ons land."

Haar aankondiging was niet toevallig op Martin Luther Kingdag, een dag waarop elk jaar de strijd voor gelijke rechten in de VS wordt gevierd.

Harris profileerde zich als een fel tegenstander van kamp Trump

Harris profileerde zich het afgelopen jaar in de senaat als een fel criticus van de leden van het kabinet van Trump en de twee nieuwe leden van het Hooggerechtshof die hij heeft aangesteld.

In haar campagne wil Harris zich gaan richten op belastingverlaging voor 'gewone' Amerikanen, de hervorming van het immigratie- en justitiebeleid en medische zorg voor alle Amerikanen. Haar slogan is "For the people". Dit is een verwijzing naar haar verleden als openbaar aanklager.

Harris de vijfde Democraat die stelt zich in de race om de kandidatuur voor het presidentschap te willen begeven.

