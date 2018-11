De Amerikaanse president Donald Trump hoopt dat de Democraten en de Republikeinen samen kunnen gaan optrekken nu de Democraten een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden.

"Het kan een prachtige 'tweepartijensituatie' worden", stelde hij woensdag tijdens een persconferentie."We kunnen heel veel gedaan krijgen als zij instemmen met de wetten die wij voorstellen."

Maar tegelijkertijd dreigde de president ook dat de Republikeinen het de Democraten moeilijk gaan maken als zij een onderzoek willen instellen naar bijvoorbeeld Trumps belastingaangifte die hij weigert openbaar te maken.

"Dan zijn wij gedwongen om onderzoeken te overwegen naar alle lekken van geheime informatie vanuit de Senaat", herhaalde Trump. "Zij kunnen dat spel spelen, maar wij kunnen het beter."

De president wil zijn belastingaangifte nog steeds niet vrijgeven "want dat is zo ingewikkeld dat niemand het begrijpt".

Trump legt schuld van 'lamme overheid' bij Democraten

In zijn persconferentie hemelde Trump de "historische overwinning" van de Republikeinen in de Senaat op. Hij wilde niet ingaan op het verlies van zijn partij in het Huis van Afgevaardigden.

Hij beklemtoonde ook geen zaken te willen doen met de 'boze Democraten' die hem doorlopend in een kwaad daglicht zouden stellen. Als tegenwerkingen van de Democraten zouden leiden tot een passieve overheid die geen veranderingen doorvoert, dan legt Trump de schuld bij de Democraten, beklemtoonde hij.

Trump wil in 2020 weer president worden, met Pence

In zijn persconferentie haalde Trump hard uit naar de Republikeinse kandidaten die geen onvoorwaardelijke steun hadden uitgesproken en dinsdag niet hebben gewonnen. Hij noemde diverse kandidaten bij naam. "Ik weet niet of ik blij moet zijn of bedroefd, maar ik vind het prima."

Trump bevestigde tijdens de bijeenkomst dat hij graag in 2020 weer president zou willen worden. Hij wil dan ook Mike Pence weer aan zijn zijde als vicepresident. Pence bevestigde desgevraagd dat hij dat ook een goed idee vindt.

President haalt hard uit naar de 'vijandige' media

Trump sluit niet uit dat hij weer met een zogenoemde shutdown van de overheid zal dreigen. Dit deed hij eerder toen de Democraten niet wilden instemmen met de financiering van de omstreden muur tussen de VS en Mexico. "Die muur komt er, hij wordt nu al gebouwd!", herhaalde de president.

Volgens Trump hebben de media tijdens de midterms zeer "vijandig" bericht over de Republikeinse campagne. Hij haalde meerdere keren uit naar journalisten van CNN die kritische vragen probeerden te stellen.

Trump vindt zichzelf een "morele leider" van het land

De president stelde graag "eenheid" in het land te willen bewerkstelligen. Volgens Trump moeten media dan wel vaker melden hoe goed het met de economie gaat. Volgens hem doen veel linkse media dat niet.

Op een toename van het aantal geweldsincidenten gericht tegen joden en andere minderheden wilde hij niet ingaan. "Ik ben een voorbeeldige, morele leider van dit land", stelde Trump desgevraagd.