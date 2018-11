Als de Democraten hun nieuw verworven meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gaan gebruiken om allerlei onderzoeken naar de Amerikaanse president Donald Trump en zijn entourage te beginnen, zal dat volgens de president niet onbeantwoord blijven.

"Dan zullen wij gedwongen zijn om onderzoeken te overwegen naar alle lekken van geheime informatie en veel andere zaken vanuit de Senaat", liet Trump via Twitter weten.

Het was zijn eerste inhoudelijke reactie op de verkiezingsuitslag. De Democraten krijgen de meerderheid van de zetels in het Huis van Afgevaardigden in handen.

Nieuwe wetgeving van de president heeft goedkeuring nodig van beide kamers van het Amerikaanse Congres, dat bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Dat de Democraten een meerderheid in het Huis hebben bemachtigd, kan volgens Amerikadeskundige Victor Vlam twee concrete gevolgen hebben voor Trump.

"Al het beleid van Trump kan worden tegengehouden, zoals bijvoorbeeld de beloofde muur op de grens met Mexico", zegt Vlam in de podcast van NU.nl. "Ten tweede kan het Huis onderzoeken naar de president beginnen en dat gaan de leden waarschijnlijk in groten getale doen. Dan moet je denken aan onderzoeken naar machtsmisbruik, corruptie en banden met Rusland. Het Congres mag getuigen dwingen om te komen opdagen."

Met de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben de Democratische afgevaardigden ook de mogelijkheid om getuigen te dagvaarden en documenten op te vragen - bevoegdheden die voorheen werden geblokkeerd door de Republikeinen.

Trump vindt overigens dat zijn Republikeinse Partij lof verdient voor de verkiezingsuitslag. Over "pratende hoofden" op televisie die daar anders over denken, zegt Trump dat ze "nepnieuws" verspreiden.

'Pelosi heeft deze grote eer verdiend'

Voor Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, had Trump opmerkelijk warme woorden. "In alle eerlijkheid, Nancy Pelosi verdient het om tot voorzitter te worden verkozen door de Democraten", aldus de president.

"Als ze het haar lastig maken, zullen we misschien wat Republikeinse stemmen toevoegen. Ze heeft deze grote eer verdiend", twitterde de president.

Verliezer in Florida heeft om hertelling gevraagd

De verliezer van de gouverneursrace in Florida, de Democraat Bill Nelson, heeft woensdag een hertelling geëist, meldt CNN. Nelson heeft dat wettelijke recht, omdat het verschil met de winnaar Rick Scott minder dan een half procentpunt is.

Florida heeft eerder met hertellingen te maken gehad. In 2000 ging de presidentsrace tussen de Republikein George Bush en de Democraat Al Gore. Gore kreeg meer stemmen, maar Bush kreeg meer kiesmannen achter zich. De kiesmannen in Florida, waar Bush maar een paar honderd stemmen meer had, bepaalden uiteindelijk de uitslag.

Hier gingen echter wel meerdere hertellingen en rechtszaken aan vooraf.

