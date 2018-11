De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen kenden dit jaar een kandidatenveld dat werd gekenmerkt door een grote diversiteit. Voornamelijk aan de Democratische zijde stelde zich een recordaantal vrouwen, persons of color en lhbt'ers verkiesbaar. Wie van hen heeft de buit binnengehaald?

Democraat Jared Polis: eerste mannelijke openlijk homoseksuele gouverneur

De 43-jarige Democraat Polis uit de staat Colorado wordt de eerste openlijk homoseksuele gouverneur in de Amerikaanse geschiedenis. De ondernemer is sinds 2009 lid van het Huis van Afgevaardigden. Hij staat ook bekend als een van de rijkste mensen in het Congres, met een nettovermogen van bijna 400 miljoen dollar (349 miljoen euro).

De Republikein Walker Stapleton moet zijn meerdere erkennen in Polis. De ondernemer zal Democraat John Hickenlooper opvolgen, wiens termijnen als gouverneur erop zaten. In zijn toespraak zei Polis dinsdagavond (lokale tijd): "Vanavond hebben we laten zien dat we een inclusieve samenleving hebben waarin de waarden van alle mensen, met welke seksuele voorkeur dan ook, meetellen".

Democraten Sharice Davids en Deb Haaland: eerste vrouwelijke indiaanse leden Congres

De Democraten Sharice Davids en Deb Haaland worden de eerste twee vrouwelijke indiaanse leden van het Congres. Davids, geboren in 1980, zal namens de staat Kansas plaatsnemen in het Huis. Ze won van de Republikein Kevin Yoder. Oud-MMA-vechter Davids is ook het eerste openlijk lesbische lid van het Huis voor Kansas.

De 57-jarige Haaland zal in het Huis plaatsnemen voor de staat New Mexico. Haar Democratische voorganger Michelle Lujan Grisham gaf haar plaats op om zich verkiesbaar te stellen als gouverneur, en ook zij haalde de winst binnen.

Sharice Davids neemt een selfie met haar campagneteam (Foto: ANP)

Democraten Rashida Tlaib en Lhan Omar: eerste moslima's in Congres

Rashida Tlaib (Michigan) en Ilhan Omar (Minnesota) worden de eerste vrouwelijke islamitische congresleden. Tlaib zal de plek overnemen van de Democraat John Conyers, die afgelopen jaar ontslag nam wegens beschuldigingen van seksueel wangedrag.

De 37-jarige Omar, die ook het eerste Somalisch-Amerikaanse lid van het Congres wordt, vluchtte in 1991 weg uit Somalië vanwege de burgeroorlog. Na vier jaar in een vluchtelingenkamp in Kenia te hebben gewoond, emigreerde ze naar de VS.

Omar neemt de plaats in het Huis over van de Democraat Keith Ellison, die met zijn verkiezing in 2006 de eerste moslim in het Congres werd.

Ilhan Omar feliciteert haar 'sister' Rashida Tlaib met de overwinning.

Alexandria Ocasio-Cortez: jongste vrouwelijke congreslid

De 29-jarige Alexandria Ocasio-Cortez wordt het jongste vrouwelijke congreslid ooit in de VS. Ze versloeg met een ruime meerderheid van de stemmen haar Republikeinse tegenstander Anthony Pappas.

Ocasio-Cortez werkte tot voor kort in een bar om haar familie financieel te ondersteunen. Nadat ze in 2016 van de kieslijst was geschrapt in haar staat New York, ging ze zich inzetten voor de campagne van oud-presidentskandidaat Bernie Sanders.

"Dit is wat mogelijk is als gewone mensen tot het besef komen dat al onze acties, hoe klein, groot of krachtig ook, verandering kunnen brengen", zei Ocasio-Cortez na haar overwinning. Ze bedankte "elke organisator, elke donateur, elke werkende ouder en dreamer" voor hun inzet. "Dit is niet zomaar een campagne of verkiezing, maar een grotere beweging voor sociale, economische en raciale gerechtigheid."

Ook in diverse staten historische overwinningen behaald

Een recordaantal vrouwen heeft een zetel bemachtigd in het Huis. In totaal zijn er 96 vrouwen gekozen, schrijft CNN op basis van de voorlopige uitslagen. Het vorige record stond op 85 vrouwen.

Zo wordt de 66-jarige Republikein Marscha Blackburn de eerste vrouwelijke senator van Tennessee ooit. Ze is nauw verbonden aan Trump en leidde een conservatieve campagne.

In Arizona zou er hoe dan ook voor het eerst een vrouwelijke senator worden gekozen. De Republikeinse Martha McSally won van haar tegenstander Kyrsten Sinema. McSally was ook de eerste vrouwelijke piloot die gevechtsvluchten uitvoerde voor de Amerikaanse luchtmacht en de eerste vrouw die het tot squadroncommandant schopte.

Republikein Kristi Noem mag zichzelf in de toekomst de eerste vrouwelijke gouverneur van South Dakota noemen en in Texas zijn er voor het eerst twee 'hispanic' vrouwen gekozen om plaats te nemen in het Huis. Ayanna Pressley wordt de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in het Congres voor de staat Massachusetts.

Eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse gouverneur: niet behaald

Het is Stacey Abrams in de staat Georgia niet gelukt om de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse gouverneur ooit te worden, terwijl ze in de peilingen ruim voorstond op haar Republikeinse tegenstander Brian Kemp. Hij kreeg uiteindelijk 2 procent stemmen meer.

Abrams heeft laten weten dat ze de strijd niet opgeeft en wil een hertelling van de stemmen. Kemp raakte eerder in opspraak omdat hij ook verantwoordelijk was voor het toezicht op de verkiezingen. Onder zijn leiding zijn er ongeveer 340.000 kiezers uit het register verwijderd na aanscherping van de identificatieplicht.

Minderheidsgroepen, die eerder geneigd zijn op Democraten te stemmen, werden daardoor onevenredig hard getroffen in de staat.

Stacy Abrams zegt dat ze door blijft vechten.

Primeur eerste transgender gouverneur: niet behaald

De 62-jarige Christine Hallquist moet haar verlies nemen. Ze verloor de race om het gouverneurschap van Vermont van haar Republikeinse tegenstander Phil Scott. De Democratische Hallquist zou de eerste transgender gouverneur van de VS zijn geworden. Ze viel op door haar uitgesproken linkse verkiezingsprogramma.

Hallquist heeft een gezin met haar vrouw Pat. Ze bekende al vroeg in hun huwelijk dat ze voelde dat ze in een verkeerd lichaam zat. In 2015 liet ze zich opereren. Momenteel werken in de hele VS dertien transgenders in gekozen overheidsfuncties.

Christine Hallquist na afloop van de verkiezingsuitslag. (Foto: AFP)

Hoe is het andere opvallende kandidaten verlopen?

Trump-aanhanger, oud-model en acteur Antonio Sabato jr. heeft geen plek in het Huis weten te bemachtigen voor de staat Californië. Hij verloor de race van zijn Democratische tegenstander Julia Brownley. Sabato is al jaren uitgesproken in zijn steun voor Trump.

Hij beweerde onder meer dat de toenmalige president Barack Obama stiekem een moslim is. Volgens de acteur hebben zijn conservatieve denkbeelden ertoe geleid dat hij in Hollywood op een 'zwarte lijst' is komen te staan.

Andrew Gillum (39) zou de eerste Afro-Amerikaanse gouverneur van de staat Florida zijn geworden. Het jonge talent van de Democraten verloor echter de race van de Republikein Ron DeSantis.