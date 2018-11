De Democratische Partij heeft tijdens de tussentijdse verkiezingen in de VS, de zogeheten 'midterms', een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden behaald. De Republikeinse Partij van president Donald Trump wist de meerderheid in de Senaat te behouden en uit te bouwen.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

In het kort Democraten winnen Huis van Afgevaardigden terug

Republikeinen versterken meerderheid in Senaat

Definitieve uitslagen in de loop van woensdag

Verlies meerderheid Huis heeft grote gevolgen voor regering-Trump

Hoewel de stemmen uit de meeste staten aan de Amerikaanse westkust nog moesten binnenkomen, was rond 5.00 uur (Nederlandse tijd) duidelijk dat de Republikeinse meerderheid in het Amerikaanse equivalent van de Tweede Kamer overgaat naar de Democraten.

De gevolgen van een Democratische meerderheid in het Huis voor de regering van Donald Trump zijn moeilijk te onderschatten.

Nieuwe wetgeving heeft de goedkeuring van beide kamers van het Congres nodig. Het is onwaarschijnlijk dat de Democratische afgevaardigden makkelijk te porren zullen zijn om wetsvoorstellen te steunen die aansluiten bij Trumps beleidsagenda tot dusver. Het resultaat is waarschijnlijk politieke verlamming. Dat zal een groot stempel drukken op de tweede helft van de eerste termijn van de president.

Daarnaast maken hooggeplaatste Democraten geen geheim van hun voornemen de handel en wandel van Trump onder een vergrootglas te leggen. Ze willen onder meer gaan kijken of Trumps zakenbelangen, waar hij volgens critici niet genoeg afstand van heeft genomen toen hij president werd, hebben geleid tot gevallen van belangenverstrengeling.

Met de meerderheid in het Huis winnen de Democratische afgevaardigden ook de mogelijkheid om getuigen te dagvaarden en documenten op te vragen - bevoegdheden die voorheen werden geblokkeerd door de Republikeinen.

Senaatsmeerderheid blijft in Republikeinse handen

De meerderheid in de Senaat blijft in Republikeinse handen, zoals op voorhand al werd verwacht. Door het getrapte kiessysteem waren slechts 35 van de 100 zetels in het Amerikaanse equivalent van de Eerste Kamer beschikbaar voor verkiezing. 26 van die zetels waren in Democratische handen, wat betekende dat zij al die zetels moesten behouden en twee Republikeinse zetels moesten overnemen, een opgave die te groot bleek.

Ondanks een veelbelovend begin in sommige staten, zoals Texas, waar Democraat Beto O'Rourke beter dan verwacht presteerde tegen de Republikeinse ingezetene Ted Cruz, werd al snel duidelijk dat de Republikeinen zich geen zorgen hoefden te maken. Het verlies van twee Democratische senaatszetels in Indiana en North Dakota bezegelde de uitkomst.

Naast de landelijke parlementsverkiezingen werden in 36 staten ook gouverneurs gekozen. De Democraten, tot voorheen ondervertegenwoordigd, wisten ook hier enkele belangrijke overwinningen te behalen. In Michigan werd de Democrate Gretchen Whitmer verkozen en in Illinois legde de zittende Republikeinse gouverneur Bruce Rauner het af tegen zijn uitdager, J.B. Pritzker, de steenrijke erfgenaam van de familie achter hotelketen Hyatt.

De Republikeinen scoorden wel in Florida, waar Trump-aanhanger Ron DeSantis won van de Democraat Andrew Gillum.

Meest diverse tussentijdse verkiezingen

De midterms kenden dit jaar een kandidatenveld dat werd gekenmerkt door een grote diversiteit. Een recordaantal vrouwen, niet-witte Amerikanen en LHBT'ers stelde zich verkiesbaar, voornamelijk aan Democratische zijde.

De Democraat Jared Polis uit de staat Colorado wordt de eerste openlijk homoseksuele gouverneur in de geschiedenis van het land en zijn partijgenoten Rashida Tlaib uit Michigan en Ilhan Omar uit Minnesota worden de eerste vrouwelijke islamitische congresleden. Sharice Davids uit Kansas wordt het eerste vrouwelijke indiaanse lid van het Huis. Oud-MMA-vechter Davids is daarnaast ook openlijk lesbisch.