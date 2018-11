Er zijn geen garanties dat de definitieve uitkomst van de Amerikaanse congresverkiezingen woensdagochtend al bekend is. Wat kunnen we al wel met zekerheid zeggen over het verloop en de ontknoping?

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Afhankelijk van hoe nauw de verschillen in sleuteldistricten zijn en welke resultaten worden aangevochten bij kiescommissies of rechters, kunnen de resultaten enkele uren op zich laten wachten. Maar het kan ook weken duren.

We begonnen eerder deze nacht met de Amerikaanse oostkust. Nu schuiven we met de tijdzones mee naar het westen.

Alle genoemde tijdstippen zijn Nederlandse tijd. In de meeste districten worden de eerste uitslagen een uur na het sluiten van de stembussen verwacht.

3.00 uur

Stemlokalen sluiten in: Colorado, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, Texas, Wisconsin en Wyoming.

De strijd tussen de Democraat Beto O'Rourke en de Republikein Ted Cruz in Texas - om de senaatszetel die nu in handen van laatstgenoemde is - heeft in de VS (en internationaal) ook veel aandacht gehad tijdens de campagne. De relatief jonge O'Rourke (46) bekostigde zijn campagne alleen met giften van kleine donors. Hij heeft met zijn uitgesproken progressieve standpunten en positieve instelling (hij weigerde bijvoorbeeld het over Trump te hebben) opmerkelijk veel enthousiasme weten los te maken in de traditioneel Republikeinse staat.

Hoewel de peilingen O'Rourke weinig kans geven dat hij Cruz uit het zadel stoot, heeft zijn optreden hem landelijk in de kijker gespeeld als Democraat van een frisse nieuwe generatie die zijn partij hoop voor de toekomst moet geven.

Texaanse Democratische kandidaat-senator Beto O'Rourke en zijn gezin (Foto: AFP)

4.00 uur

Stemlokalen sluiten in: Idaho, Iowa, Montana, Nevada, North Dakota en Utah.

Nevada is een van de weinige staten waar de Democraten kans lijken te maken op een senaatszetel die nu toebehoort aan de Republikeinen. Senator Dean Heller verdedigt zijn zetel tegen de Democratische uitdager Jacky Rosen, nu lid van het Huis van Afgevaardigden.

Een andere belangrijke krachtmeting vindt plaats in Des Moines, Iowa. In het 3e district, een gebied dat in 2012 voor Barack Obama stemde maar in 2016 achter Trump ging staan, verdedigt de Republikeinse afgevaardigde David Young zijn zetel tegen de Democratische ondernemer Cindy Axne.

Over het verloop van de stembusgang in North Dakota gaan we komende dagen waarschijnlijk meer horen. Verschillende Amerikaanse media melden problemen bij het stemmen. Zo zouden de identiteitskaarten van de leden van verschillende indianenstammen niet worden geaccepteerd als geldige identificatie.

5.00 uur

Stemlokalen sluiten in: Californië, Oregon en Washington.

We zijn aanbeland bij de Amerikaanse westkust.

Een van de belangrijkste races in Californië vindt plaats in het 45e district, het welvarende Orange County. De Republikein Mitt Romney gooide daar hoge ogen tijdens de presidentsverkiezingen in 2012, maar vier jaar later verkozen de inwoners de Democrate Hillary Clinton boven haar Republikeinse tegenstander Trump. Afgevaardigde voor dit kiesdistrict is momenteel de Republikein Mimi Walters, die sinds begin 2015 in het Huis zit. Zij verdedigt haar zetel tegen de Democrate Katie Porter, professor in de rechten.

6.00 uur - 8.00 uur

Stemlokalen sluiten in: Hawaï en Alaska.

Het is goed mogelijk dat een aantal nek-aan-nekraces nog niet beslist is, maar tegen deze tijd is waarschijnlijk duidelijk welke partij de vlag kan uitsteken.

In een speciale aflevering van onze dagelijkse Dit wordt het nieuws-podcast bespreekt NU.nl-redacteur Matthijs le Loux de resultaten die al bekend zijn, en hun gevolgen voor de regering van Trump, met Amerikadeskundigen Victor Vlam en Willem Post.