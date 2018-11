De 'midterm elections' in de VS zijn de spannendste sinds jaren. Houden de Republikeinen van Trump de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden? De verkiezingsnacht in beeld.

De Democratische senator Sherrod Brown uit Ohio is erin geslaagd zijn zetel vast te houden. Brown wordt gezien als een mogelijke toekomstige presidentskandidaat. Foto: Hollandse Hoogte

Gouverneur Jared Polis is gekozen in Colorado. De miljardair is de eerste openlijk homoseksuele gouverneur van de VS. Foto: Hollandse Hoogte

De Democratische miljardair JB Pritzker wordt de nieuwe gouverneur van Illinois. Dit is een opsteker voor de Democraten; de staat had voorheen een Republikeinse gouverneur. Foto: Hollandse Hoogte

De Democrate Rashida Tlaib (42) is de eerste islamitische vrouw die een zetel in het Congres krijgt. Foto: Hollandse Hoogte

De Democraten nemen de eerste zetel in het Huis af van de Republikeinen. Jennifer Wexton verslaat Barbara Comstock in het tiende district van Virginia. Foto: ANP

Amerika stemt dinsdag voor de tussentijdse verkiezingen. Foto: EPA

Alle zetels in het Huis van Afgevaardigden en een derde van de zetels in de Senaat moeten worden gevuld. Foto: ANP

De verkiezingen gaan vooral over de vraag of de kiezers het beleid van president Donald Trump legitimeren. Foto: AFP

Er doen opvallend veel kandidaten mee die lid zijn van een minderheid. Zo kan Florida voor het eerst een Afro-Amerikaanse gouverneur krijgen. Foto: EPA

Christine Hallquist kan de eerste transgender gouverneur worden, voor de staat Vermont. Foto: EPA

In de meeste staten lijkt het een heel spannende race te gaan worden. Foto: ANP

De opkomst lijkt hoog te worden. Het huidige record voor kiezersopkomst bij de midterms stamt uit 1982, toen 49 procent van de kiesgerechtigde Amerikanen een gang naar de stembus maakte. Foto: ANP

Kiezers wachten om hun stem uit te brengen in Denver, Colorado. Foto: AFP