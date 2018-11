Er zijn geen garanties dat de definitieve uitkomst van de Amerikaanse congresverkiezingen woensdagochtend al bekend is. Wat kunnen we al wel met zekerheid zeggen over het verloop en de ontknoping?

Afhankelijk van hoe nauw de verschillen zijn in sleuteldistricten en welke resultaten worden aangevochten bij kiescommissies of rechters, kunnen de resultaten enkele uren op zich laten wachten. Maar het kan ook weken duren.

We kijken eerst naar de Amerikaanse oostkust en schuiven met de tijdzones mee naar het westen. Later op de nacht publiceren we nog een overzicht als dit, dat eindigt bij de sluiting van de stemlokalen aan de Amerikaanse westkust.

Alle genoemde tijdstippen zijn Nederlandse tijd.

0.00 uur

Stemlokalen sluiten in: Kentucky, Indiana

In Indiana neemt de Democratische senator Joe Donnelly het op tegen zijn Republikeinse uitdager Mike Braun. In het district van Donnelly behaalde Donald Trump in 2016 een overwinning tijdens de presidentsverkiezingen. Als de Democraten de zetel van Donnelly verliezen, worden de kansen op een verrassende Democratische zege in de Senaat nog kleiner.

Democratische senator Joe Donnelly (Foto: AFP)

1.00 uur

Stemlokalen sluiten in: Florida, Georgia, South Carolina, Vermont, Virginia. Om 0.30 uur gebeurt dat ook in North Carolina, Ohio en West Virginia.

Als inderdaad sprake is van een 'blue wave' ('blauwe golf', naar de kleur van de Democratische Partij) die in aanloop naar de verkiezingen werd voorspeld, kunnen de eerste tekenen daarvan rond deze tijd zichtbaar worden.

De meeste stemlokalen in Florida en Georgia sluiten. Deze twee staten zijn tijdens de campagne veelvuldig besproken vanwege de gouverneursraces. In Florida probeert de charismatische Afro-Amerikaanse Democraat Andrew Gillum de Trump-aanhanger Ron DeSantis van het pluche te houden. Beelden van een debat waarin Gillum de Republikein aansprak op racistische uitlatingen (DeSantis maande de kiezers om Florida niet 'voor aap te laten staan'). "Ik zal niet zeggen dat mijn tegenstander een racist is. Maar racisten menen dat hij een racist is", vertelde Gillum het publiek.

De zittende gouverneur van Florida en Trump-aanhanger Ron DeSantis (Foto: AFP)

In Georgia maakt Stacey Abrams kans om de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse gouverneur van de VS te worden. Haar campagne heeft veelvuldig landelijke aandacht getrokken, onder meer door een keur aan bekendheden die voor haar op pad gingen om kiezers te winnen, zoals acteur en komiek Will Ferrell en de vrouw die nog steeds wordt gezien als de koningin van de Amerikaanse televisie, Oprah Winfrey.

De Republikeinse tegenstander van Abrams is Brian Kemp, die momenteel de functie van 'state secretary' van Georgia bekleed. Een van zijn verantwoordelijkheden is het houden van toezicht op verkiezingen. Critici merken op dat Kemp daarmee toezicht op zijn eigen campagne moet houden, wat riekt naar belangenverstrengeling. Kemp wijzigde in de aanloop naar de verkiezingen onder meer de regels voor kiezersregistratie, waardoor honderdduizenden kiezers uit het register werden geschrapt. Afro-Amerikanen werden daarbij onevenredig hard getroffen.

2.00 uur

Stemlokalen sluiten in: Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia (Washington DC), Illinois, Kansas, Maine, Massachusetts, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota en Tennessee. Om 2.30 uur gaan ze ook dicht in Arkansas.

Mogelijk wordt nu duidelijk hoe de landelijke senaatsrace zal worden beslist.

Een belangrijke krachtmeting voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden vindt plaats in New Jersey, tussen Republikein Leonard Lance, die sinds 2008 afgevaardigde is, en de Democraat Tom Malinowski. De kiezers in New Jersey kozen met Lance voor een relatief gematigde Republikein, die zegt dat hij een beperkende invloed op president Trump heeft gehad. Nu is het de vraag in hoeverre de kiezer dat met hem eens is. Lance won in 2016 met een grote marge van 11 procentpunten, maar volgens de peilingen heeft geen van beide kandidaten dit jaar een duidelijke voorsprong.

In Pennsylvania neemt de gematigde Republikeinse oud-FBI-agent Brian Fitzpatrick het op tegen de Democratische afgevaardigde en multimiljonair Scott Wallace. Ook hier lijkt de race spannend te worden. "De mensen in Californië gaan rond 20.00, 21.00 uur oostelijke tijd naar ons kijken om te zien of de blauwe golf hun kant op komt."

In Michigan hoopt de Democraat Rashida Tlaib de eerste vrouwelijke islamitische afgevaardigde in het Amerikaanse Congres te worden.

Later deze nacht komen we bij je terug met een overzicht van de overige Amerikaanse staten. Uiteraard kun je alle ontwikkelingen live volgen op ons liveblog.