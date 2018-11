In zeker twaalf Amerikaanse staten zijn klachten binnengekomen over problemen met stemmachines. Kiezers zouden problemen ondervinden bij het registreren, apparatuur zou haperen en bij sommige stembureaus zouden kiezers zijn geïntimideerd.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Dat zeggen Amerikaanse waarnemers op basis van klachten die zij hebben ontvangen. Meer dan honderd organisaties door het hele land hebben een netwerk opgezet waar ongeregeldheden bij stembureaus kunnen worden gemeld.

De staat Georgia heeft onderzoekers naar een aantal bureaus gestuurd om klachten over haperende stemmachines te onderzoeken. Op een aantal plekken werden de problemen verholpen door stemmers papieren in plaats van digitale stembiljetten te geven. Volgens getuigen leidde dit in een aantal gevallen tot lange wachtrijen.

In Arizona, waar deze problemen zich ook voordoen, heeft de stemcommissie voorgesteld bureaus langer open te houden zodat iedereen zijn stem kan uitbrengen. Het gebruik van papieren biljetten heeft overigens niet de voorkeur van waarnemers. Zij wijzen erop dat er met papieren stembiljetten eenvoudiger fouten kunnen worden gemaakt.

Minderheden zouden door nieuwe regels achtergesteld worden

Mensenrechtenorganisaties klagen ook veelvuldig over nieuwe restricties die zijn opgeworpen voordat kiezers hun stem kunnen uitbrengen. In North Dakota moet bij het stemmen een identiteitskaart worden getoond die veel native Americans niet hebben. In Kansas en Georgia waren opeens bepaalde bureaus opgeheven. En in Tennessee waren door nieuwe wetgeving sommige kiezers van de kieslijst verwijderd.

Volgens de waarnemers treffen vrijwel alle problemen met nieuwe regelgeving stemmers die deel uitmaken van minderheden zoals Afro-Amerikanen. Stemcommissies stellen echter dat de nieuwe regels zijn ingesteld om fraude en misbruik tegen te gaan. Uit objectieve cijfers blijkt echter dat fraude bij verkiezingen in de VS nauwelijks voorkomt.

Geen onregeldheden in systemen aangetroffen

Een woordvoerder van de federale overheid liet dinsdag weten dat er geen reden is om aan te nemen dat de digitale infrastructuur van de verkiezingen op een of andere manier is aangetast door hackers of andere ongeregeldheden.

Bij de tussentijdse verkiezingen in de VS hebben 38,9 miljoen mensen vervroegd hun stem uitgebracht. Dat gebeurde vaak per brief. Het onderzoeksinstituut ElectProject meldde dat dit aantal aanmerkelijk groter is dan bij de stembusgang vier jaar geleden. Toen waren er ongeveer 20,5 miljoen kiezers die vervroegd stemden.

Op basis van peilingen verwacht ElectProject dat dit jaar 45 procent van de stemgerechtigden gaat kiezen. Vier jaar geleden deed 36 procent van de kiezers dat. Bij de verkiezingen op dinsdag worden alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden opnieuw verdeeld en 35 van de 100 zetels in de Senaat.

