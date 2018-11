Amerikanen gaan dinsdag naar de stembus om de leden van het Huis van Afgevaardigden, een deel van de leden van de Senaat en talloze lokale en regionale functionarissen te kiezen. Aan de oostkust zijn de eerste stemlokalen om 12.00 uur Nederlandse tijd geopend.

De resultaten van de stembusgang worden woensdag in de vroege ochtend (Nederlandse tijd) verwacht.

Alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden, het Amerikaanse equivalent van de Tweede Kamer, en 35 van de 100 zetels in de Senaat (vergelijkbaar met de Eerste Kamer) moeten gevuld worden.

Daarnaast vinden er op regionaal en lokaal niveau tal van verkiezingen plaats; van die voor de gouverneurs van 36 staten tot die voor plaatselijke politiecommandanten.

De landelijke verkiezingen worden door veel Amerikanen gezien als een referendum over de eerste twee regeringsjaren van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn kabinet.

Momenteel heeft zijn Republikeinse partij de meerderheid in zowel het Huis als de Senaat. Mocht de partij die in één of beide kamers van het Congres verliezen aan de Democraten, dan wordt het Trump en zijn regering de komende twee jaar een stuk lastiger gemaakt. Er is voor het aannemen van nieuwe wetten bijvoorbeeld een meerderheid in Huis én Senaat nodig.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!