De voormalige Democratische vicepresident Joe Biden is ervan overtuigd dat zijn partij een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verovert. "Ik zal met stomheid zijn geslagen" als dat niet gebeurt, zei Biden bij zijn stembureau in Wilmington in North Carolina tegen The Washington Post Biden denkt dat de Democraten ook een goede kans hebben om in de Senaat groter te worden dan de Republikeinen. Hij noemde de stembusgang van dinsdag de belangrijkste tussentijdse verkiezingen in zijn leven. Biden liet weten dat hij begin januari een besluit neemt over zijn mogelijke kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2020. (ANP)