Deze midterms zijn de diverste tussentijdse verkiezingen ooit. In de races voor het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en 36 gouverneurschappen zijn 411 kandidaten een vrouw, een person of color en/of een lhbt'er. Vooral het aandeel vrouwelijke kandidaten is aanzienlijk groter dan in het verleden. Van de 964 kandidaten is 272 vrouw. Het aandeel van mannen met een lichte huidskleur is met 58 procent kleiner dan in de afgelopen vier congresverkiezingen, rekende The New York Times voor. 69 procent van de huidige congresleden en gouverneurs en ongeveer een derde van de Amerikaanse kiezers valt in die categorie.