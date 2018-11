The New York Times schrijft dat het dinsdag vooral in het oosten van de VS stormachtig weer wordt. Verschillende studies hebben aangetoond dat slecht weer op de verkiezingsdag kan leiden tot een lagere opkomst. Dit zou vooral in het voordeel van de Republikeinen kunnen uitvallen. Een recente studie toonde aan dat regen een kleine invloed heeft op het stemgedrag van mensen."Slecht weer beïnvloedt het humeur van mensen, waardoor ze meer risicomijdend gedrag vertonen. Daardoor is de kans groter dat ze conservatiever worden. Ze zullen vervolgens eerder op de Republikeinen stemmen dan op de Democraten", schrijft een van de auteurs van de studie.