Tijdens de Amerikaanse midtermverkiezingen, die volgende week dinsdag worden gehouden, gaat het om meer dan alleen de toekomst van de regering-Trump. NU.nl stelt je daarom voor aan zes opvallende kandidaten.

Op landelijk niveau (en voor het internationale publiek) is het de grote vraag of de regering van president Donald Trump haar politieke slagkracht zal weten te behouden.

Dat betekent dat de meeste media-aandacht uitgaat naar kandidaten die een gevecht met ongewisse uitkomst zijn aangegaan, het liefst in een staat die belangrijk is voor de machtsverhoudingen in Washington.

Het betekent niet dat geen van de politieke hopefuls - die ondergesneeuwd dreigen te raken in het landelijke verkiezingsgeweld - een interessant verhaal heeft. Naast de leden van het Huis van Afgevaardigden en een derde van de leden van de Senaat, worden aankomende dinsdag ook op regionaal en lokaal niveau duizenden politieke functies vervuld: van gouverneurs van staten tot lokale politiechefs.

Andrew Gillum: Democratische kroonprins

De 39-jarige Andrew Gillum zou de eerste Afro-Amerikaanse gouverneur van de staat Florida kunnen worden. Gillum geldt als een jong talent in de Democratische partij. Hij wordt regelmatig genoemd als mogelijke toekomstige Democratische presidentskandidaat.

De zoon van een bouwvakker en een buschauffeur werd op zijn middelbare school al uitgeroepen tot 'talent van het jaar' en ook tijdens zijn universitaire studie blonk hij uit. In 2014 werd hij verkozen tot burgemeester van Tallahassee, de hoofdstad van Florida.

In de campagne om het gouverneurschap van Florida speelde de huidskleur van Gillum een rol. Zijn Republikeinse tegenstander, de zittende gouverneur Ron DeSantis, gebruikte het woord monkey (aap) in een debat en kreeg het verwijt racistisch te zijn. Ook president Trump bemoeide zich met de race in Florida. Op Twitter stelde hij, zonder enige onderbouwing, dat Gillum "een dief" is, en dat Tallahassee een van de corruptste steden van het land is.

Opvallend citaat: "Ik noem hem (DeSantis, red.) geen racist. Maar de racisten menen dat hij een racist is."

Martha McSally: Pionierende gevechtspilote

De 52-jarige Martha McSally heeft twee termijnen uitgezeten in het Huis van Afgevaardigden van Arizona. Nu probeert de Republikeinse politica in de (landelijke) Senaat te komen. Als dat haar lukt, wordt ze de eerste vrouwelijke senator uit haar thuisstaat.

Het zou niet McSally's eerste primeur zijn. Ze was de eerste vrouwelijke piloot die gevechtsvluchten uitvoerde voor de Amerikaanse luchtmacht en de eerste vrouw die het tot squadroncommandant schopte.

Ze diende in Irak en Afghanistan en verdiende zes medailles tijdens haar 22-jarige militaire carrière. Toen ze met pensioen ging, droeg ze de rang van kolonel.

In 2001 spande McSally een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dit deed ze omdat vrouwelijke militairen die in Saoedi-Arabië gelegerd waren, was opgedragen in het openbaar een lichaamsbedekkend gewaad te dragen. McSally won de zaak en het ministerie wijzigde de richtlijnen.

Wat haar politieke standpunten betreft, past McSally in de Republikeinse mal. Ze is tegen abortus - tenzij sprake is van verkrachting, incest of een gevaar voor het leven van de moeder - en geldt op het gebied van buitenlandpolitiek als een havik. Ze benadrukt in haar campagne dat de federale overheid in vergelijking met lokale overheden te veel macht zou hebben.

Opvallend citaat: "Ik ben een gevechtsvlieger en zo praat ik ook. Daarom heb ik de Republikeinen in Washington verteld dat ze een paar eierstokken moeten kweken en de klus moeten klaren."

Stacey Abrams: Eerste Afro-Amerikaanse vrouwelijke gouverneur?

De vooruitzichten voor de 44-jarige Stacey Abrams om de eerste Afro-Amerikaanse vrouwelijke gouverneur ooit te worden, zijn gunstig. Niet alleen staat ze in de peilingen in haar staat Georgia ruim voor op haar Republikeinse tegenstander, ze krijgt veel steun van de invloedrijke lokale zwarte gemeenschap.

Abrams neemt het op tegen Brian Kemp, de huidige 'secretary of state' van Georgia - de staatsofficial die onder meer verantwoordelijk is voor het toezicht op verkiezingen. Kemp is in opspraak geraakt, omdat onder zijn leiding zo'n 340.000 kiezers uit het kiesregister zijn verwijderd na een aanscherping van de identificatieplicht. Kleine details, zoals een missende komma waardoor documenten niet met elkaar overeenkomen, leidden daarbij al tot verwijdering. Minderheidsgroepen, die eerder geneigd zijn op Democraten te stemmen, werden daardoor onevenredig hard getroffen.

Op de middelbare school bleek Abrams een groot schrijftalent te hebben: op haar zeventiende werd ze ingehuurd als tekstschrijver voor de verkiezingscampagne van een congreslid. Haar eerste persoonlijke politieke ervaringen deed zij op tijdens haar studie politieke wetenschap en sociologie, die zij cum laude afrondde.

In 2002 ging Abrams deel uitmaken van het juridische team van het stadsbestuur van Atlanta, de hoofdstad van Georgia.

Ook in dit geval bemoeide president Trump zich met de campagne. Hij viel de Democratische kandidaat aan door te roepen dat Abrams "alle grenzen open zou gooien" en zo de "misdaad naar Georgia zou lokken".

Opvallend citaat: "We moeten ophouden deelnemers aan onze eigen onderdrukking te zijn."

Antonio Sabato jr.: In het slop geraakte acteur met een liefde voor Trump

Trump-aanhanger, oud-model en acteur Antonio Sabato jr. probeert zijn politieke loopbaan te starten met een plek in het Huis van Afgevaardigden voor de staat Californië. Sabato werd in Rome geboren als zoon van een Italiaanse filmster (Antionio Sabato sr.) en een Tsjechische vastgoedmakelaar. Op zijn dertiende verhuisde het gezin naar de VS.

Hij begon zijn carrière begin jaren negentig als ondergoedmodel voor Calvin Klein. Zijn beeltenis prijkte onder meer op een 27 meter hoog reclamebord op Times Square in New York.

Sabato maakte de overstap naar acteerwerk en speelde tussen 1992 en 1995 grote rollen in de internationaal populaire tv-series General Hospital en Melrose Place. Zijn acteercarrière raakte daarna in het slop. Hij kreeg vooral kleine bijrollen in series en B-films. Sabato was regelmatig te zien in realityprogramma's, zoals Celebrity Wife Swap en Dancing with the Stars.

Sabato is uitgesproken geweest in zijn steun voor Donald Trump. Hij beweerde onder meer dat toenmalig president Barack Obama stiekem een moslim is. Volgens de acteur hebben zijn conservatieve denkbeelden ertoe geleid dat hij in Hollywood op een 'zwarte lijst' is komen te staan.

Sabato scheidde vorig jaar van zijn tweede echtgenote, presentatrice Cheryl Nunes. Hij heeft drie kinderen, van wie twee uit zijn eerste huwelijk.

Opvallend citaat: "Als hij (Barack Obama, red.) geen moslim is, zouden we hem 'president Barry' moeten noemen."

Christine Hallquist: Eerste transgender gouverneur?

De 62-jarige Christine Hallquist slaat een bijzondere mijlpaal als zij, zoals op grond van de peilingen wordt verwacht, de nieuwe gouverneur van de staat Vermont wordt. Hallquist zou de eerste transgender gouverneur van het land zijn. Momenteel werken in de hele VS dertien transgenders in gekozen overheidsfuncties.

Hallquist heeft een gezin met haar vrouw Pat. Zij hebben drie kinderen en twee kleinkinderen. Hallquist bekende al vroeg na hun huwelijk dat zij voelde dat ze een verkeerd lichaam zat. In 2015 liet zij zich opereren. Haar transformatie werd vastgelegd door haar zoon in de bekroonde documentaire Denial.

De politica werkte twintig jaar voor energiebedrijf Vermont Electric Cooperative, waarvan de laatste twaalf jaar als CEO. In april 2018 maakte ze haar kandidatuur voor het gouverneurschap bekend.

Hallquist valt op door haar uitgesproken linkse verkiezingsprogramma. Ze wil goede wifi-verbindingen realiseren in de hele staat, medische zorg betaalbaar maken voor alle burgers en verregaande maatregelen tegen klimaatverandering.

Vanwege de vele doodsbedreigingen aan haar adres werd Hallquist gedwongen haar campagne deels aan te passen. Zo bevindt haar verkiezingshoofdkwartier zich op een geheim adres, omdat zij de levens van haar medewerkers niet in gevaar wil brengen.

Opvallend citaat: "Ik ben ervan overtuigd dat Vermont er klaar voor is een transgender gouverneur te verkiezen, want ik denk niet dat mensen uit Vermont daar naar kijken."

Jared Polis: Eerste openlijk homoseksuele gouverneur?

De 43-jarige Democratische politicus en ondernemer Jared Polis is sinds 2009 lid van het Huis van Afgevaardigden voor zijn staat Colorado.

Hij is niet alleen een van de weinige openlijk homoseksuele politici in Washington, maar staat met een nettovermogen van bijna 400 miljoen dollar te boek als een van de rijkste mensen in het Congres. Polis hoopt begin november de eerste openlijk homoseksuele gouverneur van het land te worden.

Polis is een zoon van de oprichters van de succesvolle wenskaartenproducent Blue Mountain. Hij voltooide een opleiding politieke wetenschap aan Princeton en ontplooide in zijn studententijd en daarna enkele zeer succesvolle zakelijke initiatieven, zoals de online bloemist ProFlowers, die hij met grote winst doorverkocht.

Een deel van zijn geld stak de Democraat in de Jared Polis Foundation, een organisatie die wil helpen "digitale kansen te creëren voor docenten". Zijn liefdadigheidswerk leverde hem in 2006 de titel 'uitmuntendste filantroop van het jaar' op.

Opvallend citaat: "Ik heb het te druk met denken aan wat ik ga zeggen om me te herinneren wat ik heb gezegd, maar volgens mijn medewerkers ben ik soms grappig. Maar niet altijd."