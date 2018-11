Aankomende dinsdag vinden de Amerikaanse congresverkiezingen plaats. Die gaan bepalen of de regering van Donald Trump haar politieke slagkracht kan behouden. Uiteraard doet NU.nl uitgebreid verslag. Hoe gaat dat er precies uitzien?

Wat er op het spel staat, wat de verwachtingen zijn en de opvallendste kandidaten, daarover lees je een achtergrondartikel in de komende editie van NUweekend. Ook stomen we je helemaal klaar voor de verkiezingsnacht met een vooruitblikvideo, die je vanaf maandagmiddag kunt bekijken.

Vanaf dinsdagmiddag (Nederlandse tijd), als de stembussen in de Verenigde Staten worden geopend, zal NU.nl live verslag doen van de stembusgang. In een liveblog houden we je tot de uitslagen bekend zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en delen we relevante en interessante foto's, video's, tweets en statistieken.

Wanneer weten we wie er heeft gewonnen? Waarschijnlijk pas in de vroege ochtend. De laatste stembussen (in Alaska) sluiten om 5.00 uur Nederlandse tijd, maar vermoedelijk is dan al duidelijk hoe de verhoudingen liggen.

Als de uitslag woensdagochtend definitief bekend is, verstuurt NU.nl een pushbericht. En in een speciale aflevering van onze Dit wordt het nieuws-podcast bespreken we de verkiezingsresultaten en de mogelijke gevolgen.

Wil je echt helemaal níéts missen van de berichtgeving over de Amerikaanse congresverkiezingen? Abonneer je dan in de NU.nl-app via het Volg dit verhaal-blok op de tag 'Verkiezingen VS'. Als op NU.nl iets wordt gepubliceerd over de verkiezingen, krijg je direct een melding op je smartphone of tablet.