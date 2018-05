Portret Mitt Romney

Nooit eerder gaf een kandidaat nog goed en wel voordat de voorverkiezingen waren begonnen zoveel geld uit aan de campagne als de gewezen gouverneur van Massachusetts. Hij heeft zijn zinnen gezet op het Witte Huis en is bereid diep in de buidel te tasten.

Media blitz

Bakken met geld gaf het team uit aan een grootse reclamecampagne om hem op de kaart te zetten in staten waar kiezers vroeg naar de stembussen gaan. Het electoraat werd onderworpen aan een 'media blitz' van vele duizenden tv- en radiospotjes om de mormoonse politicus aan te prijzen.

Effect

Twaalf maanden later en ruim 20 miljoen dollar (13,6 miljoen euro) verder is het effect pijnlijk zichtbaar. Romney's enorme voorsprong in de peilingen verdween als sneeuw voor de zon en hij werd voorbijgestreefd door Mike Huckabee, een doopsgezinde oud-dominee uit Arkansas zonder noemenswaardige campagnekas en dito team.

Mormoon

Begin december straalde de campagne van Romney nog zelfvertrouwen uit maar het was duidelijk dat de hete adem van Huckabee werd gevoeld. De kandidaat wendde zich tot de Amerikaanse natie in een toespraak om tekst en uitleg te geven over zijn mormoonse geloof, een kwestie die steeds maar op de achtergrond bleef meespelen in de strijd om de gunst van de kiezer. De rede was een doorslaand succes maar de boodschap beklijfde niet.

Flip-flops

Wat wel hardnekkig bleef hangen was het beeld uit het verleden van een politicus die te vaak van koers verandert, ofwel flip-flops maakt.

Was hij eerst voorstander van abortus, later was hij weer tegen dergelijke ingrepen om conservatieve Republikeinse kiezers te lokken. Hetzelfde gold voor zijn standpunten ten aanzien van het homohuwelijk; eerst voor in het progressieve Massachusetts, later weer tegen tijdens de campagne voor het presidentschap.

Dodelijk

Het noopte de krant Concord Monitor in New Hampshire een uitgesproken negatief stemadvies te geven over de kandidaat uit de buurstaat New Hampshire. Net zo dodelijk als dit in de VS zeer zeldzame antistemadvies, lijkt het imago van de gewezen zakenman te zijn. Twee weken voor de stembusgang in Iowa, waar de grootste krant Romney's stijl nog steeds gelijk stelt aan die van een voorzitter van de raad van bestuur, moesten er nog spotjes aan te pas komen om de menselijke kant van de kandidaat te tonen.

Imago

"Er zijn drie dingen nodig om een succesvolle campagne te voeren: geld, organisaties en een boodschap", stelde zegsman Eric Fehrnstrom van Romney half december in de krant Boston Herald. Persoonlijkheid en imago waren blijkbaar toen nog geen probleem voor Romneys spindoctors.

Mitt Romney