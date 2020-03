Verkiezingen Amerika 2020 Rusland mengt zich mogelijk weer in verkiezingen VS, Congres ingelicht Slideshow Infographic Video Functionarissen van de Amerikaanse inlichtingendienst zouden een commissie van het Huis van Afgevaardigden vorige week hebben ingelicht over mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar, meldt The New York Times. De Russen zouden campagne voeren om Donald Trump herverkozen te krijgen.