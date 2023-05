Volgende meevaller Erdogan: afgevallen presidentskandidaat gaat hem steunen

De Turkse oud-presidentskandidaat Sinan Ogan spreekt zijn steun uit voor Recep Tayyip Erdogan, melden Turkse media maandag. De steun van Ogan betekent de volgende meevaller voor Erdogan, die in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen nog nipt tekortkwam om zijn volgende presidentschap veilig te stellen.

Op 28 mei vindt de tweede stemronde plaats. Dan neemt Erdogan het op tegen zijn laatst overgebleven belager, Kemal Kiliçdaroglu. Turkse Nederlanders kunnen sinds zaterdag al hun stem uitbrengen.

De rechts-nationalistische Ogan wist in de eerste ronde 5,17 procent van de stemmen te behalen. Sindsdien wordt hij gezien als 'kingmaker', iemand wiens stem het verschil kan maken voor de twee overgebleven presidentskandidaten.

Kiezers die in de eerste ronde op Ogan hebben gestemd, zullen voor zichzelf moeten besluiten of ze ditmaal op Erdogan of Kiliçdaroglu gaan stemmen. Ogan hoopt dat zijn achterban achter de zittende president gaat staan.

Een andere mogelijkheid is dat deze kiezers simpelweg thuisblijven of een proteststem uitbrengen. Dat kan door bijvoorbeeld met een pen op het stembiljet te krabbelen, om ervoor te zorgen dat deze ongeldig is.

Geen 50 procent van de stemmen behaald

Erdogan en Kiliçdaroglu wisten in de eerste ronde van de Turkse presidentsverkiezingen beiden geen 50 procent van de stemmen te behalen. Erdogan kwam met zo'n 49,4 procent van de stemmen het dichtst in de buurt. Kiliçdaroglu bleef steken op net geen 45 procent van de stemmen.