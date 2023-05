Turkse Nederlanders over waarom ze niet stemmen: 'Ik ondervind gevolgen niet'

Tijdens de eerste ronde van de Turkse presidentsverkiezingen viel op dat meer dan de helft van de Turkse stemgerechtigden in Nederland niet stemde . NU.nl wilde daarom van Turkse Nederlanders horen waarom ze dat niet hebben gedaan.

Een aantal lezers voelt dat de mentale of fysieke afstand tussen Nederland en Turkije te groot is. Voor lezer Gökhan geldt dit allebei: "Net zoals vele anderen heb ik ook besloten niet te stemmen. Mijn voornaamste redenering is dat de afstand tussen beide landen zowel fysiek als mentaal te groot is om een zinnige stem te kunnen uitbrengen. In mijn ogen staan we te ver van de realiteit van het dagelijkse leven in Turkije om daarover te kunnen en mogen oordelen."

Lezer Serdar heeft vanwege de afstand nog nooit deelgenomen aan de verkiezingen: "Vaak moet je naar het consulaat reizen om te kunnen stemmen. In mijn geval vormt dit een obstakel om deel te nemen. Niet alleen vanwege de reisafstand, maar ook vanuit een principieel oogpunt. Als Nederlandse Turk voel ik me meer verbonden met Nederland dan met Turkije. Ik ben beter op de hoogte van de Nederlandse politiek en wat er speelt en heerst in dit land dan van wat er momenteel gaande is in Turkije."

Ook het reizen naar het stembureau kan voor problemen zorgen, ondervond lezer Ayaz: "Ik woon zelf in Rotterdam, waar een Turks consulaat is en waar een van de grote, dichtbevolkte Turkse gemeenschappen woont. En toch kun je niet in de stad zelf stemmen. Dit heeft een drempelverhogend effect voor velen. En niet iedereen is gediend van de pendelbussen die ingezet worden."

Focus op Nederland

Het leven van veel Turkse Nederlanders is gericht op het Nederlandse systeem. Daarom vindt een aantal lezers dat ze niet mogen meebeslissen over een ander land. Voor lezer Yunus geldt dat ook: "Mijn reden om niet te stemmen is omdat ik hier in Nederland ben geboren, mijn hele leven al in Nederland woon en geen intentie heb te emigreren naar Turkije. Ik vind dat ik om die redenen niet het recht heb om mee te beslissen over het lot van de mensen in een ander land."

Lezer Ibrahim sluit zich hierbij aan: "Ik vind dat wij, omdat wij in Nederland wonen, niet de keuzes zouden moeten maken voor de Turken die in Turkije wonen. Ik ondervind de gevolgen niet. Ook woon ik niet in Turkije. Dat betekent dat ik niet precies kan inzien of het huidige regime het werk goed doet of niet. Wij zijn veelal gebonden aan de Turkse media, maar we wonen niet in de Turkse samenleving in Turkije."

Lezer Fatima: "Ik voelde mij niet geroepen te stemmen omdat ik daar niet woon. Hoewel mijn beide ouders Turks zijn, voel ik me als eerste Nederlander, dus stem ik in Nederland. Het reilen en zeilen van dit land gaat mij aan en van wat er verderop gebeurt, kan ik mij niet te veel aantrekken. Natuurlijk hoop ik dat het daar goed komt, maar waar is de grens? Je kunt je niet het leed van iedereen aantrekken, want dan blijf je bezig met verschillende landen."

Sommige namen in dit artikel zijn gefingeerd vanwege de politieke gevoeligheid van het onderwerp. De echte namen van die lezers zijn bij de redactie bekend.