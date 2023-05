Turkse Nederlanders over verkiezingen: 'Gek idee dat we kunnen stemmen'

Zondag gaat Turkije naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Turkse Nederlanders moesten vóór 7 mei hun stem in Nederland uitbrengen. NU.nl vroeg naar hun ervaringen. "Ik moet een tegengeluid laten horen."

In de peilingen staat de zittende president Recep Tayyip Erdogan achter op de belangrijkste uitdager, Kemal Kiliçdaroglu.

Ook in Nederland werden veel stemmen uitgebracht - ook door Turkse Nederlanders die hier al hun hele leven wonen. Waarom gaan zij dan toch stemmen in de Turkse verkiezingen?

Altijd als buitenlander bestempeld

Het ligt ingewikkeld, zegt lezer Melek. "Ik woon mijn hele leven al in Nederland. Toch voel ik me meer Turks dan Nederlander. Gewoon vanwege het simpele feit dat ik hier standaard als buitenlander wordt bestempeld. Dat ben ik ook, maar het voelt toch altijd gek als je hier bent geboren en getogen om dat steeds te moeten horen. Ik denk dat andere Turkse mensen dat ook hebben. Vandaar de binding met Turkije."

Lezer Mustafa vind dat het niet zou moeten kunnen, als Turkse Nederlander stemmen in Turkse verkiezingen. "Ik vind het een vreemde gedachte dat Nederlandse Turken, die het hier zo goed hebben, genieten van de democratie en alle andere voordelen, invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop een ander land en zijn inwoners worden bestuurd."

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuws over de Turkse verkiezingen Blijf met meldingen op de hoogte

Geen vertrouwen in de oppositie

Europese Turken stemmen vaak op Erdogan, blijkt steevast uit (exit)peilingen. Voor lezer Hüseyin geldt dat ook. "Niet omdat ik het met alles eens ben wat daar gebeurt. Ik heb als kind in de jaren zeventig twee jaar in Turkije gewoond met mijn ouders. De oppositie was toen aan de macht en er was aan alles een tekort. Het land ging ook gebukt onder een grote schuldenlast."

Dat heeft veel indruk gemaakt op Hüseyin. "Die schulden zijn nu weg. Ik heb er geen vertrouwen in dat de oppositie kan doen wat ze beloven te doen."

Bij andere lezers zijn er juist zorgen over de koers die Turkije onder Erdogan vaart. "Turkije staat in mijn beleving aan de rand van de afgrond onder het bewind van de AKP, de partij van Erdogan. Economisch gaat het niet goed, ondanks dat de AKP het tegendeel beweert", zegt Mehmet. "Ik heb daarom ook gestemd, op Kiliçdaroğlu en CHP. Omdat ik het recht heb gekregen en daar gebruik van wil maken. En omdat ik mijn vrienden en familie en de rest van de bevolking dezelfde mate van democratie en vrijheid en de hoge levensstandaard gun zoals ik die ervaar in Nederland."

2:20 Afspelen knop Waarom de Turkse presidentsverkiezing onverwacht spannend is

Nederlanders vergeten dat Turkije grenst aan Syrië en Irak

Lezer Eray stemde op Erdogan om de veiligheid en uit geopolitieke overwegingen. "Nederlanders vergeten soms dat Turkije alleen maar onrustige buren als Irak, Syrië en Iran heeft. Om daarmee te dealen, heb je simpelweg een sterke leider nodig, en Erdogan heeft de afgelopen twaalf jaar laten zien dat hij dat is."

Ook lezer Mustafa heeft uiteindelijk wel gestemd. "Waarom voelde ik mij toch verplicht? Dat komt voort uit het feit dat ik meeleef met mijn familie en de mensen daar, die niet blij zijn met hoe het land wordt geregeerd. Volgens mij stemmen de meeste Nederlandse Turken op Erdogan. Mede daarom voelde ik mij genoodzaakt om ook het tegengeluid te uiten."

Lezer Kemal was niet van plan om te gaan stemmen, maar is van gedachten veranderd. "We gaan er eens in de drie jaar op vakantie en daar blijft het bij. Maar door de druk van de anti-Erdogan-lobby op sociale media zijn we van gedachten veranderd. Turken in Europa worden belachelijk gemaakt, er werd ons zelfs verzocht om niet meer naar Turkije te komen."

Vinkje achter je naam en je bent het haasje

Wat ook opvalt in de reacties die NU.nl ontving, is dat veel Turkse Nederlanders voorzichtig zijn met het uiten van hun politieke voorkeuren. "Een dubbel paspoort is een garantie tot aan de grens. Als er een vinkje achter je naam komt, dan ben je het haasje onder het huidige bewind. Het laatste wat ik wil is er bij de grens uitgepikt en weer teruggestuurd worden naar Nederland", zegt Melek.



Ze hoopt dat Turkse Nederlandse voor de oppositie kiezen. "Ik hoop zo dat Turkse Nederlanders die niet zijn ondergedompeld in de AKP-propaganda waar men in Turkije aan vast zit, een wijze keuze hebben gemaakt. Ik gun het Turkije zo."