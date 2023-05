Ince stapt uit Turkse presidentsrace, Erdogan staat achter in peilingen

Kandidaat in de Turkse presidentsverkiezingen Muharrem Ince trekt zich terug uit de race. Het wegvallen van de 59-jarige leider van de Memleket Partisi (Thuisland Partij) zou positief zijn voor Kemal Kiliçdaroglu. De oppositieleider is momenteel koploper in de peilingen, boven de huidige president Recep Tayyip Erdogan.

Ince stond er met een kleine 2 procent in de peilingen niet best voor volgens Turks onderzoeksbureau Konda. Ruim 49 procent van de Turken zou nu stemmen op Kiliçdaroglu van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP). Erdogan loopt achter met een ruime 43 procent. Als de peilingen kloppen, zou er tussen die twee een tweede ronde komen.

Ince kennen we nog als de belangrijkste uitdager van Erdogan in 2018. Hij was toen kandidaat van de CHP, de partij van Kiliçdaroglu. Daarom was er veel onvrede over Inces kandidatuur. De gedachte was dat hij stemmen zou afsnoepen van zijn oud-partijgenoot. Nu Ince wegvalt, is dat waarschijnlijk positief voor Kiliçdaroglu.

Met de terugtrekking van Ince blijven er nog drie presidentskandidaten over in de verkiezingen van zondag. Naast Erdogan en Kiliçdaroglu is ook de onafhankelijke nationalistische presidentskandidaat Sinan Ogan nog in de race. Volgens de peilingen kan hij rekenen op een ruime 4 procent van de stemmen.

Verder zijn er ook parlementsverkiezingen zondag. Daarin staat de regerende coalitie van Erdogan volgens de peilingen op 44 procent. De oppositiepartijen onder leiding van Kiliçdaroglu staan op een ruime 39 procent. De linkse pro-Koerdische Democratische Partij van de Volkeren (HDP) staat op zeker 12 procent. De HDP steunt Kiliçdaroglu in de presidentsverkiezingen.